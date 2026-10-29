সুন্দরবনের রহস্যময় প্রেক্ষাপটে তন্ত্র, প্রেম ও প্রতিশোধের গল্প নিয়ে আসছে 'ডাকিনী বিদ্যা'

সুন্দরবনের রহস্যময় প্রেক্ষাপটে তন্ত্র, প্রেম ও প্রতিশোধের গল্প নিয়ে আসছে 'ডাকিনী বিদ্যা'
Dakini Vidya movie: ডাকিনী, যক্ষিণী ও কর্ণপিশাচিনী কারা? কীভাবে এই বিদ্যা অর্জন করা যায়, তন্ত্রের প্রভাব মানুষের জীবনে কীভাবে পড়ে, তা উঠে আসবে ছবির কাহিনিতে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: ডাকিনী বিদ্যা বলতেই সাধারণত মারণ, উচাটন ও বশীকরণের মতো তন্ত্রসাধনার কথা মনে আসে। প্রচলিত ধারণায় এই বিদ্যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা নেতিবাচক বিশ্বাস। কিন্তু তন্ত্র কি শুধুই অশুভ শক্তির উপাসনা, নাকি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অন্য কোনও দর্শন? তন্ত্রের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক, রহস্যময় সাধনা, প্রেম এবং প্রতিশোধের গল্প নিয়ে আসছে নতুন ছবি 'ডাকিনী বিদ্যা'। ছবিটির পরিচালনায় সৌনব নাগ। প্রযোজনায় ক্যালকাটা ফিল্মস অ্যান্ড ফ্রেমস এন্টারটেনমেন্ট এলএলপি।
ছবির গল্পে উঠে আসবে তন্ত্রসাধনার নানা অজানা দিক। ডাকিনী, যক্ষিণী ও কর্ণপিশাচিনী কারা? তাদের বিদ্যা ও কার্যপদ্ধতি কী? কীভাবে এই বিদ্যা অর্জন করা যায় এবং সেই সাধনার পরিণতিই বা কী? তন্ত্রের প্রভাব মানুষের জীবনে কীভাবে পড়ে, তা-ও উঠে আসবে ছবির কাহিনিতে। নির্মাতাদের দাবি, তন্ত্রকে ঘিরে প্রচলিত ধারণার পাশাপাশি এর দার্শনিক দিকটিও তুলে ধরবে এই ছবি।
তবে ‘ডাকিনী বিদ্যা’ শুধুই তন্ত্রসাধনার গল্প নয়। রহস্য, প্রতিশোধ, প্রেম, ড্রামা ও অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি হয়েছে ছবির কাহিনি। গল্পের অন্যতম আকর্ষণ সুন্দরবনের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সুন্দরী গাছের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস, অস্তগামী সূর্য এবং নদীর বুকে ভাসমান নৌকার পাটাতনে গড়ে ওঠা নিষ্পাপ প্রেম-ছবিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করবে এই দৃশ্যগুলি। কিন্তু সেই প্রেম কি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, নাকি সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাবে? সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ছবির গল্পে।
দিনের আলোয় সুন্দরবনের যে রূপ মনকে মুগ্ধ করে, রাতের অন্ধকারে সেই পরিবেশই কীভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তা-ও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। গভীর জঙ্গল, শ্বাসমূলের বিস্তার, সরু খাঁড়ি, নদীর বাঁধ এবং রাতের নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়ে সুন্দরবনের প্রকৃতি যেন হয়ে উঠবে কাহিনির অন্যতম চরিত্র। বাতাসের চলাচল থেকে শুরু করে চারপাশের নিস্তব্ধতা, পরিবেশের এই উপাদানগুলিও ছবির রহস্য ও ভয়ের আবহকে আরও ঘনীভূত করবে।
প্রেম, জীবনদর্শন ও প্রতিশোধের পাশাপাশি ছবিতে থাকছে ভয়, অ্যাকশন, ড্রামা এবং নাচ-গানও। তন্ত্র ও ডাকিনী বিদ্যা কীভাবে ছবির চরিত্রদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, সেই বিষয়টিই কাহিনির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ছবিতে অভিনয় করছেন পায়েল সরকার, বিশ্বরূপ বিশ্বাস, ঋষভ বসু, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ ভট্টাচার্য, পারিজাত চৌধুরী, শ্রীতমা বৈদ্য, শ্রীতাম দে, অরুণাভ দে, শতদীপ সাহা, প্রদীপ ধর, পারমিতা মুখার্জি এবং অনির্বাণ সিকদার।
তন্ত্রসাধনার রহস্য, সুন্দরবনের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, প্রেমের টানাপড়েন এবং প্রতিশোধের জটিল সমীকরণ-সব মিলিয়ে ‘ডাকিনী বিদ্যা’ দর্শকদের সামনে এক রহস্যময় জগৎ তুলে ধরতে চলেছে।