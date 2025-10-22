অন্ধকারের হাতছানি ! বাংলার আতঙ্কের গল্প বলবে 'গণশত্রু'
পাঁচজন কুখ্যাত মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাওলি দাম, রুদ্রনীল ঘোষ, আয়ুষ দাস, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং সুব্রত দত্ত।
কলকাতা, 22 অক্টোবর: আসছে নয়া অরিজিনাল সিরিজ ‘গণশত্রু’। ট্রেলার আসার পর থেকেই দর্শকদের আগ্রহের পারদ চড়ছে। আসলে মানুষ যেমন মহাপুরুষদের জীবন সম্বন্ধে জানতে চায়, তেমনি কুখ্যাত মানুষদের কুকর্ম- অন্ধকার জগতের বেতাজ বাদশা কীভাবে তারা হয়ে উঠেছিলেন সেই রোমহর্ষক কাহিনিও জানতে চায়। এই নতুন সিরিজ আসলে রহস্য, রক্ত, আর বাস্তবের আখ্যান। যা সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি। পাঁচজন কুখ্যাত মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাওলি দাম, রুদ্রনীল ঘোষ, আয়ুষ দাস, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং সুব্রত দত্ত। এঁদের অভিনীত চরিত্রগুলির নাম ইতিহাসে অপরাধের কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে।
পাওলি দাম- ত্রৈলোক্যতারিণীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। ভারতের প্রথম নারী সিরিয়াল কিলার ছিলেন ত্রৈলোক্যতারিণী। ব্রাহ্মণ বিধবা ছিলেন তিনি। বিক্রি হয়ে যান একটা সময়ে। সমাজের অবমাননা আর টাকার লোভে পরিণত হন নিষ্ঠুর খুনিতে। তিনি বলেন, "ত্রৈলোক্যতারিণীকে নিয়ে কাজ করতে পারেনি আজ অবধি কেউ। আমার খুব আগ্রহ ছিল এই চরিত্রটিতে কাজ করার। এবার সেটা হল। দারুণ অভিজ্ঞতা। মধুরার আরও পরিচালনা করা উচিত।"
রুদ্রনীল ঘোষ- হুব্বা শ্যামলের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। রাজনৈতিক প্রভাবে তৈরি এক আন্ডারওয়ার্ল্ড কিংপিন হিসেবে।তিনি বলেন, “হুব্বা শ্যামল হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগণায় কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনেকেরই জানা। অথচ একের পর এক অপরাধ করেও বেঁচে গিয়েছিল সে। তারই গল্প এই সিরিজে আছে।"
আয়ুষ দাস- ষোলো বছর বয়সী বিপজ্জনক অপরাধী সজল বারুইয়ের চরিত্রে দেখা যাবে সন্দীপ রায়ের এই সময়ের তোপসে আয়ুষ দাসকে। তিনি বলেন, "কাজটা ভালো করে করার চেষ্টা করেছি। এখানে পাওলি দি, রুদ্র দা, দেবপ্রিয় দা, সুব্রত দা'র মতো অভিনেতারা আছেন। তাই একটা টেনশন তো কাজ করতই।"
দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়- ‘চেন ম্যান’-এর ভূমিকায় দেবপ্রিয়। যিনি শ্বাসরোধ করে একের পর এক নারীকে হত্যা করেছিলেন। তিনি বলেন, "চেন ম্যান চরিত্রটি এমন এক দিক দেখায়, যেখানে মানুষের গোপন আকাঙ্ক্ষা কেমন করে বিকৃত হয়ে হিংসায় পরিণত হয়। এই চরিত্রে অভিনয় ছিল আমার কাছে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।”
সুব্রত দত্ত- রশিদ খানের ভূমিকায় সুব্রত দত্ত। এই রশিদ খানের নেতৃত্বেই ঘটে গিয়েছিল কলকাতার ভয়ঙ্কর 1993 সালের বউবাজার বিস্ফোরণ। তিনি বলেন, “রশিদ খান, যিনি কলকাতাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এক বিস্ফোরণে-তাঁর মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক নির্মমতার ইতিহাস। আমরা চেষ্টা করেছি বাস্তব তথ্য ও চরিত্রগুলির সত্যতা অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর গল্পটি পর্দায় তুলতে।”
‘গণশত্রু’-র প্রতিটি অধ্যায় পরিচালনা করেছেন ভিন্ন-ভিন্ন পরিচালক। ‘চেন ম্যান’-এর গল্পের পরিচালক অভিরূপ ঘোষ। প্রথমবার পরিচালনায় পা রাখলেন খ্যাতনামা সিনেমাটোগ্রাফার মধুরা পালিত, যিনি পরিচালনা করেছেন ‘ত্রৈলোক্যতারিণী’র এপিসোড। ‘রশিদ খান’-এর গল্পের পরিচালক সায়ন দাশগুপ্ত, ‘সজল বারুই’-এর গল্প বুনেছেন শমীক রায় চৌধুরী, আর ‘হুব্বা শ্যামল’-এর এপিসোড পরিচালনা করেছেন শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত। বাংলা টকিজ প্রযোজিত ‘গণশত্রু’ আগামী 31 অক্টোবর মুক্তি পেতে চলেছে বাংলা জি-ফাইভ-এ।