ডলবি থেকে সরছে অস্কার, দু'দশকের ইতিহাসে এই থিয়েটার সাক্ষী নানা ঐতিহাসিক মুহূর্তের

ডলবি থেকে সরছে অস্কার, দু'দশকের ইতিহাসে এই থিয়েটার সাক্ষী নানা ঐতিহাসিক মুহূর্তের
ডলবি থিয়েটারে আর 2টো বছর অনুষ্ঠিত হবে অস্কার পুরস্কার অনুষ্ঠান । দীর্ঘ 26 বছরের অস্কার ইতিহাসে ডলবি সাক্ষী থেকেছে নানা সেরা মুহূর্তের ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 11:45 AM IST
হায়দরাবাদ, 31 মার্চ: দীর্ঘ 25 বছর ধরে চলে আসা এক নিয়ম রীতির পরিবর্তন হতে চলেছে । মুহূর্তগুলো এবার জায়গা করে নেবে ইতিহাস ও স্মৃতির পাতায় । বিশ্বের সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান অস্কারের এবার জায়গা পরিবর্তন হওয়ার পালা । ডলবি থিয়েটার সাক্ষী থাকবে 100তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের । তারপরেই অস্কার শুরু করবে তার নতুন সফর নামা ।
অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন হলিউড ছেড়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের কেন্দ্রস্থল (ডাউনটাউন)-এর ভেন্যুতে স্থানান্তরিত হবে ৷ পাশাপাশি, 2029 সাল থেকে অস্কার অনুষ্ঠান ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারিত হতে শুরু করবে। অর্থাৎ অস্কারের 101 তম সফর ইতিহাসের পাতায় নতুন করে শুরু করবে ৷ 2029 থেকে 2039 সাল পর্যন্ত অস্কার অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে 'পিকক থিয়েটার'-এ ৷ যা 'এলএ লাইভ' (L.A. Live) কমপ্লেক্সের একটি অংশ। এই স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে হলিউড বুলেভার্ডের 'ডলবি থিয়েটার'-এর একটি যুগের অবসান ঘটতে চলেছে ৷
একনজরে দেখে নেওয়া যাক অস্কার পুরস্কারেরকোন কোন বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে উঠেছিল এই ডলবি থিয়েটার ।
ডলবি থিয়েটার প্রথমে কোডাক থিয়েটার নামে পরিচিত ছিল । আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের হলিউড পাড়ায়, এই ডলবি থিয়েটার জনসাধারণের কাছে পরিচিত অস্কারের কারণেই । 2001 সালের 9 নভেম্বর উদ্বোধনের পর থেকে এটি বার্ষিক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানের আয়োজনস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । থিয়েটারটি রকওয়েল গ্রুপের ডেভিড রকওয়েল বিশেষভাবে অস্কার অনুষ্ঠানকে মাথায় রেখে ডিজাইন করেছিলেন। আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম, পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলিয়ট হল অফ মিউজিকের প্রায় সমান এই থিয়েটার । যেখানে 3 হাজার 332 জন দর্শক একসঙ্গে বসে বিনোদনের আনন্দ নিতে পারে ।
- সালটা 2002 । শ্রাইন অডিটোরিয়াম এবং ডরোথি চ্যান্ডলার প্যাভিলিয়নের মধ্যে পালাবদল করে দশকের পর দশক কাটানোর পর, অস্কার অবশেষে তার প্রথম স্থায়ী ও বিশেষভাবে নির্মিত নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। এই প্রেক্ষাগৃহটি (যা বর্তমানে 'ডলবি' নামে পরিচিত) বিশেষভাবে টেলিভিশন সম্প্রচারের উপযোগী করে প্রকৌশলগতভাবে তৈরি করা হয়েছিল । এতে ছিল ক্যামেরার জন্য নির্ধারিত সুড়ঙ্গসদৃশ স্থান (camera pits) এবং সংবাদমাধ্যমের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক অবকাঠামো।
- সেই বছর প্রথমবার পুরস্কার দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ অ্যানিমেটেড ফিচার বিভাগে । সিজিআই (CGI) গল্প বলার পদ্ধতির দিকে ব্যাপক পরিবর্তনের স্বীকৃতিস্বরূপ অ্যাকাডেমি এই বিভাগটি চালু করে। ড্রিমওয়ার্কসের 'শ্রেক' ( Shrek) প্রথম বিজয়ী হয় ডিজনি/পিক্সারের 'মনস্টারস, ইনক.'-কে হারিয়ে । এই জার্নি অ্যানিমেটেড সিনেমার জন্য একটি নতুন মানদণ্ড তৈরি করে।
- 2010 সালে, ডলবি থিয়েটার সাক্ষী থাকে নতুন আর এক পরিবর্তনের । টেলিভিশন রেটিং বৃদ্ধি এবং আরও বেশি 'জনপ্রিয়' ব্লকবাস্টার সিনেমাকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে, অ্যাকাডেমি 'সেরা চলচ্চিত্র' বিভাগে মনোনীত ছবির সংখ্যা 5টি থেকে বাড়িয়ে 10টি করে। 1943 সালের পর এই প্রথমবার সেরা পুরস্কারটির জন্য পাঁচটিরও বেশি সিনেমা বিবেচিত হওয়ার সুযোগ পায়।
- সালটা 2013 । 85তম অস্কার আসরে অ্যাকাডেমি প্রথমবারের মতো ই-ভোটিং বা ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা চালু করে। সদস্যরা কাগজ-ভিত্তিক অথবা ডিজিটাল-এই দুই পদ্ধতির যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের ক্ষেত্রে কিছু ‘লগ-ইন সংক্রান্ত সমস্যা’ দেখা দিলেও, এর ফলে ভোটার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে রেকর্ড 90 শতাংশ উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছিল।
- 2019 সালটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় অস্কারের জন্য । 30 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও উপস্থাপক ছাড়াই অস্কার অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় । সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সৃষ্ট একটি বিতর্কের জেরে কেভিন হার্ট উপস্থাপকের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
- 2020 সালে বং জুন-হো পরিচালিত সিনেমা 'প্যারাসাইট' অস্কার ইতিহাসের পাতায় প্রথম অ-ইংরেজি ভাষার সিনেমা হিসেবে 'সেরা চলচ্চিত্র' (Best Picture) বিভাগে অস্কার জয় করে। এটি 'আন্তর্জাতিক ফিচার চলচ্চিত্র' বিভাগের ক্ষেত্রে ভাষাগত অদৃশ্য বাধা বা 'গ্লাস সিলিং'ভেঙে দেয় । প্রমাণ করে যে, বিশ্বচলচ্চিত্রও হলিউডের সবচেয়ে বড় মঞ্চে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম।
- 2021 সাল । বিশ্ব তখন অতিমারি করোনার কবলে । কোভিড-19 সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে, 93তম অস্কার অনুষ্ঠানটি লস অ্যাঞ্জেলেসের 'ডলবি থিয়েটার' থেকে সরিয়ে 'ইউনিয়ন স্টেশন'-এ আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান ঘরোয়া নৈশভোজের আদলে সাজানো হয়েছিল । এতে অতিথিদের উপস্থিতি কঠোরভাবে সীমিত রাখা হয়েছিল ।
- 2026 সালেও ডলবি থিয়েটারে সূচনা হয়েছে অস্কারের নতুন অধ্যায়ের । 98তম অস্কার অনুষ্ঠানে দু' দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নতুন প্রতিযোগিতামূলক বিভাগ চালু করা হয়: 'সেরা কাস্টিং' (Best Casting)। 'One Battle After Another' সিনেমার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্যাসান্দ্রা কুলুকুন্দিস এই বিভাগে প্রথম বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন ।
এখনও দুটো বছর অস্কার অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে ডলবি থিয়েটারে । 100তম অস্কার অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকবে ডলবি । এরপর অ্যাকাডেমির 101 তম সফর শুরু হবে পিকক থিয়েটারে ৷