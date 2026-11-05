রহস্য-রোমাঞ্চে ভরপুর 'ডাকিনী বিদ্যা', প্রকাশ্যে লুক সেটের অনবদ্য ঝলক
Dakini Vidya on OTT: 'ডাকিনী বিদ্যা' শুধুই তন্ত্রসাধনার গল্প নয়। রহস্য, প্রতিশোধ, প্রেম, ড্রামা ও অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি হয়েছে ছবির কাহিনি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 10:33 AM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: রহস্য, রোমাঞ্চ আর অজানা এক জগতের হাতছানি নিয়ে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'ডাকিনী বিদ্যা'। ইতিমধ্যেই ছবির লুক সেট থেকে প্রকাশ্যে এসেছে বেশ কিছু মুহূর্ত। সেই ঝলকে দেখা গিয়েছে অভিনেতা ঋষভ বসু, পারিজাত চৌধুরী, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, শতদীপ সাহা এবং অরুণাভ দে-কে। ছবির রহস্যময় আবহ এবং চরিত্রগুলির সাজপোশাক ঘিরে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। সৌনব নাগের পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে এই ছবি। ক্যালকাটা ফিল্মস অ্যান্ড ফ্রেমস এন্টারটেনমেন্ট এলএলপি-র ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে 'ডাকিনী বিদ্যা'। ছবির নাম থেকেই স্পষ্ট, রহস্য ও অজানাকে কেন্দ্র করেই এগোবে গল্পের বুনন।
জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের রহস্যময় প্রেক্ষাপটে তন্ত্র, প্রেম ও প্রতিশোধের গল্প নিয়েই 'ডাকিনী বিদ্যা'। ডাকিনী, যক্ষিণী ও কর্ণপিশাচিনী কারা? কীভাবে এই বিদ্যা অর্জন করা যায়, তন্ত্রের প্রভাব মানুষের জীবনে কীভাবে পড়ে, তা উঠে আসবে ছবির কাহিনিতে। ছবির গল্পে উঠে আসবে তন্ত্রসাধনার নানা অজানা দিক। ডাকিনী, যক্ষিণী ও কর্ণপিশাচিনী কারা? তাদের বিদ্যা ও কার্যপদ্ধতি কী? কীভাবে এই বিদ্যা অর্জন করা যায় এবং সেই সাধনার পরিণতিই বা কী? তন্ত্রের প্রভাব মানুষের জীবনে কীভাবে পড়ে, তা-ও উঠে আসবে ছবির কাহিনিতে। নির্মাতাদের দাবি, তন্ত্রকে ঘিরে প্রচলিত ধারণার পাশাপাশি এর দার্শনিক দিকটিও তুলে ধরবে এই ছবি।
তবে 'ডাকিনী বিদ্যা' শুধুই তন্ত্রসাধনার গল্প নয়। রহস্য, প্রতিশোধ, প্রেম, ড্রামা ও অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি হয়েছে ছবির কাহিনি। গল্পের অন্যতম আকর্ষণ সুন্দরবনের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সুন্দরী গাছের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস, অস্তগামী সূর্য এবং নদীর বুকে ভাসমান নৌকার পাটাতনে গড়ে ওঠা নিষ্পাপ প্রেম-ছবিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করবে এই দৃশ্যগুলি। কিন্তু সেই প্রেম কি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, নাকি সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাবে? সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ছবির গল্পে।
প্রেম, জীবনদর্শন ও প্রতিশোধের পাশাপাশি ছবিতে থাকছে ভয়, অ্যাকশন, ড্রামা এবং নাচ-গানও। তন্ত্র ও ডাকিনী বিদ্যা কীভাবে ছবির চরিত্রদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, সেই বিষয়টিই কাহিনির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ছবিতে অভিনয় করছেন পায়েল সরকার, বিশ্বরূপ বিশ্বাস, ঋষভ বসু, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ ভট্টাচার্য, পারিজাত চৌধুরী, শ্রীতমা বৈদ্য, শ্রীতাম দে, অরুণাভ দে, শতদীপ সাহা, প্রদীপ ধর, পারমিতা মুখার্জি এবং অনির্বাণ সিকদার।
তন্ত্রসাধনার রহস্য, সুন্দরবনের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, প্রেমের টানাপড়েন এবং প্রতিশোধের জটিল সমীকরণ-সব মিলিয়ে 'ডাকিনী বিদ্যা' দর্শকদের সামনে এক রহস্যময় জগৎ তুলে ধরতে চলেছে। লুক সেটের প্রকাশিত ঝলক ঘিরে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এবার বড় পর্দায় 'ডাকিনী বিদ্যা' কোন রহস্যের জাল বুনবে, তা জানার অপেক্ষা।