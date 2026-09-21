ETV Bharat / entertainment

'বডি শেমিং' নিয়ে সলমনের কড়া ডোজ ! ক্যাটরিনার কাছে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানের আর.জে

Pakistani RJ on Katrina Kaif: বডি শেমিং নিয়ে সলমন খানের তীব্র ভর্ৎসনার পর ক্ষমা চেয়ে কী লিখলেন পাকিস্তানের আর.জে ? ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷

pakistani-rj-apologises-to-katrina-kaif-for-weight-gain-after-salman-khans-bigg-boss-fire
ক্যাটরিনাকে ট্রোল করা নিয়ে সলমনের বার্তা, ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানের আর.জে (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 12:27 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: সন্তান জন্মের পর ক্যাটরিনা কাইফের চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করা এক পাকিস্তানি আরজে ক্ষমা চাইলেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ আসলে, 'বিগ বস 20'-এর 'উইকেন্ড কা ভার' (Weekend Ka Vaar) পর্বে সঞ্চালক সলমন খানের অগ্নিশর্মা রূপ দেখে অবাক নেটপাড়া ৷ এমনিতেই, সোজা কথা স্পষ্টভাবে বলতে এতটুকু ভয় পান না ভাইজান ৷ তবে ন্য়াশনাল টিভির পর্দায় নিজের পোশাক খুলে সলমন যেভাবে কিছু পাপারাৎজিদের উৎপাত ও 'বডি শেমিং' করা নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন, তাতে শুধু নেটিজেনরা নয়, সায় দিয়েছেন তারকারাও ৷ এর পরেই, পাকিস্তানের এক আরজে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন ৷

অম্বানিদের গণেশ চতুর্থী উদযাপনে উপস্থিত হওয়ার পর ক্যাটরিনা কাইফের ওজন বৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন পাকিস্তানি আরজে ডা. এজাজ ওয়ারিস। 'বিগ বস 20'-এর মঞ্চে সলমন খান যখন এই ধরনের ট্রোলিং বা কটাক্ষের বিরুদ্ধে সরব হন, তখন এজাজ প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কী বার্তা পাকিস্তানি আর.জে-র ?

একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি লেখেন, "দুঃখিত ক্যাটরিনা কাইফ। আমার সাম্প্রতিক মন্তব্যের জন্য আমি ক্যাটরিনা কাইফের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। 'বিগ বস'-এ সলমন খান বিষয়টি উল্লেখ করার পর আমি বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি এবং উপলব্ধি করেছি যে, আমার কথায় হয়তো ক্যাটরিনা ও তাঁর অনেক অনুরাগীরা কষ্ট পেয়েছেন। 'বডি শেমিং' বা শারীরিক গঠন নিয়ে কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সলমন খান এবং যাঁরা আমার কথায় আঘাত পেয়েছেন, তাঁদের সবার কাছেও আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। কখনও কখনও ভুল কথা বেরিয়ে যায় ৷ আমার ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছে এবং আমি এর জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত।"

ভিডিয়োটিতে তিনি বলেন, "আমি সবেমাত্র 'বিগ বস'-এ সলমন খানের একটি ক্লিপ দেখছিলাম, যেখানে তিনি আমার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে ক্যাটরিনার উদ্দেশ্যে আমার এমন কথা বলা উচিত হয়নি। এরপর আমার সত্যিই মনে হল যে, আমার আসলে ওই কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি। আমি সলমন ও ক্যাটরিনা-দুজনেরই বড় ভক্ত; তবে জানি না ঠিক কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে বা কোন পরিস্থিতিতে আমি রেকর্ডিংয়ের সময় ওই কথাগুলো বলে ফেলেছিলাম। ভিডিয়োর আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য আমি কেবল একটু মজা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কথায় অনেকেই কষ্ট পেয়েছেন।"

তিনি আরও বলেন, "ক্যাটরিনা কাইফ, আমার কথায় যদি আপনি কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে আমি সত্যিই দুঃখিত; আর আমার সেই 'রিল' (ভিডিয়ো)-এর কারণে যাদের মন ভেঙেছে, তাদের সবার কাছেও আমি ক্ষমা চাইছি। আমি জানি, কাউকে নিয়ে শারীরিক উপহাস বা 'বডি শেমিং'-এর কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই আমি কথাগুলো খুব সাধারণভাবেই বলেছিলাম ৷ কিন্তু ঠিক কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে বা কোন স্রোতে গা ভাসিয়ে আমি ওই কথাগুলো বলে ফেলেছিলাম, তা নিজেও জানি না। আমার কথায় হয়তো কষ্ট পেয়েছেন আপনারা, কিন্তু কাউকে শারীরিক কারণে ছোট করা বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সলমন ও ক্যাটরিনা, তোমরা এভাবেই দারুণ সব কাজ করে যাও।"

এর আগে, অম্বানিদের গণেশ চতুর্থী উদযাপনে তারকা দম্পতিদের সাজসজ্জা নিয়ে আলোচনা করার সময় এক আরজে (RJ) ক্যাটরিনার সন্তান-পরবর্তী ওজন বৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ বা 'বডি-শেমিং' করেছিলেন। তাঁর এই মন্তব্যের জন্য তিনি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন ৷ এমনকী, পাকিস্তানি অভিনেতা আলি জাফরও তাঁর মন্তব্যের সমালোচনা করে ক্যাটরিনার পাশে দাঁড়ান।

ক্যাটরিনা-ভিকির ঘরে ছেলে ভিয়ান

গত বছরের নভেম্বরে ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা দম্পতির পুত্রসন্তান ভিয়ান কৌশলের জন্ম হয়। গর্ভাবস্থার পর ক্যাটরিনাকে নিয়ে বডি-শেমিং বা কটাক্ষকারীদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন সলমন । 'বিগ বস 20 উইকেন্ড কা ভার'-এর মঞ্চে তিনি প্রশ্ন তোলেন, একজন নারী সদ্য মা হয়েছেন-এমন পরিস্থিতিতে কেন তাঁর ওজন ও বাহ্যিক রূপ নিয়ে মানুষ মন্তব্য করে? তিনি বলেন, "গর্ভবতী হওয়ার পর সবারই ওজন বাড়ে ৷ ক্যাটরিনা যখন আবার সিনেমায় ফিরবেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই পুনরায় ফিট হয়ে উঠবেন। তাঁকে এখন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে দেওয়া উচিত ৷ এরপরেই, সলমন নিজের একের পর এক পোশাক খুলে ট্রোলারদের উদ্দেশ্যে বলেন, "অবশ্যই, আমার বয়স 60 বছর, আপনি সব সময় ম্যায়নে প্যার কিয়া হতে পারেন না... অনেকেই বলেন, আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি ৷ আমি জানি, কারা আমাকে ট্রোল করতে চান ৷ আমি রিঅ্যাক্ট করি না ৷ আমার অনুরাগীর সংখ্যা অনেক বেশি ৷ তাই কে কি বলল, কিছু যায় আসে না ৷ যে যা ইচ্ছে বলে বলুক ৷"

এরপর সলমন যাঁরা বেনামে বা ছদ্মবেশে আড়ালে থেকে অন্যদের ট্রোল করেন, তাঁদেরও কঠোর সমালোচনা করেন । তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেউ কেন অন্যের রূপ ও ওজন নিয়ে মন্তব্য করবেন-বিশেষ করে যখন তাঁরা "নিজেদের চেহারা নিয়েই হয়তো অত্যন্ত অসন্তুষ্ট "।

এখানেই শেষ নয়, এরপর সলমন পাপারাৎজ্জিদের উদ্দেশ্যে জানান, এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল পা থেকে নিতম্ব, এইসব দিক থাকে ৷ পিছন থেকে সেই ভিডিয়ো তুলে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়, 'কে ইনি' এইভাবে ৷ ভাইজান প্রশ্ন তোলেন, এটা কোন ধরনের পাপারাৎজ্জি ৷ তিনি জানান, অনেকে এই ধরনের ভিডিয়োতে অস্বস্তি অনুভব করেন ৷ আবার অনেকে আছেন, যাঁদের কাছে এটা কোনও বিষয় নয় ৷ তাহলে, যাঁদের পছন্দ নয়, তাঁদের এমন ভিডিয়ো কেন তোলা হয়, বলে প্রশ্ন তোলেন সলমন ৷

সলমনের পাশে নেটিজেন থেকে তারকারা

অনুষ্ঠান চলাকালীন সলমন কোনও তারকার স্বাস্থ্য নিয়ে প্রকৃত উদ্বেগ প্রকাশ এবং তাঁদের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে উপহাস করার মধ্যকার পার্থক্য নিয়েও কথা বলেন। অভিনেতাদের নিয়ে যে ধরনের ট্রোলিং বা উপহাস করা হয়, সে প্রসঙ্গেই তিনি তাঁর ভাই সোহেল খান ও বরুণ ধাওয়ানের কথা উল্লেখ করেন। সলমন বলেন, "কারও প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করা-যেমন 'ভাই, তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে' বা 'তোমার ওজন কমে গিয়েছে'—সেটা এক বিষয়। কিন্তু সোহেল ও বরুণের চেহারা নিয়ে উপহাস করা? সেটা ভুল।"

বরুণও সলমনের এই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান। তিনি তাঁর বাবা তথা পরিচালক ডেভিড ধাওয়ানের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন, যেখানে তাঁকে অনুষ্ঠানের ওই মুহূর্তটি দেখে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা যায়। সলমনের মন্তব্যের প্রতি নিজের সমর্থন ও প্রশংসা বোঝাতে বরুণ সেই পোস্টে একটি 'ক্ল্যাপিং ইমোজি' (হাততালি দেওয়ার প্রতীক) যুক্ত করেন। তারকাদের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে আলোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত করার যে প্রবণতা বাড়ছে, তার বিরুদ্ধেই সলমন এই কথাগুলো বলেছিলেন।

সলমানের শর্ট-লেস মুহূর্তটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নেহা ধুপিয়াও। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "টাইগার জিন্দা হ্যায়..." ওজন ও শারীরিক গঠন নিয়ে করা মন্তব্যের জবাবে সলমন যে অবস্থান নিয়েছিলেন, তার সমর্থনে নেহা এই সংক্ষিপ্ত বার্তা দেন।

আরও পড়ুন

TAGGED:

BIGG BOSS 20 SALMAN KHAN
KATRINA KAIF TROLL
সলমন খান বিগ বস 20
ক্যাটরিনা কাইফ
PAKISTANI RJ APOLOGISES TO KATRINA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.