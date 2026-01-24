OTT Releases This Weekend : 'তেরে ইশক ম্যায়' থেকে 'গুস্তাখ ইশক', 'মস্তি 4' থেকে 'মার্ক' এই উইকএন্ডে কী দেখবেন ?

ETV Bharat / entertainment

নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো, জি5 এবং জিওহটস্টারে রোমান্টিক গল্প, অ্যাকশন সিনেমা থেকে কমেডি-ক্রাইম থ্রিলার কী কী থাকছে ৷

ওটিটি-তে এই উইকএন্ডে কী দেখবেন ? (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 12:58 PM IST

5 Min Read
হায়দরাবাদ, 24 জানুয়ারি: হাজির আরও একাট উইকএন্ড ৷ 23 জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি, একটা লম্বা ছুটি রয়েছে অনেকের কাছেই ৷ যাঁরা বাড়িতে বসে ঠিক করছেন, ওটিটি-তে ডুবে থাকবেন, তাঁদের জন্য এই প্রতিবেদন ৷ প্রত্যেক সপ্তাহে কোন ওটিটি-তে কোন সিনেমা-সিরিজ আসছে তার একটা তালিকা বিনোদনের রসত খুঁজে পেতে সুবিধা দেয় ৷ তাই একনজরে দেখে নিতে পারেন নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো, জি5 এবং জিওহটস্টারে রোমান্টিক গল্প, অ্যাকশন সিনেমা থেকে কমেডি-ক্রাইম থ্রিলার কী কী থাকছে ৷

তেরে ইশক ম্যায় (Tere Ishk Mein)

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স

প্রকাশের তারিখ: 23 জানুয়ারি

অভিনয়ে: ধনুশ, কৃতি শ্যানন, প্রকাশ রাজ, মাহির মহিউদ্দিন, সুশীল দাহিয়া

আনন্দ এল রাই পরিচালিত 'তেরে ইশক ম্যায়' রোমান্টিক ড্রামা সিনেমা ৷ যার চিত্রনাট্য লিখেছেন হিমাংশু শর্মা এবং নীরজ যাদব। 2013 সালের 'রাঞ্ঝনা' ছবির সিক্যুয়েল হিসেবে প্রেক্ষাগৃহে আসে এই ছবি ৷ বক্সঅফিসে ভালো প্রভাব ফেলে মুক্তি ও শঙ্করের রসায়ন ৷

মার্ক (Mark)

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: জিও হটস্টার

প্রকাশের তারিখ: 23 জানুয়ারি

অভিনয়ে: সুদীপ সঞ্জীব, নবীন চন্দ্র, গুরু সোমাসুন্দরাম, যোগী বাবু, শাইন টম চ্যাকো

'মার্ক' বিজয় কার্তিকেয়া পরিচালিত ও লিখিত কন্নড় ভাষার অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা। সত্য জ্যোতি ফিল্মস এবং কিচ্চা ক্রিয়েশনসের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমা অজয় ​​মারকান্দেয়া ওরফে মার্ক নামের একজন বরখাস্ত পুলিশ অফিসারের জীবন ঘিরে তৈরি হয়েছে ৷ মার্ক গ্যাংস্টার, শিশু পাচার, মাদক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের মধ্যে যোগসূত্র উন্মোচন করে। বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপদের সম্মুখীন হয়ে মার্ক কীভাবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, শিশুদের উদ্ধার করে তার প্রতিটা পরতে রয়েছে রোমাঞ্চ ৷

চিকাতিলো (Cheekatilo)

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো

প্রকাশের তারিখ: 23 জানুয়ারি

অভিনয়ে: শোভিতা ধুলিপালা, আমনি, এশা চাওলা, ঝাঁসি, বিশ্বদেব রাচাকোন্ডা, ভাদলামনি শ্রীনিবাস

চিকাতিলো তেলুগু ভাষার ক্রাইম থ্রিলার সিনেমা ৷ সন্ধ্যা নামের এক ক্রাইম রিপোর্টারকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে ৷ এতে দেখানো হয়েছে একজন সিরিয়াল কিলারকে কীভাবে খুঁজে বের করে সন্ধ্যা ৷ যখন সে জানতে পারে তার প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর খবর ৷ শরণ কোপিসেট্টি পরিচালিত ছবিটি সুরেশ প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যানারে সুরেশ বাবু প্রযোজনা করেছেন।

মস্তি 4 (Mastiii 4)

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: জি৫

মুক্তির তারিখ: ২৩ জানুয়ারি

অভিনয়ে: রিতেশ দেশমুখ, আফতাব শিবদাসানি, বিবেক ওবেরয়

মিলাপ জাভেরি পরিচালিত, মস্তি 4 হল মস্তি ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ সিনেমা। এই হাসির ছবির গল্পটি অমর, মিত এবং প্রেমকে ঘিরে আবর্তিত হয় ৷ যারা তাদের বিবাহিত জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ৷ যারা তাদের যৌবনকে মিস করে। তাদের কাছে'লাভ ভিসা'য় যাওয়ার প্রস্তাব আসে ৷ যেখানে এক সপ্তাহ স্বাধীনতা উপভোগ করার পাশাপাশি যৌবন উপভোগ করার হাতছানি থাকে ৷ আগের সিনেমার মতো এখানেও আছে ভরপুর হাসির খোরাক ৷

সিরাই (Sirai)

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: ZEE5

মুক্তির তারিখ: 23 জানুয়ারি

অভিনয়ে: বিক্রম প্রভু, এলকে অক্ষয় কুমার, অনিশমা অনিলকুমার

সিরাই তামিল ভাষার ক্রাইম কোর্টরুম ড্রামা ৷ পরিচালনা করেছেন নবাগত সুরেশ রাজাকুমারী। তিনি ছবির গল্প লেখক তামিজের সঙ্গে যৌথভাবে চিত্রনাট্যটি লিখেছেন। সেভেন স্ক্রিন স্টুডিওর ব্যানারে এসএস ললিত কুমার প্রযোজিত এই সিনেমা এক পুলিশ অফিসারকে নিয়ে, যে ভেলোর জেল থেকে একজন বন্দীকে শিবগঙ্গাইয়ের আদালতে নিয়ে যায়। দীর্ঘ যাত্রাপথে তারা কথা বলে এবং এমন কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যা একে অপরের প্রতি এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়।

গুস্তাখ ইশক (Gustaakh Ishq)

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: জিও হটস্টার

মুক্তির তারিখ: 23 জানুয়ারি

অভিনয়ে: নাসিরুদ্দিন শাহ, বিজয় ভার্মা, ফাতিমা সানা শেখ, শারিব হাশমি

গুস্তাখ ইশক: কুছ পেহলে জ্যায়সা হলো বিভু পুরি পরিচালিত এবং স্টেজ5 প্রোডাকশনস প্রযোজিত একটি রোমান্টিক ড্রামা সিনেমা। ছবিটি 1990-এর দশকে নির্মিত তরুণ কবিকে নিয়ে আবর্তিত, যে তার বাবার ছাপাখানা পুনরায় চালু করার চেষ্টা করে। এই সময়ে সে তার গুরুর মেয়ের প্রেমে পড়ে, যা তাকে একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেয় ৷ যেখানে তাকে তার ভালোবাসা এবং গুরুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মধ্যে যেকোনও একটা বিষয়কে বেছে নিতে হয়।

স্পেস জেনারেল - চন্দ্রযান

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: জিও হটস্টার

মুক্তির তারিখ: 23 জানুয়ারি

অভিনয়: নকুল মেহতা, শ্রিয়া শরণ, গোপাল দত্ত এবং প্রকাশ বেলাওয়াদি

অরুণাভ কুমার নির্মিত এই পাঁচ পর্বের ড্রামা সিরিজটি ইসরোর যাত্রার বাস্তব কাহিনী তুলে ধরেছে। এটি দেখায় কীভাবে মহাকাশ সংস্থাটি চন্দ্রযান-2 অভিযানের ব্যর্থতা থেকে চন্দ্রযান-3-এর গৌরবময় সাফল্যে পৌঁছেছে।

স্টিল (Steal)

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও

মুক্তির তারিখ: বর্তমানে স্ট্রিমিং হচ্ছে

অভিনয়ে: সোফি টার্নার, আর্চি ম্যাডেকওয়ে, জ্যাকব ফরচুন-লয়েড, অ্যান্ড্রু হাওয়ার্ড, জোনাথন স্লিঙ্গার

স্যাম মিলার এবং হেটি ম্যাকডোনাল্ড পরিচালিত ‘স্টিল’ একটি ক্রাইম থ্রিলার, যেখানে একটি বিনিয়োগ সংস্থার দুই কর্মীর জীবন বদলে যায় যখন হিংস্র চোরেরা তাদের অফিসে ঢুকে পড়ে ৷ যেখানে বিপুল পরিমাণ টাকা চুরি করার জন্য চোরেদের সাহায্য করতে বাধ্য করে। একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গোয়েন্দা এই মামলার তদন্ত শুরু করে ৷ তারপর কী হয়, তা স্টিল দেখলেই বোঝা যাবে ৷

ইট'স নট লাইক দ্যাট (It's Not Like That)

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও

মুক্তির তারিখ: ২৫ জানুয়ারি

অভিনয়ে: স্কট ফোলি, এরিন হেইস, জেআর রামিরেজ

ইটস নট লাইক দ্যাট পরিবার, বিশ্বাস এবং জীবনের দ্বিতীয় সুযোগকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তা নিয়ে তৈরি সিরিজ ৷ ম্যালকম বিপত্নীক যাজক ৷ তার তিন সন্তান ৷ অন্যদিকে, ডিভোর্সি লরি যার দুটো কিশোর সন্তান ৷ তাদের পরিবার একসময় খুব ঘনিষ্ঠ ছিল ৷ কিন্তু শোক, পরিবর্তন এবং নতুন দায়িত্বের মুখোমুখি হয়ে তারা ধীরে ধীরে নতুন করে জীবন শুরু করার সাহস খুঁজে পায়।

