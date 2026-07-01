'শমীক দা ঠিকই বলেছেন'- কনফেডারেশন নিয়ে কনফিউশন ভাঙলেন পাপিয়া

'শমীক দা ঠিকই বলেছেন'- কনফেডারেশন নিয়ে কনফিউশন ভাঙলেন পাপিয়া
এদিন পাপিয়া অধিকারী বলেন, "যাঁরা আমার কাছে এসে নানা ধরনের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়েছেন তাঁদের জন্য আমি একটা ছাতা তৈরি করে দিতে পারি না ?"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 9:50 AM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই টলিপাড়াকে দুর্নীতিমুক্ত করে সুস্থ পরিবেশ গঠনের চেষ্টা করছে নতুন সরকার। টলিপাড়া আজ 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'-এর কবলমুক্ত। তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস খুঁজছিল ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত সকলেই। স্বরূপ বিশ্বাসের ফেডারেশন ভেঙে যাওয়ার পর ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত সকলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেছিলেন অভিনেত্রী তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী।
কিন্তু হঠাতই তাল কাটল, যখন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচাৰ্য এবং রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে ঘোষণা করা হল যে 'কনফেডারেশন' নামে কোনও সংগঠন নেই। সোমবার মহাজাতি সদনের এক অনুষ্ঠানে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শমীক ভট্টাচার্য বললেন, "কনফেডারেশন'-এর সঙ্গে কেউ যুক্ত হলে বিপদে পড়বেন।" অথচ সেই সংগঠনেরই সদস্যপদ দেওয়ার জন্য ফর্ম বিক্রি হচ্ছে নগদ অর্থের বিনিময়ে! টলিপাড়া সূত্রে এমনই খবর।
এই বিষয়ে পাপিয়া অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি। কেননা টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে আয়োজিত এক বৈঠকে তিনিই 'কনফেডারেশন'-এর কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "শমীক দা যেটা বলেছেন সঠিক বলেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও ইউনিয়ন নেই। 'ফেডারেশন', 'কনফেডারেশন'-এর কোনও মানে নেই ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে। তবে এটাও জানিয়ে রাখি, 'কনফেডারেশন' কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নয়। 'ফেডারেশন' নেই বলে 'কনফেডারেশন'-এর কথাটা মাথায় আসে। কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো। যেহেতু ফেডারেশন নেই, একটা তো ছাতা লাগবে, যার নীচে দাঁড়িয়ে সবাই কাজটা অন্তত এগিয়ে নিয়ে যাবে। ছাতার বাইরে একটা বিরাট জগত। সেখানে নানাভাবে অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে এবং এখনও হচ্ছে। তাই জন্য একটা ছাতার দরকার। যার নাম ওরা (টলিপাড়ার কিছু মানুষ) 'কনফেডারেশন' দিতে চাইছে। যাঁরা আমার কাছে এসে নানা ধরনের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়েছেন তাঁদের জন্য আমি একটা ছাতা তৈরি করে দিতে পারি না? সমাজের কিছু ভালো মানুষ, গুণী আর নামী মানুষ মূলত যাঁরা সমাজের ভালো চান তাঁরা থাকবেন 'কনফেডারেশন'-এ।"
পাপিয়ার কথায়, "দিন কয়েক আগেও বাইরে থেকে কাজ আসছিল না। ভয়ে সবাই পিছিয়ে যেত। এই ইন্ডাস্ট্রির বদনাম হচ্ছিল। যে শহর সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তরুণ মজুমাদারের সেখানকার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির বদনাম তো দেখতে পারব না। তাঁরা তো সম্রাট ছিলেন।" পাপিয়া আরও বলেন, "আমি যখন বিধায়ক হয়ে এলাম তখন ইন্ডাস্ট্রির বেশিরভাগ মানুষ খুশি হয়েছিলেন যে অভিনয়জগতের মানুষ এসেছে টলিপাড়ায়। আমার পরিবারে প্রায় সকলেই অভিনয় দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের একটা লেগাসি আছে। অনেকদিন ধরে অনেক মানুষ কাজ পায়নি এই ইন্ডাস্ট্রিতে। কেউ কেউ আবার চার-পাঁচটা কাজ একসঙ্গে করেছে। কাজের সমবন্টন হয়নি এখানে। বহু মানুষকে নন মেম্বার করে রেখে দেওয়া হয়েছে। 'ফেডারেশন' কতটা আইনসম্মত ছিল সেটা সময় জবাব দেবে। তাই একটা কনফেডারেশনের কথা ওঠে। একটা ছাতার তলায় ফেডারেশনের যা কিছু সব ওর ভিতরে থাকবে। প্রত্যেকে এক ছাদের তলায় থাকলে প্রত্যেকে সদস্য হবে, কাজ পাবে অন্তত।"
পাপিয়া আরও বলেন, "স্বরূপ বিশ্বাস জেলে থাকলেও তার দলের কুকীর্তি করার লোকেরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনও ভয় দেখাচ্ছে। মেয়েদের কম্প্রোমাইজ করতে বলা হচ্ছে এখনও। টাকা চাওয়া হচ্ছে। এবার পাপিয়া অধিকারী এসে গিয়েছে। আর টাকার বিনিময়ে কাজ হবে না। হবে মেধার বিনিময়ে। টাকার বিনিময়ে কার্ডও হবে না।" সদস্যপদ নেওয়ার জন্য ফর্মে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োর ঠিকানার প্রসঙ্গ তুললে তিনি কার্যত তা অস্বীকার করেন। তাঁর কথায়, "না টেকনিশিয়ান্সের ঠিকানা নয় ওটা। এখনও কনফেডারেশন গুছিয়ে ওঠা হয়নি। বাইরে থেকে নানা রকম অস্বস্তিকর কথাবার্তা আসছে। তাতে ভালো করে কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। সময় দিতে হবে আমাদের।"
অর্থের বিনিময়ে ফর্ম বিলি করার কথা তুললে তিনি বলেন, "ভুল কথা রটছে। অর্থের বিনিময়ে কোনও ফর্ম বিলি করা হয়নি। খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ফর্মের মাথায় স্পষ্ট লেখা, এই ফর্ম অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না।" কিন্তু টলিপাড়ার অন্দরের খবর, 700 টাকার বিনিময়ে ইতিমধ্যেই নাকি হাজার দেড়েক ফর্ম বিক্রি হয়েছে! এ প্রসঙ্গে পাপিয়ার বক্তব্য, "স্বরূপ বিশ্বাস হাজতে থাকলেও তাঁর দলবল তো বাইরে। তাঁরাই হয়তো মিথ্যা খবর রটাচ্ছেন।" একইসঙ্গে এও জানান, ফেডারেশনের কবল থেকে টলিউডকে মুক্ত করতেই তিনি কনফেডারেশনের কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন, " শমীকবাবু একদম ঠিকই বলেছেন। এই সংগঠনের সঙ্গে রাজ্য সরকার বা বিজেপি জড়িত নয়।"
উল্লেখ্য, বাংলা বিনোদন দুনিয়ার স্বার্থরক্ষার্থে একটি কমিটি গড়ার কথাও ঘোষণা করেছে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। সেই কমিটির সম্ভাব্য সদস্যদের নামও ওই বিজ্ঞপ্তিতে ছিল। খবর, সেই কমিটি গঠনের আগেই নাকি টলিউডের কাজকর্ম চালাতে একটি 'অস্থায়ী' কমিটি গড়ার জন্য ফের বৈঠকের প্রস্তাব এসেছে বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর কাছ থেকে। মঙ্গলবার, পাপিয়া অধিকারীর লেটার হেডে একটি সার্কুলার জারি করা হয়। সেখানে লেখা, "যতদিন পর্যন্ত বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অচলাবস্থা ঠিকমতো না কাটছে, ততদিন বিনোদন দুনিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্টের জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি তৈরি করা হচ্ছে।" যে তালিকায় নাম রয়েছে পার্থ কর, পরিচালক অতনু বসু, ক্যামেরাপার্সন সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্ট ডিরেক্টর উজ্জ্বল সরকার, অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র-সহ আরও বেশ কয়েকজনের।