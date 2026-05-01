প্রিয়াঙ্কার 'সিটাডেল 2' থেকে পুলকিতের 'গ্লোরি'- চলতি সপ্তাহে ওটিটিতে দেখবেন কী কী ?

প্রিয়াঙ্কার 'সিটাডেল 2' থেকে পুলকিতের 'গ্লোরি'- চলতি সপ্তাহে ওটিটিতে দেখবেন কী কী ?
এই সপ্তাহে নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো, জিও হটস্টার ও অন্যান্য স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে নতুন কন্টেন্ট (OTT releases this weekeend) কী থাকতে চলেছে, রইল তার তালিকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 5:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 মে: সপ্তাহের শুক্রবার আসা মানেই সিনেপ্রেমীদের কাছে বিনোদনের একাধিক রসদ এসে হাজির হওয়া ৷ এই সপ্তাহে নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো, জিও হটস্টার ও অন্যান্য স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে মুক্তি পাওয়া নতুন কন্টেন্ট (OTT releases this weekeend) কী থাকতে চলেছে, তার একটা তালিকা থাকা দরকার ৷ পুলকিত সম্রাট ও দিব্যেন্দু অভিনীত টানটান স্পোর্টস-ক্রাইম ড্রামা 'গ্লোরি' থেকে শুরু করে, ভাবনা জাগানো 'দ্য কেরালা স্টোরি 2' ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসের নতুন মিশন 'দ্য সিটাডেল 2'- কোন তারিখে, কোন ওটিটিতে আসছে রইল তালিকা ৷
1) স্বপ্নে ভার্সেস এভরিওয়ান সিজন -2 (Sapne Vs Everyone Season 2)
কবে থেকে স্ট্রিমিং- 1 মে
কোথায় দেখবেন- অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো
প্রথম সিজনের রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্সের রেশ বজায় রেখে, 'স্বপ্নে ভার্সেস এভরিওয়ান' (Sapne Vs Everyone) ফিরে এসেছে আরও বড় ঝুঁকি এবং গভীর লড়াই নিয়ে। প্রশান্ত (পরমবীর সিং চিমা) মুম্বইতে একজন অভিনেতা হওয়ার লক্ষ্যে তার অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে ৷ অন্যদিকে জিমি (অম্ব্রিশ ভার্মা) ব্যস্ত তার রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য বিস্তারে। তবে, জিমির কাকা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে শুরু করেন, তখন এই দুই ব্যক্তির জন্যই পরিস্থিতি হয়ে ওঠে অত্যন্ত বিপজ্জনক।
2) গ্লোরি (Glory)
কবে থেকে স্ট্রিমিং- 1 মে
কোথায় দেখবেন- নেটফ্লিক্স
দিবেন্দু, পুলকিত সম্রাট এবং সুভিন্দর ভিকি অভিনীত স্পোর্টস ক্রাইম ড্রামায় রাঘুবীর সিং নামের এক অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ বক্সিং কোচের গল্প বলা হয়েছে ৷ তাঁর সেরা শিষ্যের রহস্যজনক মৃত্যুর পর তাঁর অলিম্পিক স্বপ্ন ভেঙে যায়। তাঁর দুই ছেলে দেব ও রবি যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন তারা এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্ত শুরু করে ৷ কিন্তু অচিরেই তারা এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিপদে ঘেরা জগতের গভীরে জড়িয়ে পড়ে, যার পরিধি বক্সিং রিংয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।
3) আনদেখি: দ্য ফাইনাল ব্যটেল (Undekhi: The Final Battle)
কবে থেকে স্ট্রিমিং- 1 মে
কোথায় দেখবেন- সোনি লিভ
'আনদেখি'-র শেষ অধ্যায়টি এক বিস্ফোরক সংঘাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যেখানে পাপা জি (হর্ষ ছায়া) এবং রিঙ্কু (সূর্য শর্মা) তাদের চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ব্যক্তিগত ক্ষতির যন্ত্রণায় জর্জরিত এবং বেশ কিছু অস্বস্তিকর সত্য উদ্ঘাটনে স্তম্ভিত রিঙ্কু তার প্রাক্তন পথপ্রদর্শকের সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে; সে তার নিজস্ব শর্তেই অপরাধজগতের সেই বিপদসংকুল আঁধারপথ পাড়ি দিতে থাকে। এই সিরিজে দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, আঁচল সিং, গৌতম রোডে এবং বরুণ বাদোলাকেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে।
4) দ্য কেরালা স্টোরি 2 (The Kerala Story 2)
কবে থেকে স্ট্রিমিং- 1 মে
কোথায় দেখবেন- জিফাইভ
'দ্য কেরালা স্টোরি 2' তিনজন তরুণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত-যাদের একজন ইউপিএসসি পরীক্ষার্থী, একজন ক্রীড়াবিদ এবং একজন কিশোরী ইনফ্লুয়েন্সার ৷ যারা নিজেদের পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ভালোবাসাকে বেছে নেয়। তবে, তাদের এই সিদ্ধান্তগুলো খুব তাড়াতাড়ি এক জটিল প্রতারণা ও কারসাজির জালে জড়িয়ে ফেলে। উল্কা গুপ্তা, অদিতি ভাটিয়া এবং ঐশ্বর্য ওঝা অভিনীত সিনেমা সমাজের একাধিক বাস্তবিক সমস্যাকে তুলে ধরে ৷
5) সোয়াপড (Swapped)
কবে থেকে স্ট্রিমিং- 1 মে
কোথায় দেখবেন- নেটফ্লিক্স
মাইকেল বি. জর্ডান এবং জুনো টেম্পলের কণ্ঠে জীবন্ত হয়ে ওঠা 'সোয়াপড' (Swapped) হল একটি হৃদয়গ্রাহী অ্যানিমেটেড 'বাডি কমেডি'। এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে অলি নামের বনের এক ক্ষুদ্র প্রাণী এবং আইভি নামের এক রাজকীয় পাখিকে ঘিরে ৷ স্বভাবগতভাবেই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই প্রাণীর জীবন হঠাৎই ওলটপালট হয়ে যায়, যখন এক জাদুমন্ত্রের প্রভাবে তাদের শরীর অদলবদল হয়ে যায়। সেই জাদুমন্ত্রের প্রভাব কাটানোর উপায় খুঁজতে গিয়ে তারা যখন এক বিপদসংকুল উপত্যকার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে, তখন তাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধীরে ধীরে এক অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্বে রূপ নেয়।
6) সিটাডেল সিজন 2 (Citadel Season 2)
কবে থেকে স্ট্রিমিং- 6 মে
কোথায় দেখবেন- অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস তাঁর অত্যন্ত প্রশংসিত স্পাই থ্রিলারের দ্বিতীয় সিজন নিয়ে ফিরে আসছেন। রিচার্ড ম্যাডেনের পাশাপাশি, এই স্পাই ড্রামায় এমন এক দলকে অনুসরণ করা হয়েছে, যারা এক নতুন ষড়যন্ত্র রুখতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে নেমেছে।