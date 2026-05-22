দুবাইয়ের 'দেশি' ভাইব থেকে 'সিস্টেমে'র বিরুদ্ধে সোনাক্ষীর লড়াই ! এই সপ্তাহে ওটিটি-তে আর কী কী থাকছে  ?

দুবাইয়ের 'দেশি' ভাইব থেকে 'সিস্টেমে'র বিরুদ্ধে সোনাক্ষীর লড়াই ! এই সপ্তাহে ওটিটি-তে আর কী কী থাকছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 8:40 AM IST|
Updated : May 22, 2026 at 8:46 AM IST
হায়দরাবাদ, 22 মে: প্রতি শুক্রবারই মনে এই প্রশ্নটি জাগে: "আজ কী দেখব?" তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই, 22 শে মে, মুক্তি পেতে চলা রোমাঞ্চকর সব ওটিটি (OTT) রিলিজের তালিকায় থাকছে বিনোদনের নানা চমক ৷ উদাহরণস্বরূপ, গত বছরের সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা-'ধুরন্ধর'—এর এক 'Raw and Undekha' রূপ আমরা দেখতে পাব ৷ অন্যদিকে, 'লেডিজ ফার্স্ট'-এর মাধ্যমে পর্দায় দেখতে পাব সাশা ব্যারন কোহেন এবং রোসামুন্ড পাইকের জুটিকে ৷ এই সপ্তাহের শুক্রবারের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কোন সিনেমা-সিরিজ দেখতে পারেন রইল তার তালিকা ৷ সপ্তাহান্তের বিনোদন পরিকল্পনা গুছিয়ে নিতে নিজের পছন্দের সিনেমা বা সিরিজ অবশ্যই বুকমার্ক করে রাখুন ৷
1) ধুরন্ধর (Dhurandhar Raw and Undekha)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 22 মে
কোথায় দেখবেনঃ নেটফ্লিক্স, জিও হটস্টার
ওটিটি (OTT) সংস্করণে অতিরিক্ত তিন মিনিটের ফুটেজ-সহ, 'ধুরন্ধর' গুপ্তচরবৃত্তিক থ্রিলার বক্সঅফিসে ঝড় তুলেছে ৷ 'ধুরন্ধর'-এর 'র' এবং 'আনকাট' ভার্সন দেখা যাবে জিওহটস্টার (JioHotstar) এবং নেটফ্লিক্সে ৷ যদিও এই নতুন সংস্করণে সিনেমার মোট দৈর্ঘ্যে (runtime) কোনও পরিবর্তন হবে না ৷ তবে, সংলাপ এবং দৃশ্যপটের ক্ষেত্রে এতে সেন্সরশিপের মাত্রা অনেকটাই কম থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হিন্দি ছাড়াও, ছবিটি তামিল এবং তেলুগু ভাষাতেও দেখার সুযোগ থাকবে।
2) সিস্টেম (System)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 22 মে
কোথায় দেখবেনঃ প্রাইম ভিডিয়ো
সোনাক্ষী সিনহা ও জ্যোতিকা অভিনীত ওটিটিতে সিনেমার প্রিমিয়ার হবে এই শুক্রবার। অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারি পরিচালিত এই ছবিটি এক দৃঢ়চেতা তরুণী আইনজীবী নেহার (সোনাক্ষী) গল্প তুলে ধরা হয়েছে ৷ যে তার বাবার (আশুতোষ গোয়ারিকর) 'ল' ফার্মে অংশীদারিত্বের যোগ্য হয়ে ওঠার লক্ষ্যে 10টি মামলায় জয়লাভের এক কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে।
ছবিতে জ্যোতিকা অভিনয় করেছেন সারিকা চরিত্রে-একজন অত্যন্ত চতুর ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন স্টেনোগ্রাফার। নেহা তার লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সারিকাকে সঙ্গে নেয় ৷ গল্পের প্রেক্ষাপটে উঠে আসে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-যে বিচারব্যবস্থা ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করতে অভ্যস্ত, সেখানে কি শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? 'সিস্টেম' ছবিটি বাওয়েজা স্টুডিয়োর ব্যানারে পামি বাওয়েজা, হারমান বাওয়েজা এবং স্মিতা বালিগা কর্তৃক প্রযোজিত ৷ চিত্রনাট্য লিখেছেন হারমান, অরুণ সুকুমার, অশ্বিনী, তাসনিম লোখান্ডওয়ালা এবং অক্ষত ঘিলদিয়াল।
3) দেশি ব্লিঙ্গ (Desi Bling)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 20 মে
কোথায় দেখবেনঃ নেটফ্লিক্স
দুবাইয়ের অন্যতম অভিজাত 'দেশি' সামাজিক বলয়ের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই রিয়েলিটি শো, করণ ও তেজস্বীকে অনুসরণ করে, যখন তারা প্রবেশ করে এক ঝলমলে জগতে ৷ যেখানে রয়েছে বিলিয়নিয়ার, জমকালো ব্রঞ্চ পার্টি, 'বার্কিন' ব্যাগ এবং তার চেয়েও বড় বড় অহঙ্কারের পাহাড় ৷ এই জগতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়াটা দেখতে যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবে তা অনেক বেশি জটিল। করণ ও তেজস্বীকে দেখা যাবে এই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে পথ চলতে, যেখানে গ্ল্যামার ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেকার সীমারেখা দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। 'দেশি ব্লিঙ্গ' (Desi Bling)-এ টাইগার শ্রফ, শিল্পা শেঠি, সানি লিওন, বিবেক ওবেরয় এবং আরও অনেক তারকাদের ঝলমলে উপস্থিতি দেখা যাবে ৷ যা বলিউডের বাঘা বাঘা সব ব্যক্তিত্বকে দুবাইয়ের এই জমকালো সামাজিক আঙিনায় এক ছাতার নিচে নিয়ে আসবে।
4) সতরঙ্গী: বদলে কা খেল (Satrangi:Badle Ka Khel)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 22 মে
কোথায় দেখবেনঃ জি ফাইভ
আসন্ন থ্রিলার-ড্রামা সিরিজটিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অংশুমান পুষ্কর ও মাহভাশ। এই সিরিজে বাবলু মাহতো (অংশুমান পুষ্কর) নামের এক তরুণকে কেন্দ্র করে গল্পআবর্তিত হয়েছে ৷ 'লৌন্ডা নাচ' পরিবেশনকারী এক পরিবার থেকে উঠে আসা এই যুবক তার বাবাকে গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেয়। এই সিরিজে কুমুদকে দেখা যাবে এক খলনায়ক মন্ত্রীর ভূমিকায়, অন্যদিকে মাহভাশ অভিনয় করেছেন অংশুমানের প্রেমিকার চরিত্রে। সিরিজটি পরিচালনা করেছেন জয় বসন্ত সিং।
5) লেডিজ ফার্স্ট (Ladies First)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 22 মে
কোথায় দেখবেনঃ নেটফ্লিক্স
থিয়া শারক পরিচালিত এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক কমেডিটিতে সাশা ব্যারন কোহেনকে দেখা যায় এক উদ্ধত প্লেবয় চরিত্রে ৷ যে হঠাৎই এক সমান্তরাল মহাবিশ্বে জেগে ওঠে ৷ এমন এক জগত যেখানে সমাজ সম্পূর্ণভাবে নারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। টিকে থাকার জন্য এবং ক্ষমতার এই সম্পূর্ণ উল্টে যাওয়া কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে, তাকে এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিত্তশালী নারী নির্বাহী কর্মকর্তার (রোসামুন্ড পাইক) মুখোমুখি হতে হয়।
6) টম ক্ল্যান্সি'স জ্যাক রেয়ান: ঘোস্ট ওয়ার (Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 20 মে
কোথায় দেখবেনঃ অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো
জন ক্রাসিনস্কি 'ঘোস্ট ওয়ার'-এ সিআইএ এজেন্ট জ্যাক রায়ান চরিত্রে ফিরে এসেছেন ৷ যা এই গুপ্তচরবৃত্তি ফ্র্যাঞ্চাইজির এক আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ব্যক্তিগত অধ্যায়। এই সিরিজে রায়ানকে দেখা যায় গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের ভেতরের বিশ্বাসঘাতকতা উন্মোচন করতে ৷ একই সঙ্গে এমন সব প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে যারা আগে থেকেই তার কৌশল ও পদ্ধতিগুলো জানে।
7) ম্যাক্সিমাম প্লেজার গ্যারেন্টেড (Maximum Pleasure Guaranteed)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 20 মে
কোথায় দেখবেনঃ অ্যাপল টিভি+
সাইকোলজিক্যাল এই থ্রিলার এক ডিভোর্স হওয়া মাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ৷ যার সন্তানের ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন সম্ভবত এক সহিংস অপরাধ প্রত্যক্ষ করার পর তার জীবন ওলটপালট হয়ে যায়। আবেগ ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে সাসপেন্সের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে, এই সিরিজ এক টানটান ও রহস্যে ঘেরা কাহিনির প্রতিশ্রুতি দেয়।
8) দ্য বরোজ (The Boroughs)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 21 মে
কোথায় দেখবেনঃ নেটফ্লিক্স
আলফ্রেড মলিনা অভিনীত 'দ্য বরোজ' ছবিতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্তদের আবাসন প্রকল্পে চলে আসেন ৷ সেখানে তিনি এক ভয়ঙ্কর অতিপ্রাকৃত শক্তির উপস্থিতি টের পান। প্রচলিত কিশোর প্রধান চরিত্রের পরিবর্তে বয়স্ক অভিনেতাদের একটি সম্মিলিত দল সেই সুপারন্যাচরাল শক্তির উৎসের সন্ধান করতে থাকে ৷
9) মেটিং সিজন (Mating Season)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 22 মে
কোথায় দেখবেনঃ নেটফ্লিক্স
নেটফ্লিক্সের প্রাপ্তবয়স্ক অ্যানিমেটেড কমেডিটিতে প্রজনন মৌসুমে বনের প্রাণীদের প্রেম, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এবং টিকে থাকার সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। শো-টি মূলত গতানুগতিক ধারার বাইরের হাস্যরস এবং বিশৃঙ্খল গল্প বলার ধরনের ওপর জোর দেয়।
10) স্কাইমেড সিজন 4 (SkyMed Season 4)
কবে থেকে স্ট্রিমিংঃ 22 মে
কোথায় দেখবেনঃ জিও হটস্টার
আকাশপথে অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের অংশগ্রহণে আরও সব ঝুঁকিপূর্ণ ও জরুরি উদ্ধার অভিযানের মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছে এই মেডিক্যাল রেসকিউ ড্রামা। জীবন-মরণ পরিস্থিতির উদ্ধার অভিযানের পাশাপাশি, এই সিজনে দলের সদস্যদের মধ্যকার আবেগিক ও পেশাগত টানাপোড়েনগুলোও তুলে ধরা হয়েছে।