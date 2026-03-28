যুগের অবসান ! অস্কারের জন্য বন্ধ হচ্ছে ডলবির দরজা; বড় ঘোষণা অ্যাকাডেমির
জানা গিয়েছে, 2029 সাল থেকে অ্যাকাডেমির 101 তম অনুষ্ঠানের আয়োজন ডলবি থিয়েটারে হবে না ৷ তার বদলে আয়োজিত হবে নতুন জায়গায়, নতুন থিয়েটারে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 12:33 PM IST
ওয়াশিংটন ডিসি (ইউএস): 2002 সাল থেকে একাধিক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী ছিল এই থিয়েটার ৷ বিশ্বের তাবড় তাবড় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমাবেশে গমগম করে উঠত চারিপাশ ৷ 2028 সালের পর আর মুহূর্তগুলো তৈরি হবে না ৷ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা 'অস্কার' পুরস্কারের জন্য বন্ধ হচ্ছে ডলবি থিয়েটারের দরজা ৷ 2029 সাল থেকে অস্কার তার 101 তম জার্নি শুরু করবে নতুন এক থিয়েটারের হাত ধরে ৷
সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর খবর অনুযায়ী, অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন হলিউড ছেড়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের কেন্দ্রস্থল (ডাউনটাউন)-এর ভেন্যুতে স্থানান্তরিত হবে ৷ পাশাপাশি, 2029 সাল থেকে অস্কার অনুষ্ঠান ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারিত হতে শুরু করবে। অর্থাৎ অস্কারের 101 তম সফর ইতিহাসের পাতায় নতুন করে শুরু করবে ৷
'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস' বিনোদন সংস্থা 'এইজি' (AEG)-এর অংশীদারিত্বে ঘোষণা করেছে যে, 2029 থেকে 2039 সাল পর্যন্ত অস্কার অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে 'পিকক থিয়েটার'-এ ৷ যা 'এলএ লাইভ' (L.A. Live) কমপ্লেক্সের একটি অংশ। এই ভেন্যুটি 'ক্রিপ্টো.কম অ্যারেনা' এবং 'লস অ্যাঞ্জেলেস কনভেনশন সেন্টার- এর ঠিক পাশেই অবস্থিত। এই স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে হলিউড বুলেভার্ডের 'ডলবি থিয়েটার'-এর একটি যুগের অবসান ঘটতে চলেছে ৷ 2002 সাল থেকে এই থিয়েটারেই অস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছিল। জানা গিয়েছে, ডলবি থিয়েটারে 2028 সালে অনুষ্ঠিত হবে 100তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস ৷ 'এবিসি' (ABC) চ্যানেলে তা সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। তারপরেই বদল ঘটবে ইতিহাসের ৷
এক যৌথ বিবৃতিতে, অ্যাকাডেমির সিইও বিল ক্রেমার এবং অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট লিনেট হাওয়েল টেলর 'এইজি'র (Anschutz Entertainment Group)-এর সঙ্গে এই সহযোগিতার বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। অত্যাধুনিক লাইভ বিনোদন কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই কোম্পানির বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রাখে ৷ নতুন এই জায়গা বিশ্বব্যাপী সিনেমা উদযাপন করার জন্য আদর্শ পটভূমি হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। অ্যাকাডেমির সিইও বিল ক্রেমার বলেন, "AEG-এর মতো একটি বিশ্বশক্তি বা 'গ্লোবাল পাওয়ারহাউস'-এর সঙ্গে অংশীদার হতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত উন্নত লাইভ পারফরম্যান্স ভেন্যু নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী সাফল্যের রেকর্ড সত্যিই অতুলনীয় ৷"
অ্যাকাডেমির সিইও বিল ক্রেমার এবং অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট লিনেট হাওয়েল টেলর জানিয়েছেন, 101 তম অস্কার এবং তার পরবর্তী বছরগুলোর জন্য, অ্যাকাডেমি, AEG-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছে। বিশ্বব্যাপী সিনেমা উদযাপনের জন্য 'L.A. LIVE'-কে নিখুঁত পটভূমি হিসেবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য-যা প্রেক্ষাগৃহে সরাসরি উপস্থিত দর্শক এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিনেমাপ্রেমী, উভয়ের জন্যই উপভোগ্য হবে ৷
অ্যাকাডেমি এর আগে ইউটিউবের (YouTube) সঙ্গে তাদের নতুন অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেছিল ৷ চুক্তিটি 2025 সালের ডিসেম্বরে ঘোষিত হলেও, এর কার্যকাল শুরু হবে 2029 সাল থেকে ৷ চলবে 2033 সাল পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, এই নির্দিষ্ট সময়কালে অস্কার সম্পর্কিত যাবতীয় আয়োজন যেমন- রেড কার্পেট ও নেপথ্যের দৃশ্যসহ (behind-the-scenes) বার্ষিক 'গভর্নরস বল' (Governors Ball) পর্যন্ত, সবকিছুই ইউটিউবে সরাসরি দেখার (স্ট্রিম করার) সুযোগ থাকবে। বিগত বছরগুলোতে অস্কারের অনুষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত হয়েছে। অস্কারের প্রথম 16 বছরের অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'হলিউড রুজভেল্ট হোটেল'-এ।
অতীতের অন্যান্য আয়োজক স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রম্যানস চাইনিজ থিয়েটার, শ্রাইন অডিটোরিয়াম, RKO প্যান্টেজেস থিয়েটার, নিউ ইয়র্ক সিটির NBC ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার এবং লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির মিউজিক সেন্টারে অবস্থিত ডরোথি চ্যান্ডলার প্যাভিলিয়ন।
চলতি বছর 15 মার্চ অনুষ্ঠিত এবারের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, 'One Battle After Another' ছবিটি মোট ছ'টি পুরস্কার জিতে রেকর্ড তৈরি করেছে ৷ অন্যদিকে, 'Sinners' জিতেছে চারটি অস্কার ৷ 98তম অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো 'সেরা কাস্টিং' (Best Casting) বিভাগ চালু করা হয় ৷ এই বিভাগে পুরস্কার জিতে নেন কাস্টিং ডিরেক্টর ক্যাসান্দ্রা কুলুকুন্দিস—যিনি 'One Battle After Another' ছবির কাস্টিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন।