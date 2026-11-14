ইফিতে গার্গী রায়চৌধুরীর 'পাগলা ঘোড়া' ! উচ্ছ্বসিত কলাকুশলীরা

ইফিতে গার্গী রায়চৌধুরীর 'পাগলা ঘোড়া' ! উচ্ছ্বসিত কলাকুশলীরা
Pagla Ghora Bengali Film at IFFI:137টি দেশ থেকে 1 হাজার 900টিরও বেশি সিনেমা জমা পড়েছে এবারে ৷'ইন্ডিয়ান প্যানোরামা' বিভাগের সূচনা হবে 'ধুরন্ধর'-'বিকামিং' সিনেমার প্রদর্শনী দিয়ে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 7:08 AM IST
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: বাদল সরকারের অন্যতম কালজয়ী নাট্যসৃষ্টির চলচ্চিত্রায়ণ 'পাগলা ঘোড়া' 57তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (IFFI), ইন্ডিয়ান প্যানোরামা- সিলেক্টেড ফিচার ফিল্মস বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে ৷ উচ্ছ্বসিত পরিচালক শেখর দাশ, প্রযোজক ড. প্রবীর ভৌমিক থেকে অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী, রজতাভ দত্ত, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, সুজন মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতারা ৷
20 নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 57তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ৷ 86টি দেশের 150টিরও বেশি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নিয়ে আয়োজিত এই উৎসব দর্শকদের সিনেমার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও গল্প অন্বেষণের সুযোগ করে দেবে। এবারের উৎসব 'স্টোরিজ উইদাউট বর্ডারস' (সীমানাহীন গল্প) প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি এতে ভারতীয় চলচ্চিত্র, নতুন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং উদীয়মান প্রতিভাদের ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হবে।
শেখর দাশের পরিচালনায়, ইফি-তে, ইন্ডিয়ান প্যানোরামা-সিলেক্টেড ফিচার ফিল্মস বিভাগে মনোনীত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন স্বভূমি এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজক প্রবীর ভৌমিক ৷ তাঁর কথায়, এটা প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত গর্ব, আনন্দ ও সম্মানের মুহূর্ত। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে এই স্বীকৃতি শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্রের মনোনয়ন নয়। এটি আসলে একটি সৃজনশীল ভাবনা, সম্মিলিত বিশ্বাস এবং বাংলার নাট্যঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিকে চলচ্চিত্রের আঙিনায় নতুনভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি।"
পরিচালক শেখরের কথায়, "আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং বাদলদার প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বীকৃতি পাচ্ছে, যা আমাকে একইসঙ্গে আনন্দিত ও গভীরভাবে আপ্লুত করেছে। 2026 সালে ইন্ডিয়ান প্যানোরামার জুরিদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, পাগলা ঘোড়া চলচ্চিত্রটিকে নির্বাচিত করার জন্য। আমার কাছে ওয়াইল্ড হর্স (পাগলা ঘোড়া) শুধুমাত্র একটি কালজয়ী নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ নয়; এটি আমার নিজের নাট্যজীবনের শিকড়ে ফিরে যাওয়ার এক ব্যক্তিগত যাত্রা এবং সর্বোপরি, বাদল সরকারের প্রতি আমার দীর্ঘদিনের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক আন্তরিক প্রকাশ।"
অভিনেত্রীর গার্গীর কথায়, "আমাদের ছবিকে এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উৎসব কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচন কমিটির প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। একজন অভিনেতা হিসেবে এই যাত্রার অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। IFFI-তে এই স্বীকৃতি আমাকে আরও একবার বিশ্বাস করিয়েছে যে বাংলার সমৃদ্ধ সাহিত্য ও নাট্যঐতিহ্যের শিকড় থেকে উঠে আসা গল্প আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে।"
রজতাভ দত্ত জানান, ইফিতে গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমাদের 'পাগলা ঘোড়া' সিলেক্টেড হয়েছে, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলী বন্ধুদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। এত চমৎকার একটা ছবি বাদল সরকার সেন্টিনারিতে সারা ভারতের কাছে স্বীকৃত হওয়ায়, প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত এবং অনুপ্রাণিত। অভিনেতা সুজন বলেন, "আমি একজন অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক। শেখর দাস পরিচালিত বাদল সরকার রচিত নাটক থেকে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে, সেই চলচ্চিত্র এবারে ইফিতে নির্বাচিত হয়েছে একমাত্র বাংলা ছবি হিসেবে। এটা আমার মনে হয় শুধু আমাদের পুরো 'পাগলা ঘোড়া' টিম নয়, সবার, মানে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির সবার পক্ষেই একটা আনন্দের এবং গর্বের বিষয়।"
উল্লেখ্য, IFFI 2026-এ 137টি দেশ থেকে 1 হাজার 900টিরও বেশি সিনেমা জমা পড়েছে, যা বিশ্বজুড়ে পরিচালকদের মধ্যে এই উৎসবের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহকেই তুলে ধরে। উৎসবের ব্রিকস (BRICS) চলচ্চিত্র বিভাগে প্রদর্শিত হবে ভারতের 'রামায়ণ', আর 'ইন্ডিয়ান প্যানোরামা' বিভাগের সূচনা হবে 'ধুরন্ধর' ও 'বিকামিং' সিনেমার প্রদর্শনী দিয়ে। এছাড়া উৎসবে থাকছে বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মাস্টারক্লাস, কর্মশালা এবং চলচ্চিত্র শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ।