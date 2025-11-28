ETV Bharat / entertainment

INTERVIEW: কীর্তনের মাধ্যমে জীবনের প্রথম প্ল্যেবাক ! জার্নি নিয়ে অকপট 'সারেগামাপা' জয়ী পদ্ম পলাশ

ইন্ডাস্ট্রির ফার্স্ট বয় সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আসন্ন বাংলা ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবিতে তিনটি কীর্তন গেয়েছেন তিনি।

padma-palash-halder-talks-about-lawho-gouranger-naam-re-movie-and-his-singing-career-journey
অকপট 'সারেগামাপা' জয়ী পদ্ম পলাশ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 1:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 নভেম্বর: লক্ষ্মীকান্তপুরের বাসিন্দা পদ্ম পলাশ হালদার (Padma Palash Halder)। বাড়িতে বরাবরই আধ্যাত্মিক গানের পরিবেশ। সেই আবহেই বড় হয়েছেন পদ্ম পলাশ। এলাকায় 'কীর্তন বাড়ির ছেলে' বলেই পরিচিত তিনি। সেখানে সবাই তাঁকে 'কীর্তনীয়া পলাশ' বলেই চেনে। শোনা যায়, পলাশদের পরিবারে কেউ কোনওদিন চাকরি করেননি, ব্যবসাও করেননি । তিন পুরুষ ধরে তাঁরা শুধু কবি গান আর কীর্তন গান নিয়েই আছেন।

সেই পরিবারেরই ছেলে পদ্ম পলাশ 'সারেগামাপা 2022'-এ অংশ নেন। কীর্তন গেয়েই মানুষের মন জয় করে নেন। আর এই কীর্তনই তাঁকে সাফল্য এনে দেয় রিয়ালিটি শো'র মঞ্চে। যুগ্মভাবে জয়ী হন তিনি, অস্মিতার সঙ্গে। আবার সেই কীর্তন গাওয়ার দৌলতেই পলাশ পেলেন প্লে-ব্যাক করার সুযোগ। ইন্ডাস্ট্রির ফার্স্ট বয় সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আসন্ন বাংলা ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবিতে তিনটি কীর্তন গেয়েছেন তিনি। নিজের সঙ্গীত জীবন, রিয়ালিটির মঞ্চ থেকে প্লেব্যাক সব নিয়েই আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে।

মুখোমুখি কীর্তন শিল্পী পদ্ম পলাশ (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: ছবিটাতে গান গাওয়ার সুযোগ এলো কীভাবে?

পদ্ম পলাশ: আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন রানা দা (ছবির এক প্রযোজক রানা সরকার)। রানা দা'র সঙ্গে আমার অনেক আগে থেকেই সম্পর্ক। ওর বাড়িতে আমি কীর্তন অনুষ্ঠান করেছিলাম। সেই থেকেই আলাপ আমার সঙ্গে ওঁর। তারপর আমাকে রানা দা রিয়ালিটি শো'তেও দেখেছেন। এর মাঝে অনেকগুলো দিন কেটেও গিয়েছে। এরপর উনি যখন সিদ্ধান্ত নিলেন 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'র মতো একটা ছবি করবেন তখন আমাকে ফোন করেন। আর বলেন আমাকে ছবিটাতে গাইতেই হবে। আর তার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমার জীবনের প্রথম প্লে ব্যাক, আর সেটাও কীর্তনের মাধ্যমে ৷ এর জন্য আমি দারুণ খুশি।

ইটিভি ভারত: রিয়ালিটি শো এর মঞ্চ থেকে সিনেমায় গান। এক্সাইটমেন্ট কেমন ছিল? ভয় ছিল কি?

পদ্ম পলাশ: ভয়ের থেকেও বেশি আনন্দ ছিল। যাঁদের কাছে এতকাল গান শিখেছি বা এখনও শিখছি তাঁরা এক একজন তো সমুদ্র। তাঁদের কাছে শেখার পর ভয়টা আর কাজ করে না। তবে আমাদের সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর সঙ্গে প্রথম কাজ। তাই ভয় একটু ছিল। ওনাকে কিন্তু অনেকেই ভয় পায়। কিন্তু মানুষটা খুহ সুইট। আমার সিনেমাতে প্লে-ব্যাক এই প্রথম ৷ সবথেকে বেশি আনন্দের যে আমি এতদিন ধরে যে বিষয় নিয়ে কাজ করছি, যার মাধ্যমে আমার রিয়ালিটি শো'তে চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর সেটা নিয়েই আমি প্রথম প্লে ব্যাক করছি। এটা আমার ভীষণ শান্তির জায়গা বলে মনে হয়েছিল যখন কাজটা পেয়েছিলাম। দারুণ শান্তি, বলে বোঝাতে পারব না। আসলে সবকিছুর জন্যই সময় লাগে। আমি এর আগে অনেক সিনেমায় চেষ্টা করেছি। কিন্তু হয়েও হয়নি। আমার মনে হয় প্রভু জগন্নাথ এটাই চেয়েছিলেন যে তাঁকে কেন্দ্রে রেখে যে ছবি হবে সেখানেই আমার প্রথম প্লে-ব্যাক হবে।

ইটিভি ভারত: কীর্তনকে রিয়ালিটি শোতে প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় অদিতি মুন্সীর ভূমিকা অনবদ্য। কখনও আপনাকে শুভেচ্ছা জানাননি অদিতি?

পদ্ম পলাশ: হ্যাঁ জানিয়েছে তো। অদিতির সঙ্গে আমার কথাও হয় মাঝেমাঝেই। তবে, কীর্তন গানের এই ধারাটাকে রিয়ালিটির মঞ্চে নিয়ে আসেন কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তখন অদিতি ওই মঞ্চে ছিল। আর অদিতি সেটাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। তারপরে আমিও জায়গা পাই একদিন রিয়ালিটির মঞ্চে। মহাপ্রভুর কৃপায় এই সাবজেক্টটা নিয়েও জেতা যায় রিয়েলিটির মঞ্চে, সেটা নিজেকে দিয়েই দেখলাম। চেষ্টা করছি এই সাবজেক্টটাকে মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে।

ইটিভি ভারত: সিনেমায় প্লে-ব্যাক করতে মূলত কোন কোন দিক মাথায় রেখেছিলেন গাওয়ার সময়ে?

পদ্ম পলাশ: পরিচালক যেভাবে গাইড করেছেন সেভাবেই গেয়েছি। আমার খুব ভালো লেগেছে কীর্তনের যে একটা নিজস্ব গায়কী আছে সেটা ইন্দ্রদীপ দা বজায় রেখে আমাকে গানগুলো গাইয়েছেন। কীর্তনটা যাতে আধুনিক গান না হয়ে যায় সেদিকে উনি খুব যত্ন নিয়েছেন। বাকিটা আমার চেষ্টা।

ইটিভি ভারত: অন্য ধারার গান গাওয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের গান গাওয়ার ইচ্ছা?

পদ্মপলাশ: আমার সফট মেলোডি ভালো লাগে। রোম্যান্টিক মেলোডি, স্যাড মেলোডি বিশেষ পছন্দের ৷ আমি সব গানকেই শ্রদ্ধা করি। তবে নিজে গাওয়ার সময়ে একটু বাছ বিচার করি বৈকি। যেহেতু আমি সাহিত্যের ছাত্র, তাই সাহিত্য আর সুর এক সুতোয় বাঁধলে আমার ভালো লাগে। কীর্তন আর বাংলা সাহিত্য নিয়েই চর্চা আমার।

ইটিভি ভারত: রিয়েলিটি শো-এর এতদিনের জার্নি। কী শিখলেন?

পদ্ম পলাশ: অনেককিছু শেখা যায় এখানে এলে। যেমন কীভাবে মানুষের সঙ্গে মিশবে, সিনেমায় কীভাবে গান গাইবে, ক্যামেরার সামনে কীভাবে দাঁড়াবে, রেকর্ডিং স্টুডিয়োর অভিজ্ঞতা দেয়, যখন মানুষের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়, সেটাকে কীভাবে সামলে নেওয়া যাবে এই সবকিছুই রিয়ালিটি শো শেখায়। রিয়ালিটি শো অনেক দূর আমাদের পৌঁছে দেয়। কিন্তু সেটাকে ধরে রাখা আমাদের দায়িত্ব। নিজের সাবজেক্টের প্রতি সৎ থাকা প্রয়োজন সবার আগে।

ইটিভি ভারত: শোনা যায় রিয়ালিটি শো স্ক্রিপডেট। এখানে ভালো গেয়েও অনেক প্রতিভা হারিয়ে যায়। এই নিয়ে আপনার কী মত?

পদ্ম পলাশ: একটা রিয়ালিটি শো মানুষের কাছে ঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য কিছুটা তো স্ক্রিপ্ট থাকবেই। তবে, বাইরে থেকে আমরা যতটা মনে করি সেটা একেবারেই নয়। আর রইল পড়ে হারিয়ে যাওয়ার কথা ৷ নিজে চর্চা না করলে কিছুই হবে না। আমি কতটা পারি আর কতটা পারি না সেটা নিজেকে জানতে হবে। শর্টকাট উপায় না খুঁজে নিজের সাবজেক্টের উপর ফোকাস রাখলে কেউ হারিয়ে যাবে না। কেউ কেউ ধরে রাখতে পারে। কেউ কেউ পারে না। যারা পারে তাদের মধ্যে জলজ্যান্ত উদাহরণ অরিজিৎ সিং।

TAGGED:

PADMA PALASH SAREGAMAPA WINNER
LAWHO GOURANGER NAAM RE CINEMA
পদ্ম পলাশ হালদার
PADMA PALASH KIRTAN
PADMA PALASH HALDER INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.