মেকআপের তুলিতে জীবন্ত দুর্গা, পঙ্কজ বিশ্বাসের সৃষ্টিতে 'মাতৃশক্তির আগমন'
Living Durga: মেকআপের তুলিতে মডেল হয়ে উঠেছেন যেন জীবন্ত মা দুর্গা। পঙ্কজ মেকআপ অ্যাকাডেমির বিশেষ উদ্যোগে তৈরি অভিনব প্রজেক্ট- 'মাতৃশক্তির আগমন'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 1:28 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: শিল্পের কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। শিল্পীর কল্পনা, সৃজনশীলতা ও নিখুঁত দক্ষতার ছোঁয়ায় মেকআপও হয়ে উঠতে পারে এক অনন্য শিল্পমাধ্যম। সেই ভাবনাকেই বাস্তব রূপ দিয়েছেন টলিউডের ক্রিয়েটিভ মেকআপ আর্টিস্ট পঙ্কজ বিশ্বাস। তাঁর মেকআপের তুলিতে মডেল আরোহী রায় হয়ে উঠেছেন যেন জীবন্ত মা দুর্গা। পঙ্কজ মেকআপ অ্যাকাডেমির বিশেষ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই অভিনব প্রজেক্ট-'মাতৃশক্তির আগমন'।
এর আগেও সৃজনশীল মেকআপের মাধ্যমে জীবন্ত মা কালী এবং মা লক্ষ্মীর রূপ ফুটিয়ে দর্শকদের নজর কেড়েছেন পঙ্কজ বিশ্বাস। এবার তাঁর নতুন সৃষ্টি জীবন্ত মা দুর্গা। দেবীর মুখাবয়ব, চোখের অভিব্যক্তি, রঙের ব্যবহার, সাজসজ্জা এবং সামগ্রিক রূপায়ণে ফুটে উঠেছে শক্তি, সৌন্দর্য ও মাতৃসত্তার এক অপূর্ব মেলবন্ধন। 'মাতৃশক্তির আগমন' শুধুমাত্র একটি মেকআপ প্রজেক্ট নয়, বরং মাতৃশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং একজন শিল্পীর সৃজনশীল ভাবনার প্রকাশ। মানুষের মুখের মধ্যেই কীভাবে দেবীর রূপ, আবেগ ও শক্তিকে ফুটিয়ে তোলা যায়, সেই ভাবনাকেই নিখুঁত মেকআপের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দিয়েছেন পঙ্কজ।
এই রূপায়ণে মডেল আরোহী রায়ের উপস্থিতি ও অভিব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পঙ্কজ বিশ্বাসের মেকআপ এবং আরোহীর অভিব্যক্তির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এক জীবন্ত দুর্গার অবয়ব। তাঁর সাজ, চোখের ভাষা ও অভিব্যক্তিতে ধরা দিয়েছে দেবীর শক্তিময় উপস্থিতি। এই বিশেষ সৃষ্টিকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন ফটোগ্রাফার শুভঙ্কর মণ্ডল। পুরো ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন ভিডিওগ্রাফার রোহন বেরা। প্রজেক্টটির নেপথ্যে ছিল একটি দক্ষ টিমও। স্টুডিও ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন জয়তী দেবনাথ, মালা মুখোপাধ্যায়, রিনিশা মুখোপাধ্যায়, পূজা সরকার, সুদীপ্ত হালদার, মুনমুন চক্রবর্তী এবং সুনয়না শ।
জীবন্ত মা কালী, জীবন্ত মা লক্ষ্মীর পর এবার জীবন্ত মা দুর্গা-পঙ্কজ বিশ্বাসের সৃজনশীলতার এই নতুন অধ্যায় ফের প্রমাণ করল, মেকআপ শুধুমাত্র সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার মাধ্যম নয়। একজন দক্ষ শিল্পীর হাতে মেকআপ হয়ে উঠতে পারে সম্পূর্ণ একটি চরিত্র নির্মাণের শক্তিশালী মাধ্যম। ‘মাতৃশক্তির আগমন’ তাই বাংলা মেকআপ আর্টের জগতে নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন।