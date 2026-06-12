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টালিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়াকে সঠিক পথে চালাতে নতুন রোডম্যাপ পাপিয়ার! কী বলছেন প্রযোজক- পরিচালকেরা?

গত কয়েক বছরে পরিচালক বনাম টেকনিশিয়ানদের মধ্যে মানসিক টানাপোড়েন-দূরত্ব তৈরি হয়েছিল ৷ স্টুডিয়োপাড়াকে সঠিক পথে চালাতে নতুন রোডম্যাপ বানাতে উদ্যোগী পাপিয়া অধিকারী।

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প্রযোজক-পরিচালকদের বৈঠক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 4:17 PM IST

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কলকাতা, 12 জুন: টালিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়াকে সঠিক পথে চালাতে নতুন রোডম্যাপ বানাতে উদ্যোগী অভিনেত্রী তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। তাই দফায় দফায় তিনি বৈঠকে বসছেন বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাধা স্টুডিয়োতে তিনি পরপর বৈঠক করেন প্রযোজক, পরিচালক গিল্ড, ভিএফএক্স নির্মাতাদের সঙ্গে। টালিগঞ্জের বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকের পর আশার আলো দেখছেন সকলেই।

টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে গত কয়েক বছর ধরে পরিচালক বনাম টেকনিশিয়ানদের মধ্যে যে মানসিক টানাপোড়েন এবং দূরত্ব তৈরি হয়েছিল সেই ইতিহাস কারোর অজানা নয়। ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের অঙ্গুলিহেলনে চলত টলিপাড়া। তাঁর 'হ্যাঁ' মানে 'হ্যাঁ' আর 'না' মানে 'না'। তাঁর কথাই শেষ কথা তথা বেদবাক্য হিসেবে ধরে নিতে হত। বিরোধিতা করলেই কাজ থেকে বাদ, সাসপেন্ড। তাই পেটের দায়ে ভয়ে মুখে রা কাটতে পারতেন না কেউ। এ কথা রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই সামনে আনছেন তাঁর অধীনস্থ টেকনিশিয়ানদের 26টি গিল্ডের প্রায় সকলেই। নির্ভয়ে জানাচ্ছেন ত্রাসে ভরা সেই দিনগুলির কথা।

একের পর এক প্রথম সারির পরিচালককে কোণঠাসা করেছিলেন স্বরূপ। টেকনিশিয়ানদের দিয়ে ‘ফরমান’ জারি করিয়ে কাজ বন্ধ করা হয়েছিল তাতে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন প্রযোজকেরা। স্বরূপ বিশ্বাসের সেই ‘স্বৈরাচারী’ নীতির বিরুদ্ধে মাথা নোয়াতে না চাওয়ায় কাজ হারাতে হয় বহু পরিচালককে। ব্যানড হন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ঋদ্ধি সেনের মতো অভিনেতারা। কাজে বাধা দেওয়া হয় স্বয়ং সুদেষ্ণা রায়কেও। এমনকী, প্রায় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল পরিচালকদের অন্যতম প্রধান সংগঠন ‘ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া’ (DAEI)-কে।

কাট টু। 2026-এর মে মাসে সরকার বদল। ৪ মে'র আগে অবধি সময়ের সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করে টলিপাড়ায় যে তুঘলকি শাসন চালাচ্ছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস, তার অবসান ঘটেছে। টেকনিশিয়ান্সের আরামদায়ক ফেডারেশন কক্ষ নয়, তাঁর বসবাস এখন শ্রীঘরে। ২০২৬-এর জুন মাসে এসে টলিপাড়ায় এক মস্ত বদলের আভাস পাচ্ছেন প্রযোজক থেকে পরিচালক, অভিনেতা, কলাকুশলীরা।

'ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র অন্যতম সদস্য তথা পরিচালক সুব্রত সেন বলেন, "ওঁর কথায় দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটার সুর পেলাম। আজ বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। চেষ্টা চলছে যাতে ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট ‘ফিল্ম পলিসি’ তৈরি করা হয়। ফেডারেশন থেকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ‘ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া’-কে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার থেকে তা আর হবে না। পাপিয়া অধিকারী আমাদের স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে সব কটি গিল্ডই সসম্মানে থাকবে। তবে হ্যাঁ, এখনও কিছু আলোচনা বাকি আছে। আমি যেহেতু এখন সংগঠনের সভাপতি নই, তাই এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না।"

অভিনেত্রী তথা ডিরেক্টর রিনা চৌধুরী বলেন, "উত্তম কুমারের মৃত্যুর পরে ইন্ডাস্ট্রিতে কুকুর ঘুরে বেড়াত। সেই সময়ে আমার বাবা (অঞ্জন চৌধুরী) যেভাবে হাল ধরেছিল, তাতে ফুলে ফেঁপে দাঁড়িয়েছিল ইন্ডাস্ট্রি। আশা রাখছি এবার তেমনই কিছু হবে।"

পরিচালক অনিন্দ্য সরকার বলেন, "প্রয়োজন অনুযায়ী টেকনিশিয়ান নিতে পারবেন পরিচালকরা। অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত টেকনিশিয়ান নেওয়ার আর দরকার নেই। ট্রামলাইনে ট্রলি ফেলে কীভাবে কাজ করা যায়? পশুদের নিয়ে শুটিংয়ে হেয়ার ড্রেসার লাগে? এগুলো একটা সময়ে করতে হত আমাদের। অপ্রয়োজনে নিয়ে যেতে হত অগণিত টেকনিশিয়ানকে।"
জানা গিয়েছে, স্বরূপ বিশ্বাসের কাছ থেকে পাওয়া ক্রমাগত মানসিক চাপ, কাজের ক্ষেত্রে নোংরা রাজনীতি এবং ‘ব্ল্যাকমেইল’-এর ভয়ে একসময় যে সব স্বাধীনচেতা পরিচালক ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, পাপিয়া অধিকারী তাঁদের সবাইকে আবার নিজেদের পুরনো গিল্ডে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।"

প্রযোজকদের সঙ্গেও এদিন দীর্ঘ বৈঠক করেন পাপিয়া অধিকারী। প্রযোজক-পরিচালক পারমিতা মুন্সী বলেন, "আজ আমি পরিচালক বা লেখক হিসেবে আসিনি। এসেছি প্রযোজক হয়ে। বেশ কিছু নিয়মের ফাঁকগুলোকে পূরণ করা হচ্ছে। আমরা যারা পরিস্থিতিতে প্রযোজক হয়েছি, যাদের ইনভেস্টাররা প্রবাসী বাঙালি, আমাদের যাদের নিজেদের প্রোডাকশন হাউজ করে ছবি বানাতে হয়, তাদের কিছু ডিটেলিং-এর বিষয় থাকে সেসব নিয়েই আলোচনা হল। তবে, কী কথা হল তা বলা যাবে না। তবে, একটা বড় সুবিধা হল আমাদের শুটিঙের সময় আট ঘণ্টার জায়গায় 12 ঘণ্টা করে দেওয়া হল। আগে আট ঘণ্টার শিফট ছিল। দশ ঘণ্টায় দেড় শিফট আর বারো ঘণ্টায় দুই শিফট। তারপরে ছিল ওভারটাইম। এখন আট ঘণ্টারটা বারো ঘণ্টা করা হল। এরপর ঘণ্টা অনুযায়ী সেটা ওভারটাইম হবে। তবে, বলা হয়েছে 14 ঘণ্টার বেশি যেন শুটিং না হয়।"

অভিনেত্রী-প্রযোজক এনা সাহা বলেন, "পুরো বিষয়টাকে একটা সিস্টেমের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করছি যেটা হবে ভালো হবে। আজ যে যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তাতে প্রযোজক, পরিচালক, টেকনিশিয়ান, অভিনেতা, ম্যানেজার সকলেরই ভালো হবে। আগে অনেক বিষয় নিয়ে ধোয়াশা ছিল। এখন পরিষ্কার হয়ে গেল।"

পরিচালক-প্রযোজক সুচন্দ্রা ভানিয়া বলেন, "পাপিয়া দি চাইছেন বিজনেসটা যাতে ভালো হয়। আমি যখন ডিরেক্টর গিল্ডের কার্ড করালাম দেখলাম আটশোর উপর ডিরেক্টর আমাদের। কিন্তু তাঁদের অর্ধেককেই চেনেন না প্রযোজকেরা। প্রযোজকদের সঙ্গে স্যাটেলাইটের কোনও বোঝাপড়া নেই। সেইদিকগুলো দেখা হবে এবার থেকে।"

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TAGGED:

BENGALI FILM INDUSTRY
PAPIYA ADHIKARI
TOLLYWOOD
পাপিয়া অধিকারী
PAPIYA ADHIKARI ON TOLLYWOOD

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