প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যাণপুর, শোকপ্রকাশ নীতিন গড়করি-একনাথ শিন্ডের

প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যাণপুর
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 1, 2026 at 10:18 AM IST

হায়দরাবাদ, 1 জুন: হিন্দি ও মারাঠি সিনেমা জগতে সুপরিচিত পদ্মভূষণপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী সুমন কল্যাণপুর (Suman Kalyanpur) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 89 বছর ৷ প্রবাদপ্রতীম শিল্পীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে-সহ সঙ্গীত জগতের শিল্পীরা ৷ সঙ্গীতশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেছেন প্রত্যেকেই ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি সুমন কল্যাণপুরের প্রয়াণকে 'হৃদয়বিদারক' বলে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি এটিকে "ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক বিশাল ক্ষতি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এক্সহ্যান্ডেলে মন্ত্রী লেখেন, "ভারতীয় সঙ্গীত জগতের জনপ্রিয়, কিংবদন্তি এবং প্রবীণ নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী পদ্মভূষণ সুমন কল্যাণপুরের পরলোকগমনের সংবাদ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তাঁর প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

তিনি লেখেন, "সুমন কল্যাণপুরের বিদায় ভারতীয় সঙ্গীত জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। মারাঠি, হিন্দি এবং আরও বহু ভাষায় তিনি তাঁর কণ্ঠের জাদুতে হাজার হাজার গানকে অমর করে গিয়েছেন। সুমনজির সুমধুর কণ্ঠে গাওয়া 'কেতকিচ্যা বানি তিতে', 'সাং কধি কলনার তুলা', 'নিম্বোন্যচ্যা ঝাড়ামাগে'-এর মতো জনপ্রিয় মারাঠি গানগুলো আজও সঙ্গীতপ্রেমীদের মুখে মুখে ফেরে। ঈশ্বর যেন প্রয়াত আত্মার শান্তি বিধান করেন এবং সুমনজির আপনজনদের এই শোক কাটিয়ে ওঠার শক্তি জোগান। ওম শান্তি"

মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে গায়িকাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর গানকে চিরসবুজ বলে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "সুমন কল্যাণপুরের অকপট, নির্মল এবং সাত্ত্বিক সুর, সঙ্গীতে পবিত্রতা ফিরিয়ে এনেছিল ৷ তাঁর প্রয়াণে দুই প্রজন্মের সঙ্গীতপ্রেমীদের সংযুক্তকারী একটি সুরের সুতো ছিঁড়ে গিয়েছে ৷ তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে তিনি বহু প্রজন্মের আবেগ প্রকাশ করেছেন, ভালোবাসাকে শব্দ দিয়েছেন, ভক্তিকে সুর দিয়েছেন এবং জীবনের কোমল মুহূর্তগুলোতে সঙ্গীতের সঙ্গ দিয়েছেন। বিগত সাত দশক ধরে, তিনি অসংখ্য অমর গান দিয়ে বোদ্ধাদের তৃপ্ত করেছেন। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে, মোহাম্মদ রফির সঙ্গে গাওয়া তাঁর বহু দ্বৈত গান আজও শ্রোতাদের স্মৃতিতে অমলিন রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "‘না তুম হামে জানো’ এবং 'আজ কাল তেরে মেরে পেয়ার কে চর্চে'-এর মতো গানগুলো তাঁর কণ্ঠের মোহময়তাকে আরও দৃঢ় করেছে। পাশাপাশি, মারাঠি ভাবপ্রবণ গান, ভক্তিগীতি এবং সিনেমার গানেও তিনি তাঁর গায়কী দিয়ে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গিয়েছেন। শুধু মারাঠিতেই নয়, হিন্দি, গুজরাটি এবং বাংলা ভাষাতেও তিনি অসংখ্য গান গেয়েছেন।"

সঙ্গীতে সুমন কল্যাণপুরের অসীম অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, ভারত সরকার 2023 সালে তাঁকে দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'পদ্মভূষণ' পুরস্কারে ভূষিত করে। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর চিরন্তন হয়ে থাকবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে ।

