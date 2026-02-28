'ব্রিজারটন সিজন 4 পার্ট 2' থেকে 'অ্যাকিউজড', এই সপ্তাহে ওটিটিতে নানা স্বাদের গল্প

ETV Bharat / entertainment

হায়দরাবাদ, 28 ফেব্রুয়ারি: ওটিটি প্ল্য়াটফর্মে যাঁরা দিনের শেষে বিনোদন খোঁজেন, তাঁদের কাছে সপ্তাহান্তে রয়েছে একাধিক রসদ ৷ বিভিন্ন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে নতুন সিরিজ-সিনেমা ইতিমধ্যেই হাজির ৷ কিছু এক-দু দিন আগে হয়েছে আর কিছু মুক্তি পাচ্ছে 28 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আজ ৷ সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার যেমন আছে তেমনই আছে রোমান্টিক ড্রামা ৷ 'ব্রিজারটন সিজন 4 পার্ট 2', 'অ্যাকিউজড' এবং 'ব্ল্যাক ফোন 2'- এর মতো সিরিজ-সিনেমার মধ্যে আপনি কোনটা বেছে নেবেন ? নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো থেকে জিওহটস্টার- জি5 কোন প্ল্যাটফর্মে কী দেখবেন, রইল তার তালিকা ৷

ব্রিজারটন সিজন 4, পার্ট 2 (Bridgerton Season 4- Part 2)

মুক্তির তারিখ: স্ট্রিমিং হয়ে গিয়েছে

কোথায় দেখবেন: নেটফ্লিক্স

অভিনয়: লুক থাম্পসন, ইয়েরিন হা, জোনাথন বেইলি

প্রথম পর্বের শেষের দিক থেকে শুরু করে, ব্রিজারটন সিজন 4 পার্ট 2 বেনেডিক্ট ব্রিজারটন (লুক থম্পসন অভিনীত) এবং সোফি বেক (ইয়েরিন হা অভিনীত) এর সিন্ড্রেলা-ধাঁচের প্রেমের গল্প এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সোফি একজন বুদ্ধিমান তরুণী যার সঙ্গে বেনেডিক্ট তার মায়ের গ্র্যান্ড মাস্কেরেড বল-এ দেখা করে। সেই রাতে, সে পোশাক পরে রহস্যময় 'লেডি ইন সিলভার' হিসেবে তার পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিল। যেহেতু বেনেডিক্ট সোফির আসল পরিচয় সম্পর্কে জানে না, তাই তাকে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে কি তার মনের কথা শুনে প্রকৃত প্রেম বেছে নেবে? নাকি সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে সোফিকে ছেড়ে দেবে? উত্তর পাওয়া যাবে এই সিজনে ৷

ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার (One Battle After Another)

মুক্তির তারিখ: স্ট্রিমিং হয়ে গিয়েছে

কোথায় দেখবেন: জিও হটস্টার

অভিনয়ে: লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, শন পেন, বেনিসিও দেল তোরো

পল থমাস অ্যান্ডারসনের লেখা, পরিচালনা এবং প্রযোজনায়, 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার' 1990 সালের টমাস পিঞ্চনের উপন্যাস 'ভিনল্যান্ড' থেকে অনুপ্রাণিত। এখানে গল্প এগিয়েছে ববকে কেন্দ্র করে ৷ একজন প্রাক্তন বিপ্লবী যে তার ছোট মেয়ে উইলার সঙ্গে শান্ত এবং বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন। বব তার হিংস্র অতীতকে পিছনে ফেলে আসার চেষ্টা করছে। তবে, তার শান্তিপূর্ণ জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যখন তার পুরানো শত্রু, লকজ, 16 বছর পর ফিরে আসে। এরপরেই উইলা নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ একদিকে অতীত অন্যদিকে মেয়েকে বাঁচানোর লড়াই, কীভাবে সামলাবে বব ?

দ্য ব্লাফ (The Bluff)

মুক্তির তারিখ: স্ট্রিমিং হয়ে গিয়েছে

কোথায় দেখবেন: অ্যামাজন প্রাইম

অভিনয়ে: প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস, কার্ল আরবান, ইসমাইল ক্রুজ কর্ডোভা

অ্যাকশন থ্রিলারে ভরপুর দ্য ব্লাফ ৷ পরিচালনা করেছেন ফ্রাঙ্ক ই ফ্লাওয়ার্স এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন ফ্লাওয়ার্স এবং জো ব্যালারিনি। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন AGBO, সিনেস্টার পিকচার্স এবং পার্পল পেবল পিকচার্স। গল্পটি 1800 সালের শেষের দিকে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে তৈরি ৷ যেখানে ধরা পড়েছে এক মহিলা জলদস্যুর জীবন ৷

অ্যাকিউজড (Accused)

মুক্তির তারিখ: 27 ফেব্রুয়ারি

কোথায় দেখবেন: নেটফ্লিক্স

অভিনয়ে: কঙ্কনা সেন শর্মা, প্রতিভা রান্তা, মশহুর আমরোহি

অনুভূতি কাশ্যপ পরিচালিত, 'অ্যাকিউসড' একজন সম্মানিত এবং সফল স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের গল্প, যার যৌন অসদাচরণের অভিযোগ ওঠার পর হঠাৎ করেই জীবন বদলে যায়। গুজব ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। এটা দেখে তার পার্টনার আসলে কী ঘটেছিল তা খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ সত্যের খোঁজে তদন্ত শুরু করে। ছবিটি সমাজে অবিচার, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং পক্ষপাতের কারণে কীভাবে মানুষকে অন্যায়ভাবে বিচার করা যেতে পারে, তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরেছে ।

ব্ল্যাক ফোন 2 (Black Phone 2)

মুক্তির তারিখ: 28 ফেব্রুয়ারি

কোথায় দেখবেন: জিও হটস্টার

অভিনয়ে: ম্যাসন থেমস, ম্যাডেলিন ম্যাকগ্রা, জেরেমি ডেভিস, ইথান হক

স্কট ডেরিকসন পরিচালিত 'ব্ল্যাক ফোন 2' প্রথম পার্টের মতো এই পার্টেও শিহরণ ধরানো ভয়কে ধরে রেখেছে ৷ যারা ভূতের গল্প ভালোবাসে, তারা এই সিনেমা অবশ্যই দেখতে পারেন ৷

সিক্রেট স্টোরিস: রোসলিন (Secret Stories: Roslin)

মুক্তির তারিখ: 27 ফেব্রুয়ারি

কোথায় দেখবেন: জিও হটস্টার

অভিনয়ে: মীনা, সঞ্জনা দীপু ও ভীনিথ

সিক্রেট স্টোরিজ: রোজলিন হল সুমেশ নন্দকুমার পরিচালিত এবং জিতু জোসেফের উপস্থাপনায় নির্মিত মালায়ালাম মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার সিরিজ। গল্পটি রোজলিন নামে এক তরুণীকে নিয়ে ৷ যে বারবার একই খারাপ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। সে অদ্ভুত এবং ভীতিকর স্বপ্নও দেখতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক চাপ আরও বাড়তে থাকে ৷ তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় সবুজ চোখের এক রহস্যময় পুরুষের বারবার আবির্ভাব, যে তার স্বপ্নে বারবার উপস্থিত হয়।

অন্ধা প্যায়ার 2.0 (Andha Pyaar 2.0)

মুক্তির তারিখ: 28 ফেব্রুয়ারি

কোথায় দেখবেন: জি5

অভিনয়ে: বিবেক সামতানি, ওঙ্কার, নিশান্ত তানওয়ার, কৌস্তভ আগরওয়াল

কমেডি-রিয়েলিটি ব্লাইন্ড ডেটিং নিয়ে এগিয়েছে এই সিরিজ ৷ যেখানে একজন মহিলা চোখ বেঁধে চারজন পুরুষের মধ্যে থেকে বেছে নেন একজনকে ৷ বিবেক সামতানি, কৌস্তুভ আগরওয়াল, রহিতসিংহ, কুশাগ্র শ্রীবাস্তবের অভিনয় এই সিরিজে দেখার মতো ৷

