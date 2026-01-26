ETV Bharat / entertainment

'বেটার লেট দ্যান নেভার' ! প্রসেনজিতের পদ্মশ্রী প্রাপ্তিতে কী প্রতিক্রিয়া বোন পল্লবীর ?

এদিন, অভিনেত্রী নিজের পরবর্তী কথাও জানালেন ৷

প্রসেনজিতের পদ্মশ্রী প্রাপ্তিতে কী বললেন বোন পল্লবীর ? (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 4:52 PM IST

কলকাতা, 26 জানুয়ারি: দাদা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্মশ্রী' সম্মান প্রাপ্তিতে আপ্লুত বোন পল্লবী চট্টোপাধ্যায়। অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "খুব গর্বের একটা মুহূর্ত। এটা তো শুধু আমার কাছে গর্বের নয়, এটা বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কাছে গর্বের একটা বিষয়। তবে, এই পুরস্কারটা আরও অনেকদিন আগে দাদার পাওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি আমি।"

পল্লবী আরও বলেন, "প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমায় যা অবদান তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আবারও বলব, আরও আগে পাওয়া উচিত ছিল এই সম্মান। তবে, বেটার লেট দ্যান নেভার। আমাকে ফোন করে নিজেই খবরটা জানায়। আমাকে বলে, যে মিশুককেও (প্রসেনজিৎ পুত্র) জানিয়েছি, এবার তোকেও জানালাম। আমি বলি, এটা তো দারুণ খবর। ওর যেকোনও অ্যাচিভমেন্টে আমি খুশি হই। আমি চাই দাদা আরও অনেক সম্মান অর্জন করুক। ওর জন্য শুভকামনা আমার সবসময়ই থাকবে।"

পল্লবী চট্টোপাধ্যায় এই মুহূর্তে রয়েছেন মুম্বইতে। সেখান থেকেই প্রতিক্রিয়া জানালেন তিনি। অভিনেত্রীর আসন্ন কাজের খবর নিতে গেলে তিনি বলেন, "আসছে বেশ কিছু কাজ। সেগুলো ধীরে ধীরে জানাব। অ্যামাজন প্রাইমে আসছে আমার একটা কাজ, 'দ্য রেভোলিউশনারিজ'। নিখিল আডবানীর পরিচালনায় এমে প্রোডাকশনের হাত ধরে অ্যামাজন প্রাইমে আসছে সিরিজটা। এখানে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্রে অভিনয় করেছি। এটা 2026-এই আসার কথা দর্শকের দরবারে। সময় হলে জানবে সবাই। তা ছাড়া আমি নিজের কিছু কাজও প্ল্যান করছি। সেগুলো পয়লা বৈশাখে সামনে আনব সকলের। আমি সময়ের অপেক্ষায় আছি।" প্রসেনজিতের এই সম্মান প্রাপ্তিতে টলিউডের একাধিক তারকা সোশাল মিডিয়াতেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ সৃজিত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ আরও অনেকে প্রসেনজিৎকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷

উল্লেখ্য, বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে এবং কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ দেওয়া হয়েছে। গায়িকা অলকা ইয়াগনিক পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন ৷ দক্ষিণী সিনেমা জগতের প্রখ্যাত অভিনেতা মামুট্টি-ও সম্মানিত হচ্ছেন পদ্মভূষণে ৷ বিজ্ঞাপণ জগতে বিপ্লব আনা পীযূষ পান্ডেকে মরণোত্তর পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছে ৷ 2026 সালের জন্য 131টি পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন 5 জন পদ্মবিভূষণ, 13 জন পদ্মভূষণ এবং113 জন পদ্মশ্রী প্রাপক।

