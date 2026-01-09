ETV Bharat / entertainment

'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' থেকে 'দ্য নাইট ম্যানেজার সিজন 2' কিংবা 'হানিমুন সে হত্যা'- ওটিটিতে দেখবেন কোনটা ?

কোন ওটিটিতে কোন সিরিজ-সিনেমা আসছে, রইল তালিকা ৷

ওটিটিতে দেখবেন কোনটা ? (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 9, 2026 at 5:04 PM IST

6 Min Read
হায়দরাবাদ, 9 জানুয়ারি: সপ্তাহ শেষ মানেই, নিজেকে ও পরিবারকে সময় দেওয়া ৷ বাইরে না বেরোলে ঘরে বসে পছন্দের সিরিজ কিংবা সিনেমা দেখা অনেকেরই পছন্দ ৷ তাই এই সপ্তাহে কোন সিনেমা বা সিরিজ আসছে ওটিটি-তে তা আপনাকে আর খুঁজতে হবে না ৷ 'দে দে পেয়ার দে 2', 'অখণ্ডা 2: তাণ্ডবম', 'দ্য পিট: সিজন 2', 'হানিমুন সে হত্যা' সিরিজ থেকে বাংলা সিনেমা 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'- দেখবেন কোথায়, রইল তালিকা ৷

যত কাণ্ড কলকাতাতেই

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: জিফাইভ (বাংলা)

মুক্তির তারিখ: 9 জানুয়ারি

অভিনয়ে: আবির চট্টোপাধ্যায়, কাজী নওশাবা আহমেদ দুলাল লাহিড়ী ও অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

অনীক দত্তর 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' সিনেমা জুড়ে রয়েছে দু'টি সময়সারণি। একটি 1960-এর কলকাতার পরিবেশে, অন্যটি বর্তমান সময়ের। অনীক দত্তর ছবিতে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে কলকাতা। তবে এবারে কলকাতা সবসময়ই স্রেফ রহস্যের পটভূমি নয়, বরং বলা যেতে পারে একটি জীবন্ত চরিত্র। তার সঙ্গে তিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছেন ফেলুদা চরিত্রকে ৷ পুরনো কলকাতার পরিবেশ, রহস্য গল্প এবং বুদ্ধিদীপ্ত সিনেমা যাদের ভালো লাগে তারা দেখতেই পারেন 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ।

দে দে পেয়ার দে 2

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স

মুক্তির তারিখ: 9 জানুয়ারি

অভিনয়ে: অজয় ​​দেবগন, আর মাধবন, রাকুল প্রীত সিং, গৌতমী কাপুর

অংশুল শর্মা পরিচালিত 'দে দে পেয়ার দে 2' একটি রোমান্টিক কমেডি সিনেমা ৷ 51 বছর বয়সী আশীষ কীভাবে তার থেকে অনেক ছোট বান্ধবী আয়েশার পরিবারের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কের অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা করে তাই নিয়ে এগিয়েছে কাহিনি। সমস্যা শুরু হয় যখন আয়েশার বাবা-মা আশীষের আসল বয়স জানতে পারে ৷ তখন তারা এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে যায় ৷ তাদের আলাদা করার জন্য, আয়েশার বাবা গোপনে তার ছোটবেলার বন্ধু আদিত্যকে মেয়ের জীবনে নিয়ে আসে ৷ তারপর ? তা জানতে হলে দেখতে হবে এই সিনেমা। 'দে দে পেয়ার দে'-এর সিক্যুয়েল লিখেছেন লভ রঞ্জন এবং তরুণ জৈন ৷ প্রযোজনা করেছে টি-সিরিজ ফিল্মস ও লভ ফিল্মস।

অখণ্ডা ২: তাণ্ডবম

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স

মুক্তির তারিখ: 9 জানুয়ারি

অভিনয়ে: নন্দমুরি বালাকৃষ্ণ, সংযুক্তা মেনন, আদি পিনিশেট্টি, হর্ষালি মালহোত্রা

'অখণ্ডা 2: তাণ্ডবম' হল 2025 সালের ভারতীয় তেলুগু ভাষার ফ্যান্টাসি অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা ৷ যেখানে দেখানো হয়েছে যে ভারত যখন একটি নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন অখণ্ডা ফিরে আসে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর শত্রুরা মহা কুম্ভ মেলার সময় একটি মারাত্মক ভাইরাস ব্যবহার করে ভারতে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। জননী নামের একজন বিজ্ঞানী জীবন রক্ষাকারী ভ্যাকসিন তৈরি করে ৷ কিন্তু একজন দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী সেটির অপব্যবহার করে । জননীকে রক্ষা করতে, অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে এবং আক্রমণ থামাতে অখণ্ডা আবির্ভূত হয়। বোয়াপতি শ্রীনু রচিত ও পরিচালিত এই সিনেমাতে নন্দমুরি বালাকৃষ্ণ দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ 2021 সালে মুক্তি পেয়েছে অখন্ডা-র প্রথম ভাগ ৷ এটি হিন্দি ভাষাতেও দেখা যাবে ৷

হানিমুন সে হত্যা

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: জিফাইভ (হিন্দি)

মুক্তির তারিখ: 9 জানুয়ারি

অভিনয়ে: অনুরেখা ভগত, সুস্মিতা

ক্রাইম ডকুমেন্টারি সিরিজ 'হানিমন সে হত্যা' বাস্তব জীবনের একাধিক অপরাধকে তুলে ধরেছে ৷ 2025 সালে ঘটে যাওয়া কিছু চাঞ্চল্যকর অপরাধ কীভাবে হয়েছে, কেন হয়েছে তারই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা এই সিরিজের মাধ্যমে ৷ প্রতিটা হত্যাকাণ্ডেই স্বামীরা খুন হয়েছেন স্ত্রীর হাতে ৷ আর সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, "কেন মহিলারা হত্যা করে?" এই ডকুমেন্টারি সিরিজটি মেঘালয়ের সোনম রাজা রঘুবংশী মামলা, মিরাটের ব্লু ড্রাম মামলা, ভিওয়ানির ইনফ্লুয়েন্সার মামলা, নালসোপারা টাইল (মুম্বাই টাইল) মামলা এবং দিল্লির ইলেকট্রিক শক মামলা-সহ বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা পুনরায় তুলে ধরেছে।

মাস্ক

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: জিফাইভ (হিন্দি)

মুক্তির তারিখ: 9 জানুয়ারি

অভিনয়ে: কেভিন, আন্দ্রেয়া জেরেমিয়া, অর্চনা চন্দোকে, চার্লি, নেলসন দিলীপকুমার

অভিষিক্ত পরিচালক বিকর্ণন অশোক রচিত ও পরিচালিত 'মাস্ক' একটি তামিল ভাষার অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা ৷ যা ভেলু নামের একজন লোভী প্রাইভেট ডিটেকটিভকে নিয়ে, যে তার নিজের ক্লায়েন্টদেরই ঠকায়। অন্যদিকে রয়েছে ভূমি, যে শিশুদের জন্য একটি এনজিও চালায় কিন্তু গোপনে অবৈধ কার্যকলাপ করে। যখন একজন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ তার কালো টাকা ভূমির কাছে লুকিয়ে রাখে এবং তা একটি মুখোশধারী দল চুরি করে নেয়, তখন সে ভেলুকে উদ্ধার করার জন্য বাধ্য করে। ভেলু যখন সেই দলের সন্ধান করতে থাকে, তখন তাদের উদ্দেশ্য এবং ভূমির আসল পরিচয় সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সত্য সামনে আসে, যা বদলে দেয় সবকিছু। সিনেমাটি যৌথভাবে দ্য শো মাস্ট গো অন এবং ব্ল্যাক মাদ্রাজ ফিল্মস দ্বারা প্রযোজিত।

দ্য পিট সিজন 2

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: এইচবিও ম্যাক্স

মুক্তির তারিখ: বর্তমানে স্ট্রিমিং হচ্ছে

অভিনয়ে: নোয়া ওয়াইল, ক্যাথরিন লানাসা, শন হ্যাটসি, প্যাট্রিক বল, সেপিদেহ মোয়াফি, লেটিটিয়া হলার্ড

'দ্য পিট' হল আর স্কট জেমিল নির্মিত এবং জন ওয়েলস ও নোয়া ওয়াইল প্রযোজিত আমেরিকান মেডিকেল প্রসিডিউরাল ড্রামা সিরিজ। সিজন 1-এর দশ মাস পরের প্রেক্ষাপটে নির্মিত 'দ্য পিট সিজন 2' যেখানে পিটসবার্গ ট্রমা মেডিকেল সেন্টারের ডাক্তার এবং নার্সদের নিয়ে ঘটনাপ্রবাহ দেখানো হয়েছে ৷

ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট সিজন 2

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: সোনি লিভ

মুক্তির তারিখ: 9 জানুয়ারি

অভিনয়ে: চিরাগ ভোরা, সিদ্ধার্থ গুপ্ত, রাজেন্দ্র চাওলা, লুক ম্যাকগিবনি

নিখিল আদভানি নির্মিত 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট সিজন 2' 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতার পরের কঠিন সময়ের উপর আলোকপাত করে। সিরিজটি দেশভাগের যন্ত্রণা, শরণার্থী সংকট এবং একটি নতুন জাতি গঠনের সময়কার কঠিন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। নেহেরু ও গান্ধির মতো নেতাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোও তুলে ধরে এই সিরিজ ৷ দেখায় কীভাবে তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেশকে এই রূপ দিয়েছে।

দ্য নাইট ম্যানেজার সিজন 2

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো

মুক্তির তারিখ: 11 জানুয়ারি

অভিনয়ে: টম হিডেলস্টন, অলিভিয়া কোলম্যান, অ্যালিস্টার পেট্রি, মাইকেল নার্ডোন

ডেভিড ফার নির্মিত 'দ্য নাইট ম্যানেজার সিজন 2'-এ জোনাথন পাইনকে কায়রোর একটি হোটেলের নাইট ম্যানেজার হিসেবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাকে এমন একটি বিপজ্জনক মিশনে জড়িয়ে পড়তে হয়, যা একটি দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন একটি পরিকল্পনা থামাতে এবং গোপনে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায় প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। নতুন সিজনটি প্রচুর অ্যাকশন, সাসপেন্স এবং অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যা দর্শকদের ভালোবাসা কুড়িয়ে নেবে বলে আশা গোটা টিমের ৷

