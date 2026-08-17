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আলিয়ার 'রাজি' সিনেমার দেশাত্মবোধক গানে রিল ! ট্রলের মুখে পাকিস্তানি অভিনেত্রী

পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে আলিয়া ভাটের সিনেমা 'রাজি'-র গানে পারফর্ম করার জন্য নেটপাড়ায় সমালোচনার শিকার সেই দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রীরা ৷

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আলিয়ার 'রাজি' সিনেমার দেশাত্মবোধক গানে রিল পাকিস্তানে ! (স্ক্রিনশট)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 2:36 PM IST

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হায়দরাবাদ, 17 অগস্ট: হাতে দেশের জাতীয় পতাকা ৷ সকাল সকাল সেজেগুজে ক্যামেরার সামনে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তৈরি করা হচ্ছে রিল ৷ কিন্তু একী ! পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে রিল তৈরি হচ্ছে ভারতের দেশাত্মবোধন গান দিয়ে ! সমাজমাধ্যমে এমন ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই তুমুল হট্টগোল ৷ এমন দৃশ্যকে ভারতীয়রা গর্ব করলেন, পাকিস্তানে সমালোচনার মুখে পড়েছেন রিল তৈরি করা অভিনেত্রীরা ৷

আসলে স্বাধীনতা দিবস, প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে গর্ব করার মতো একটা দিন ৷ 15 অগস্ট যেমন ভারতীয়রা স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করে তা উদযাপন করে তেমনই 14 অগস্ট পাকিস্তান তাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে। কিন্তু সেই উদযাপনে এক পাকিস্তানি অভিনেত্রীর ভিডিয়ো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু ৷ ভিডিয়োর আবহ সঙ্গীত নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ আসলে, পাকিস্তানের সেই অভিনেত্রী রিল ভিডিয়োটিতে ব্যবহার করেছেন আলিয়া ভাট অভিনীত বলিউডের অন্যতম দেশাত্মবোধক সিনেমা 'রাজি'-র গান 'এ ওয়াতন...' ৷ আর এর জেরেই ওই পাকিস্তানি অভিনেত্রী ট্রোলের শিকার নেটপাড়ায় ৷

পাকিস্তানি অভিনেত্রীর গান নির্বাচনের বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গেই সোশা মিডিয়া ব্যবহারকারীদের নজরে আসে। পাকিস্তানের এক ইনফ্লুয়েন্সার প্রশ্ন তোলেন যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য এই গানটি আদৌ উপযুক্ত কি না। তিনি বলেন, জনসমক্ষে পরিচিত ব্যক্তিদের তাঁদের শেয়ার করা বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ৷ কারণ তাঁদের পোস্ট বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং দুই দেশের মানুষ সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে পারেন।

ভিডিয়োটিতে ওই পাকিস্তানি ইনফ্লুয়েন্সার গান নির্বাচনের বিষয়ে নিজের হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি 'রাজি' (Raazi) সিনেমাটিকে পাকিস্তানকে ছোট করে দেখানো সিনেমা হিসেবে অভিহিত করেন ৷ তিনি ভিডিয়োতে জানান, পাকিস্তানের জাতীয় উদযাপনের সময় এর গান ব্যবহার করা দেশটির প্রতি অসম্মানজনক হতে পারে। এছাড়া তিনি সতর্ক করে বলেন যে, ভারতীয় সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা এই ভিডিয়োটি ব্যবহার করে পাকিস্তানি তারকাদের উপহাস করতে পারেন।

ভিডিয়োটিতে ওই ইনফ্লুয়েন্সার বলেন, "সিনেমাটির এই গানটি ছিল পাকিস্তান-বিরোধী। তাই এটি এখানে মানানসই নয়। আপনারা তো প্রবীণ অভিনেত্রী, আপনাদের তো এসব বিষয় জানা থাকার কথা। আমাদের আসলে কী হয়েছে? মানে, আমাদের নিয়ে তো হাসাহাসি হচ্ছে। এমনকী, ভারতীয়রা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে মজা করছে। আমি ভারতীয় ভ্লগারদের রিলস দেখেছি ৷ তারা আমাদের নিয়ে উপহাস করছে।" তিনি স্পষ্ট করেন যে, এই বিষয়টি বলিউড বা ভারতীয় সঙ্গীতের বিরুদ্ধে নয়। তাঁর মতে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের নিজস্ব আবেগ, পরিচিতি ও দেশাত্মবোধক গান রয়েছে ৷ তাই অন্য কোনও দেশের গান বেছে নেওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারে।

অনলাইনে ভিডিয়োটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। নেটিজেনদের অনেকেই ওই ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে একমত পোষণ করে মনে করেন যে, অভিনেত্রীর উচিত ছিল কোনও পাকিস্তানি দেশাত্মবোধক গান বেছে নেওয়া ৷ অন্যদিকে, অনেকে তাঁর এই পছন্দের মধ্যে কোনও দোষ খুঁজে পাননি।

উল্লেখ্য, 2018 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাজি' পরিচালনা করেছিলেন মেঘনা গুলজার ৷ এটি ভারতীয় দেশাত্মোবোধন স্পাই সিনেমা ছিল ৷ ছবিটি হরিন্দর সিক্কার 2008 সালের উপন্যাস 'কলিং সেহমত'-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, যা একজন ভারতীয় 'র' (RAW) এজেন্টের সত্য ঘটনার ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছিল ৷ মুখ্যচরিত্রে আলিয়া ভাটের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন ভিকি কৌশল, রজত কাপুর, শিশির শর্মা ও জয়দীপ আহলাওয়াত।

TAGGED:

INDIAN PATRIOTIC SONG
PAKISTANI ACTRESS
RAAZI SONG AE WATAN
পাকিস্তান আলিয়া ভাট রাজি সিনেমা
PAKISTANI ACTRESS ON RAAZI SONG

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