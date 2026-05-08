ঘুঘুর বাসায় ভরা টলিপাড়ার লোকজনের বড্ড অসুখ করেছে, ওষুধের দরকার- বিস্ফোরক পাপিয়া

শপথ নেওয়ার আগে অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী পাপিয়া অধিকারীর আগাম পরিকল্পনা কী কী ? জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে।

পাপিয়া অধিকারী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 11:10 AM IST

কলকাতা, 8 মে: গত পনেরো বছর ধরে টালিগঞ্জ কেন্দ্রটি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের অরূপ বিশ্বাসের দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সবকিছু ওলটপালট। অরূপ বিশ্বাসকে বিপুল ভোটে হারিয়ে জয়যুক্ত হয়েছেন দীর্ঘকালের অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী। টালিগঞ্জের 'জায়েন্ট' অরূপ বিশ্বাসকে হারিয়ে আজ তৃপ্ত তিনি। গড়ে তুলতে চান একটি সুন্দর টালিগঞ্জ কানন।

ইটিভি ভারত: অনেকটা দায়িত্ব বেড়ে গেল। কীভাবে ভাবছেন?

পাপিয়া: মোদিজি'র প্রথম প্রোগ্রাম ছিল হাতে হাতে কাজ, পেটে পেটে ভাত, মাথায় মাথায় ছাদ আর আত্মনির্ভরশীলতা। সবাই স্বনির্ভর থাকবে আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখে। এটাই ছিল ওঁর প্রথম প্রয়াস। আমাদের এদিকে নজর দিতে বলেছিলেন। আমরা ওঁর যোগ্য যোদ্ধা। এখন আমরা একটা ঠিকঠাক টালিগঞ্জ তৈরি করব। সবে রেজাল্ট বেরিয়েছে। সবটা গুছিয়ে নিয়ে কার্যকরী করতে আমাদের আরেকটু সময় লাগবে। আমরা করে নেবো।

ইটিভি ভারত: আপনার আরেকটা ঘর, সিনেমার ঘর, সেটাকে কীভাবে সাজাবেন ভেবেছেন?

পাপিয়া: ওই জায়গাটা তো ঘুঘুর বাসায় ভরে গিয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সব মানুষকে চিহ্নিত করে টেনে বের করা হবে। তাদেরকে প্রথমে বলা হবে তোমরা ঠিক পথে চলবে কি না। কুড়ি বছর ধরে তাদের বড্ড অসুখ করেছে। সারাতে হবে। একটু সময় লাগবে। কী অসুখ করেছে তাও চিহ্নিত কিরা গিয়েছে। ওষুধও ঠিক করে রাখা আছে। শুধু তাদের সারিয়ে তুলতে একটু সময়ের অপেক্ষা।

ইটিভি ভারত: বিক্ষিপ্তভাবে রাজ্যে অশান্তি চলছে। চন্দ্রনাথ রথের খুন তার মধ্যে অন্যতম। কী বলবেন আপনি?

পাপিয়া: অসভ্য, অভব্য রাজ্য চলছিল। তারা আজ হেরে গিয়েছে। হেরে যাওয়ার পরও গুন্ডামি করছে। আজ যদি উল্টোটা হত তা হলে আমরা তো সব গলাকাটা হয়ে পড়ে থাকতাম। এত অসভ্য, এত নিষ্ঠুর, এত অভব্য একটা সরকার চলছিল যে তারা হেরে গিয়েও গদি ছাড়তে চায় না। মাননীয়াকে এখনও 'মাননীয়া' বলতে হচ্ছে কারণ উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ওনাকে চেয়ার সমেত গঙ্গায় ফেলে দেওয়া উচিত। আমি এরকম অভব্য মানুষ আমি দেখিনি। এখনও অনুপ্রাণিত করে চলেছেন নিজের গুন্ডাবাহিনীকে, যারা এরকম করে চন্দ্রকে মেরে ফেলল!

আরেকজনকে মেরেছে নিউটাউনে, পানিহাটিতে বোমাবাজি করেছে। আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে আমার বাড়ি ঘর সব নাকি জ্বালিয়ে দেবে। আমরা এত ভোটে জিতেছি, আমাদের ছেলেদের যদি মোকাবিলায় নামতে বলি পারবে তো সামলাতে? ভারতবর্ষের এতগুলো রাজ্যের কোথাও এরকম গুন্ডামি হয় না। একমাত্র আমাদের বাংলাতেই হয় যে হেরে গিয়েও তারা মানুষকে খুন করে। কত বড় সাহস? ভাড়া করা সব গুন্ডা নিয়ে এসেছেন? পড়াশুনা নেই, স্কুল বন্ধ, চাকরি নেই। ধিক্কার জানাই। কীভাবে এরা ছিল পনেরো বছর? আমরা আমাদের ছেলেদের মাথা ঠান্ডা রাখতে বলেছি, যতই তাতানোর চেষ্টা করুক কেউ। উনি বলেছিলেন পাঁচ মিনিটে ঠিক করে দেবেন সব! দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছেন। একদম ছোটলোক। মধ্যবিত্ত সমাজ আমাদের মেনে নিয়েছে। দু'হাত ভরে আমাদের আশীর্বাদ করেছে।

ইটিভি ভারত: কোন পদ পেলে খুশি হবেন?

পাপিয়া: এটা দল ঠিক করবে। আমি যেটুকু কাজ জানি আমি সেই কাজই করব। মন্ত্রক নিশ্চয়ই পাওয়ার যোগ্য আমি। কেননা আমি এখানকার 'জায়েন্ট' (দৈত্য)-কে মেরেছি। দল যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে। পাপিয়া অধিকারী আলাদা করে কিছু চেয়ে নেবে না।

আমজনতাকে পাপিয়ার বার্তা- আপনারা আমার এত পাশে থেকেছেন, এত সাহায্য করেছেন, আমাদের জন্য লড়াই করেছেন আর ভোটটা দিয়েছেন বলেই আমি জিতেছি। তাই আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশীর্বাদ করবেন একটা টালিগঞ্জ কানন যেন তৈরি করতে পারি আমি।

