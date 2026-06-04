কলাকুশলীদের উপরে ডিম-ইট বর্ষণ, উত্তাল টলিপাড়া ! কী বললেন পাপিয়া অধিকারী?

কলাকুশলীদের উপরে ডিম-ইট বর্ষণ, উত্তাল টলিপাড়া ! কী বললেন পাপিয়া অধিকারী?
ভাঙল 26টি গিল্ড ৷ প্রতিবাদে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে হাজির হন কলাকুশলীরা। তারপরেই ধুন্ধুমার কাণ্ড ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 1:22 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: আর থাকবে না টেকনিশিয়ানদের 26টি গিল্ড। অগণিত গিল্ডের কারণে কাজের জটিলতা বাড়ছে। বাড়ছে দুর্নীতি। তাই সবাইকে মাত্র চারটি গিল্ডের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়াস নিয়েছেন টালিগঞ্জের বিধায়ক তথা ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স কালচারাল কনফেডারেশন (EIMPCC) প্রেসিডেন্ট পাপিয়া অধিকারী ৷ এই সংস্থা দিল্লির সঙ্গে সংযুক্ত ৷ সব কলাকুশলীকে এক ছাতার তলায় এনে কাজ করানোই এর মূল লক্ষ্য। তবে, টাকা তছরুপ, কাটমানি খাওয়ার মতো কাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তাদের কোনও জায়গা নেই এই ইন্ডাস্ট্রিতে, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন পাপিয়া অধিকারী।
চারটি গিল্ডের মধ্যে রয়েছে ক্যামেরা, ডিরেক্টর, প্রোডাকশন কন্ট্রোলার। এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায় দাবি জানিয়েছেন যে আর্ট অ্যান্ড কস্টিউম বিভাগেরও দরকার ৷ সেদিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানিয়েছেন পাপিয়া অধিকারী।
কলাকুশলীদের দাবি, মাত্র কয়েকটা গিল্ড কীভাবে সামলাবে এতজন টেকনিশিয়ানের সমস্যা? তাই প্রতিবাদ জানাতে আজ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে হাজির হন কলাকুশলীরা। কিন্তু তাঁদেরকে সেখানে জমায়েতে বাধা দেওয়া হলে তাঁরা জমায়েত করেন ওই এলাকারই ভরাট মাঠে। সেখানেও বিপত্তি। অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তি হঠাতই এসে চড়াও হয় কলাকুশলী উপরে। লাগাতার ছুঁড়তে থাকে ইট, ডিম। এখানেই থেমে থাকেনি তারা। মারধোরও করে কলাকুশলীদের উপরে, অভিযোগ এমনই।
তারা কারা? জিজ্ঞাসা করলে জবাবে বলে, "আমরা পাপিয়া অধিকারীর লোক।" কলাকুশলীদের দাবি, বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যারাও নাকি এদিন চড়াও হয় তাঁদের উপরে। অন্যদিকে, পাল্টা অভিযোগ উঠেছে স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও ৷ অভিযোগ, ডিম-ইট ছোঁড়ার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন স্বরূপ বিশ্বাসের অনুগামীরা ৷
প্রোডাকশন ম্যানেজার অভিজিৎ সাহা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে দেড়-দুই হাজারের মতো কলাকুশলীর জমায়েত ছিল আজ। কিন্তু সেখানে আমরা করতে পারিনি প্রেস কনফারেন্স। সেখানে দুজন মহিলাকে দেখতে পাই। বুঝতে পারি আমাদের মারবার বা গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা তারপর ভরাট মাঠে চলে যাই। সেখানেও আমাদেরকে প্রেস কনফারেন্স করতে দেওয়া হয়নি। মারধোর করেছে, ডিম ছুঁড়েছে। এরা কারা আমরা জানি না। এরা তৎকাল বিজেপি নাকি আগের বিজেপি নাকি অন্য কেউ আমরা জানি না। আমরা আমাদের কথা বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে চাই। কিন্ত পারলাম না। আমাদের একজন হেয়ার ড্রেসার দিদিকে এমন মারা হল যে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের সঙ্গে কোনও কথা না বলেই এতগুলো গিল্ড ভেঙে চারটে করে দেওয়া হল। আমরা এই নিয়ে কথা বলতেই আজ এখানে জমায়েত হয়েছিলাম। উনি তো বলেছেন উনি সবার মা। তাই আমরা ওনার সঙ্গে বসে কথা বলতে চাই। আমাদের অভাব অভিযোগ জানাতে চাই। হাসান, বাবাইয়ের নামে যে অভিযোগ তুলে ওদের যে কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হল, অভিযোগের প্রমাণ দিক।" জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত মেক আপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুণ্ডু ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "কারোর সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে 26টা গিল্ড কী করে ভেঙে দেওয়া যায়? এতদিনকার গিল্ড। এর গুরুত্ব নেই কোনও ? আমরা অভিযোগ জানাব কোথায়?"
এই বিষয়ে পাপিয়া অধিকারীর সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি বলেন, "আমার নাম খারাপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। তবে, 26টা গিল্ড ভেঙে দেওয়া হল, এটা ভুল। সবাইকে চারটে ছাতার ভিতর আনা হবে। আর সেই চারটে ছাতার মাথার উপরে 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স কালচারাল কনফেডারেশন (EIMPCC)'। ফেডারেশন ভেঙে তৈরি হল কনফেডারেশন।"