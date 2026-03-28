চলতি সপ্তাহে ওটিটিতে ক্রাইম ড্রামা থেকে হরর, কোন সিনেমা-সিরিজ দেখবেন ?

নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন থেকে জিও হটস্টার-কোথায় কোন সিনেমা-সিরিজ দেখার সুযোগ রয়েছে, রইল তালিকা ৷

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST

হায়দরাবাদ, 28 মার্চ: প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে আদিত্য ধরের ধুরন্ধর 2 ৷ এখনও পর্যন্ত এই সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুক্তি পায়নি অন্য কোনও বড় বাজটের সিনেমা ৷ ফলে চলতি সপ্তাহেও রণবীর সিং, সিনেমা হলে দর্শক টানতে চলেছেন ৷ তবে ওটিটি-তে দর্শকের জন্য রয়েছে একগুচ্ছ অন্য স্বাদের ছবি ও সিরিজ়। নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন থেকে জিও হটস্টার-কোথায় কোন সিনেমা-সিরিজ দেখার সুযোগ রয়েছে, রইল তালিকা ৷

1) সামথিং ভেরি ব্যাড ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে হরর মিনি সিরিজ ইতিমধ্যেই স্ট্রিমিং হয়ে গিয়েছে ৷ ক্যামিলা মররোন, অ্যাডাম ডিমার্কো, গাস বার্নি, কার্লা ক্রোম অভিনীত এই সিরিজ পরিচালনা করেছেন হেইলি জেড বোস্টন ৷ গল্পটি র‍্যাচেল ও নিকি নামের এক দম্পতিকে ঘিরে আবর্তিত ৷ যাদের বিয়ের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি ৷ কিন্তু বিয়ের ঠিক আগেই ঘটে যায় এক ভয়াবহ ঘটনা ৷ যার ফলে সবকিছু বদলে যায় ৷ চরম সংকটে নিকি কীভাবে পুরো পরিস্থিতি সামলায়, তার জন্য দেখতে হবে এই সিরিজ।

2) মর্দানি 3

'অ্যানিম্যাল', 'পুষ্পা'র মতো সিনেমায় যখন আলফা মেল-দের রমরমা তখন প্রশংসা কুড়িয়েছে টাফ পুলিশ অফিসার রানির অভিনয় ৷ শিবানী শিবাজী রায়ের চরিত্রে তিনি আবারও ফিরে এসেছেন ৷ সিনেমার প্রথম দুটি ভাগের গল্প ছিল শিউরে ওঠার মতো । তৃতীয় ভাগে রয়েছে পাচারকারীদের হাত থেকে 93 জন মেয়েকে উদ্ধারের গল্প। নেটফ্লিক্সে দেখা যাচ্ছে এই ছবি।

3) প্রজাপতি 2

বাংলা ছবির দর্শকের জন্য সপ্তাহান্তে রয়েছে দেব-মিঠুন চক্রবর্তীর 'প্রজাপতি 2'। 'প্রজাপতি' ছবিটি দর্শকের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল। তারই সিক্যুয়েল এটি। বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের এই গল্পও প্রেক্ষাগৃহেও সাড়া ফেলেছে। এ বার জ়ি ফাইভে দেখা যাচ্ছে এই ছবি।

4) ও রোমিয়ো

বিশাল ভরদ্বাজের পরিচালনায় ফের পর্দায় শাহিদ কপূর। ছবি নিয়ে প্রথম থেকেই দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে ছিল। এই ছবিটি আপাতত অ্যামাজ়ন প্রাইম ভিডিয়োয় রেন্ট করে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ সাবস্ক্রিপশন থাকলেও আলাদা টাকা দিয়ে ছবিটি দেখতে হবে।

5) কাত্তান

থ্রিলারপ্রেমীরা এই তামিল ওয়েব সিরিজ় দেখতে পারেন সপ্তাহান্তে। মাদুরাইয়ের কাছে এক প্রত্যন্ত গ্রামে হঠাৎ পাওয়া যায় এক কাটা মাথা। খুনের তদন্ত করতে গিয়ে উঠে আসে নানা কাহিনি। সিরিজ়ে অভিনয় করেছেন বিজয় সেতুপতি, মিলিন্দ সোমান, সুদেব নায়ার। জি ফাইভে মুক্তি পেয়েছে এই ওয়েব সিরিজ ৷

