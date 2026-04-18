কোর্টরুম ড্রামা থেকে ব্ল্যাক কমেডি থ্রিলার- চলতি উইকএন্ডে ওটিটিতে হাজির একাধিক বিনোদনের রসদ

নেটফ্লিক্স থেকে জিফাইভ কিংবা প্রাইম ভিডিয়ো, এসে গিয়েছে নানা স্বাদের সিনেমা-সিরিজ ৷ তালিকায় কী কী রয়েছে, রইল একঝলকে ৷

চলতি উইকএন্ডে ওটিটিতে হাজির একাধিক বিনোদনের রসদ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 18, 2026 at 1:34 PM IST

4 Min Read
হায়দরাবাদ, 18 এপ্রিল: চলতি উইকএন্ডে ওটিটি-তে যারা সিনেমা বা সিরিজ দেখতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য সুখবর ৷ এই সপ্তাহে নানা স্বাদের জমাটি গল্প আপনাদের মন কাড়তে বাধ্য ৷ নেটফ্লিক্স, জি ফাইভ থেকে জিও হটস্টার কিংবা প্রাইম ভিডিয়ো কোথায় কোন সিনেমা বা সিরিজ দেখবেন, একনজরে দেখে নিন তার তালিকা ৷

টোস্টার

রাজকুমার রাও, সানিয়া মালহোত্রা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ব্ল্যাক কমেডি থ্রিলার এসে গিয়েছে নেটফ্লিক্সে ৷ বিবেক দাসচৌধুরী পরিচালিত কাম্পা ফিল্মস-এর ব্যানারে রাজকুমার রাও, পত্রলেখা এবং তরুণ বালি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন। এই সিনেমার মাধ্যমেই প্রযোজক হিসেবে পত্রলেখার অভিষেক ঘটে। ছবিটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে এক কিপটে ব্যক্তিকে ঘিরে ৷ সে এক নবদম্পতিকে উপহার হিসেবে একটি টোস্টার দেয় ৷ পরবর্তীতে সেই টোস্টারটির প্রতি সে অকারণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ৷ যার ফলে খুন ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ একের পর এক বিপত্তির জালে জড়িয়ে পড়ে।

উস্তাদ ভগৎ সিং

এই সিনেমাও এসে গিয়েছে নেটফ্লিক্সে ৷ দক্ষিণী এই সিনেমা হিন্দি ভার্সনও পেয়ে যাবেন ৷ পবন কল্যাণ, শ্রীলীলা, রাশি খান্না ও পার্থিবন রয়েছেন মুখ্যচরিত্রে ৷ সিনেমার কাহিনী আবর্তিত হয়েছে একজন শিক্ষককে কেন্দ্র করে, যিনি অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করেন। ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে এক কিশোর বালকের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তার নাম রাখেন 'ভগৎ সিং'। সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিচর্যার ফলে সেই বালক বড় হয়ে একজন শিক্ষিত ও সাহসী পুলিশ অফিসার হয়। ঠিক সেই সময়েই তার সেই শিক্ষক বা পথপ্রদর্শক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠে যখন খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেই হত্যার একটি ষড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা চালানো হয়। কীভাবে ভগৎ শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে লড়াই করে, দেখা যাবে এই সিনেমায়।

দো দিওয়ানে শহর মেঁ

সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, মৃণাল ঠাকুর, ইলা অরুণ, জয় সেনগুপ্ত, আয়েশা রাজা, বিরাজ গেহলানি অভিনীত এই সিনেমা নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং হচ্ছে ৷ রোমান্টিক ড্রামার রচয়িতা অভিরুচি চাঁদ এবং পরিচালক রবি উদ্যাওয়ার। এই ছবির কাহিনি মুম্বইতে বসবাসরত দুজন সামাজিকভাবে কিছুটা অগোছালো (socially awkward) তরুণ-তরুণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। নিজেদের নিয়ে সংশয় এবং সমাজের নানা প্রত্যাশার সঙ্গে লড়াই করতে করতে তারা ধীরে ধীরে একে অপরের মাঝে খুঁজে পায় ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা। মানসিক বিকাশ এবং আত্ম-আবিষ্কারের বিষয় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এই সিনেমায় ৷

ইউফোরিয়া সিজন 3

জেনডায়া, সিডনি সুইনি, জ্যাকব এলর্ডি, হান্টার শ্যাফার, অ্যালেক্সা ডেমি, মড অ্যাপাটো অভিনীত এই সিরিজ এসে গিয়েছে জিও হটস্টারে ৷ এই সিজনের গল্প পাঁচ বছর এগিয়ে যায়, যেখানে চরিত্রদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে হাই স্কুলের পরের জীবনে বিশ্বাস, মুক্তি এবং নতুন জীবন যাপন করতে দেখা যায়। রু, তখনও নেশামুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে, এবং মেক্সিকোতে একজন ড্রাগ পাচারকারী হিসেবে লরির কাছে তার দেনা শোধ করে। নেট, এখন তার বাবার নির্মাণ ব্যবসা চালাচ্ছে এবং ক্যাসির সঙ্গে তার বাগদান হয়েছে, যে তার বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য অনলিফ্যানস ব্যবহার করে। এই প্রত্যেক চরিত্রের জীবন এবার কোন বাঁকে মোড় নেয় তা দেখলেই বোঝা যাবে ৷

মটকা কিং

প্রাইম ভিডিয়োতে স্ট্রিমিং শুরু বিজয় বর্মা, কৃতিকা কামরা, সাই তামহাঙ্কর, বিনীত কুমার সিং, গুলশান গ্রোভার, সিদ্ধার্থ যাদব, ভূপেন্দ্র জাদাওয়াত অভিনীত এই সিরিজ ৷ বিজয় বর্মাকে প্রধান চরিত্রে নিয়ে তৈরি 'মটকা কিং'-এর স্রষ্টা ও লেখক অভয় কোরানে এবং নাগরাজ পোপাত্রাও মঞ্জুলে ৷ এই সিরিজটির পরিচালনার দায়িত্বেও রয়েছেন মঞ্জুলে। 1960-এর দশকের বোম্বাইয়ের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ক্রাইম-ড্রামা সিরিজটি আবর্তিত হয়েছে ব্রিজ ভাট্টিকে (বিজয় বর্মা অভিনীত) কেন্দ্র করে-একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুতা ব্যবসায়ী ৷ যিনি ধীরে ধীরে জুয়ার জগতের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটে পরিণত হন।

অস্সি

জিফাইভে এসে গিয়েছে তাপসী পান্নু, মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব, কানি কুসরুতি অভিনীত কোর্টরুম ড্রামা ৷ অনুভব সিনহা পরিচালিত এই সিনেমা আবর্তিত হয়েছে একজন আইনজীবীকে ঘিরে, যিনি যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত জটিল মামলা লড়তে গিয়ে কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হন। সিনেমার গল্পটি মূলত আদালতের দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে ৷ এতে ন্যায়বিচার, সামাজিক নীরবতা ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার বিভিন্ন দিক গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাপসী পান্নু। বেনারস মিডিয়াওয়ার্কস এবং টি-সিরিজ ফিল্মসের ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার এবং অনুভব সিনহা।

