জমজমাট দুর্গাপুর উৎসবে পলক মুচ্ছল ! পলাশ কই ? অনুরাগীদের প্রশ্নে কী জবাব 'কাবিল' গায়িকার ?

এই উৎসবে 8 তারিখ অনুষ্ঠান করার কথা ছিল প্লে-ব্যাক গায়িকা পলক এবং সুরকার পলাশ মুচ্ছলের।

palak-muchhal-live-concert-at-durgapur-utsav-2025-after-palash-muchhal-smriti-mandhana-wedding-called-off
দুর্গাপুর উৎসবে পলক মুচ্ছল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
দুর্গাপুর, ৯ ডিসেম্বর: সোমবার কনকনে শীতকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পলক মুচ্ছল (Palak Muchhal )দর্শকদের হৃদয় জয় করলেন দুর্গাপুর উৎসব-এ (Durgapur Utsav 2025) ৷ কিন্তু পলক এলেও অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলেন ভাই পলাশ মুচ্ছল (Palash Muchhal)। কেন এলেন না পলাশ ? গুঞ্জন ওঠে সকলের মধ্যে ৷ অনুষ্ঠান শেষে জবাব 'কৌন তুঝে' খ্যাত গায়িকার ৷

5 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে দুর্গাপুর উৎসব 2025 ৷ চলবে 15 তারিখ পর্যন্ত ৷ এক একদিন এক একজন শিল্পী, মাতিয়ে দিচ্ছেন এই উৎসব ৷ সোমবার অর্থাৎ 8 তারিখ অনুষ্ঠান করার কথা ছিল জনপ্রিয় প্লে-ব্যাক গায়িকা পলক এবং সুরকার পলাশ মুচ্ছলের। সেই মতোই সমস্ত কিছুই তৈরি ছিল উৎসব কর্তাদের পক্ষ থেকে। শহর জুড়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই পলক এবং পলাশের পোস্টার, ব্যানার এবং লিফলেটের মাধ্যমে খবর পৌঁছে গিয়েছিল শহরবাসীর কাছে। কিন্তু সোমবার রাতে ঘটল অন্য ঘটনা ৷

ঘড়িতে তখন রাত আটটা ৷ পলক মুচ্ছল উঠলেন মঞ্চে। গাইলেন একের পর এক হিট গান । উপস্থিত দর্শকদের হৃদয় হরণ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি গায়িকার ৷ তার মাঝেই জানিয়ে দিলেন এই কনসার্টের টাকা তিনি কোন মহৎ কাজে ব্যয় করতে চাইছেন ৷ পলক অনুষ্ঠানের মঞ্চে বলেন, "যে সমস্ত মা-বাবারা তাদের শিশুদের হার্ট অপারেশনের অর্থ জোগাড় করতে পারেননি সেরকম 3 হাজার 963 জন শিশুর হার্ট অপারেশন এই মুহূর্তে হয়ে গিয়েছে। আরও অনেক বেশি শিশুর হার্ট অপারেশন করানোর লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আপনাদের আশীর্বাদে।" এই পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল ৷

তবে পলকের পাশাপাশি পলাশের ছবি-ব্য়ানারও পড়েছিল দুর্গাপুর জুড়ে ৷ ফলে তাঁকে দেখতে না পেয়ে গুঞ্জন ওঠে ৷ এর আগে সাধারণত দেশের বিভিন্ন স্থানে পলকের অনুষ্ঠান করতে দেখা গেছে ভাই পলাশকে। কিন্তু দুর্গাপুরে মঞ্চে পলককে সহায়তা করার জন্য কলকাতার এক উদীয়মান বাঙালি শিল্পীকে দেখা যায়। তখনই পলাশের অনুপস্থিতি ঘিরে নানা প্রশ্ন ওঠে ৷ অনেকেই পলকের সঙ্গে ছবি তুলতে গিয়ে পলাশ না আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, "পলাশের মন খারাপ ৷"

মূলত, কয়েক সপ্তাহ ধরে পলাশ মুচ্ছল ও ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে নিয়ে বেশ জলঘোলা হয়েছে ৷ এমনকী, স্মৃতি নিজেই তাঁর ইনস্টাগ্রামে জানিয়ে দিয়েছেন, পলাশের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। খেলার মাঠে প্রেম নিবেদন থেকে সঙ্গীত সেরেমনিতে উদ্দাম সেলিব্রেশন ৷ তারপর আচমকাই ছন্দপতন ৷ কার দোষে, কেন বিয়ে ভাঙল পলাশ ও স্মৃতির? এই নিয়ে এখনও বিস্তর কাঁটাছেড়া চলছে সোশাল মিডিয়ায় ৷

