'পরিবারের নাম উজ্জ্বল করা ছেলে', বুম্বাদার 'পদ্মশ্রী'তে আবেগী বিশ্বজিৎ

পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ এছাড়াও সঙ্গীতশিল্পী অলকা ইয়াগনিকও এবার পদ্ম পুরস্কার পেতে চলেছেন ৷

বুম্বাদার 'পদ্মশ্রী'তে আবেগী বিশ্বজিৎ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 25, 2026 at 7:00 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 7:27 PM IST

কলকাতা, 25 জানুয়ারি: বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জন্য দারুণ সুখবর ৷ পদ্মশ্রী পুরস্কার পেতে চলেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে কেন্দ্র প্রকাশিত এ বছরের পদ্ম সম্মানপ্রাপকের তালিকায় নাম রয়েছে বাংলার ঘরের ছেলে বুম্বাদার ৷

সোমবার সাধারণতন্ত্র দিবস । তার আগে রবিবার 'পদ্ম পুরস্কার'এর জন্য এবারের প্রাপকদের নামের তালিকা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । সাহিত্য, ক্রীড়া, চারুকলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষা, সমাজসেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী মানুষের হাতে 'পদ্ম পুরস্কার' তুলে দেওয়া হবে । বিনোদনের জগৎ থেকে সেই তালিকায় এবার নাম রয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের । এই তালিকায় নাম রয়েছে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী অলকা ইয়াগনিকেরও ।

ETV BHARAT
24তম 'পুনে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ সম্মানিত বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)

একেই বলে 'মাহেন্দ্রযোগ'। একদিকে 22 জানুয়ারি বাবা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য 24তম 'পুনে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' (PIFF)-এ সম্মানিত হলেন, আর ঠিক তার পরপরই তাঁর সুপুত্র প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় পেতে চলেছেন 'পদ্মশ্রী' সম্মান । গোটা বাংলা বিনোদন দুনিয়া তাঁকে 'ইন্ডাস্ট্রি' বলে ডাকলেও তিনি নিজেকে ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না । আর সেই মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষটি এবার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন ।

এই খবরে স্বভাবতই খুশি বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "আমার এবং আমাদের গোটা পরিবারের নাম উজ্জ্বল করা ছেলে একটা । এত দূর থেকে ওকে জানাই শুধু আমার আশীর্বাদ । আজ আমি যে সম্মান পেয়েছি, তাতেও বুম্বা খুব খুশি হয়েছে ৷"

23 জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত কাকাবাবু ফ্রাঞ্চাইজির 'বিজয়নগরের হীরে'। কাকাবাবু হিসেবে এবারেও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় আলোড়ন ফেলেছেন দর্শকের মনে । দীর্ঘ 40 বছরের কেরিয়ারে 400টিরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন তিনি । বিভিন্ন ছবিতে এক এক সময়ে এক এক রকমভাবে তাঁকে পেয়েছে দর্শক । কারওর কাছে তিনি 'বুম্বা'দা, কারওর কাছে 'প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়', কারওর কাছে 'সুপারস্টার' বা 'মেগাস্টার', কারওর কাছে আবার 'ইন্ডাস্ট্রি'। একটা সময় বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর অবদানের কথা সিনেপ্রেমী মানুষের মুখে মুখে ফেরে । নিজেকে বাংলা সিনেমার একজন সৈনিকই মনে করেন তিনি । তাই হয়তো আজকের দিনেও তিনি ফোনে অধরা । অতি উচ্ছ্বাসে গা ভাসানোর মানুষ নন প্রসেনজিৎ ।

অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত অবশ্য বুম্বাদার পদ্ম সম্মানে দারুণ খুশি ৷ তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "খুব গর্বিত বোধ করছি । আমরাও সম্মানিত । প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এই সম্মান ডিজার্ভ করেন । দারুণ খুশি আমি ।"

প্রসঙ্গত, চলতি বছর 131 জনকে পদ্ম সম্মানে ভূষিত করার ছাড়পত্র দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মর্মু ৷ এই তালিকা অনুযায়ী 5 জনকে পদ্মবিভূষণ, 13 জনকে পদ্মভূষণ এবং 113 জনকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে ৷ গত বছর পদ্ম সম্মান পেয়েছেন অরিজিৎ সিং ও মমতা শঙ্কর-সহ আরও অনেকে ।

