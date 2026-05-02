অস্কারে বড়সড় নিয়মের পরিবর্তন ! ভারতীয় সিনেমার জন্য সুখবর

অস্কারে 'সেরা আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা' বিভাগে প্রতিটি দেশ বা অঞ্চল থেকে কেবল একটা ছবিই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারত। এবার সেই নিয়মে এল পরিবর্তন ৷

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 11:45 AM IST

হায়দরাবাদ, 2 মে: 99তম অস্কার (Oscar 2027) উদযাপনের আগে একাধিক নিয়ম কানুনে বদল আনল অ্যাকাডেমি (The Academy) ৷ আর এবার ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রেও সেই বদল গুরুত্বপূর্ণ ৷ 2027 সালের মার্চে 'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস' 99তম অস্কার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ৷ সেখানে নতুন নিয়মে ভারতীয় পরিচালকদের জন্য স্পষ্টত এক ইতিবাচক দিক ধরা পড়েছে।

অস্কারের নিয়মে পরিবর্তন

শুক্রবার অ্যাকাডেমি তাদের বেশ কিছু নিয়মে পরিবর্তনের ঘোষণা করেছে ৷ যা অস্কারের বিভিন্ন বিভাগ এবং 'গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডস' (Governors Awards)-এর ওপর প্রভাব ফেলবে। এখন থেকে অভিনয়ের বিভাগগুলোতে তা প্রধান চরিত্র হোক বা পার্শ্বচরিত্র-কোনও অভিনেতা যদি একই বিভাগে একাধিক সিনেমার জন্য শীর্ষ পাঁচটি ভোটের তালিকায় স্থান করে নিতে পারেন, তবে তিনি সেই প্রতিটি সিনেমায় অভিনয়ের জন্যই মনোনয়ন পেতে পারবেন। এর আগে, অন্যান্য সব বিভাগের ব্যতিক্রম হিসেবে, কোনও অভিনেতার যদি দুটো বা তিনটে সিনেমা থাকত যা শীর্ষ পাঁচটি ভোটের তালিকায় জায়গা করে নিত, তবে কেবল সিনেমার অভিনয় বা কাজ মনোনয়নের যোগ্য বলে বিবেচিত হতো, যা সর্বাধিক ভোট পেত।

অর্থাৎ, যদি লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও একই বছরে প্রধান চরিত্রে দুটি দুর্দান্ত অভিনয় উপহার দেন, তবে তিনি এখন 'সেরা অভিনেতা' বিভাগে সেই দুটি প্রজেক্টের জন্যই মনোনয়ন পেতে পারেন। পার্শ্বচরিত্রেও যদি তাঁর একাধিক অভিনয় থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

পাশাপাশি অ্যাকাডেমি জেনারেটিভ এআই (Generative AI) নিয়েও আলোচনা করেছে ৷ জমা দেওয়া যেকোনও সিনেমায় এআই ব্যবহারের প্রকৃতি ও মানব রচনার পরিধি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য চাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেছে। চিত্রনাট্য বিভাগে, নিয়মাবলীতে এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়েছে যে যোগ্যতা অর্জনের জন্য চিত্রনাট্য অবশ্যই মানব-রচিত হতে হবে। সংস্থাটি জোর দিয়ে বলেছে যে প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়মাবলী পরিবর্তন হলেও, মানব শিল্পকলার প্রতি তাদের অঙ্গীকার অপরিবর্তিত রয়েছে।

ভারতের জন্য বড় খবর

নিয়মে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে, অ্যাকাডেমি তার দীর্ঘদিনের নিয়ম পুনর্বিবেচনা করেছে ৷ আগে প্রতিটি দেশ বা অঞ্চল থেকে শুধুমাত্র একটি সিনেমা অনুমোদিত কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হত – সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগে (Best International Feature category.) প্রতিযোগিতা করার জন্য ৷

এখন, বেশ কয়েকটি প্রধান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের যেকোনও একটিতে শীর্ষ পুরস্কার জয়ের মাধ্যমেও কোনও সিনেমা এই বিভাগে বিবেচনার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে-বার্লিন (গোল্ডেন বিয়ার), বুসান (সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার), কান (পাম দ’র), সানড্যান্স (ওয়ার্ল্ড সিনেমা গ্র্যান্ড জুরি প্রাইজ), টরন্টো (প্ল্যাটফর্ম অ্যাওয়ার্ড) এবং ভেনিস (গোল্ডেন লায়ন)। এমনকী, এখন থেকে কোনও দেশ বা অঞ্চল 'সেরা আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা' বিভাগে অস্কারের জন্য একাধিক মনোনয়নও পেতে পারে।

এছাড়াও, 'সেরা আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা' বিভাগে এখন থেকে আর কোনও দেশ বা অঞ্চলকে প্রদান করা হবে না, বরং সেই দেশ বা অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী সিনেমার পরিচালককেই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, চলতি বছরের শুরুর দিকে এই বিভাগের অস্কার পুরস্কার গিয়েছিল 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু' (Sentimental Value) সিনেমার ঝুলিতে৷ কিন্তু নিয়মমাফিক বা প্রযুক্তিগতভাবে সেই পুরস্কারের বিজয়ী ছিল নরওয়ে রাষ্ট্র, পরিচালক নির্মাতা জোয়াকিম ট্রায়ার নন। এখন থেকে, অস্কারের ফলকে এবং নথিপত্রে-দুই জায়গাতেই পরিচালকের নামও লেখা থাকবে।

আরও অন্যান্য পরিবর্তন

কাস্টিং বা শিল্পী নির্বাচন বিভাগে, প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা সর্বোচ্চ দুটি থেকে বাড়িয়ে তিনটি করা হবে। চিত্রগ্রহণ (Cinematography) বিভাগ তাদের প্রাথমিক ভোটিং পর্বে 20টি সিনেমার এক নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে ৷এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী 10থেকে 20টি সিনেমার পরিসীমা ছিল তা প্রতিস্থাপিত হবে।

মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলিং বিভাগে, প্রাথমিক পর্বে ভোট দেওয়ার যোগ্য হতে হলে বিভাগীয় সদস্যদের অবশ্যই চূড়ান্ত পর্বের দুটি গোলটেবিল আলোচনার অন্তত একটিতে উপস্থিত থাকতে হবে।

ভিজ্যুয়াল এফেক্টস বিভাগে, চূড়ান্ত পর্বে ভোট দেওয়ার জন্য অ্যাকাডেমির সকল সদস্যকে অবশ্যই 'ভিজ্যুয়াল এফেক্টস বেক-অফ' থেকে সংগৃহীত তিন মিনিটের 'আগে ও পরের' (Before and After) রিলগুলো দেখতে হবে।

মৌলিক গান (Original Song) বিভাগেও একটি নতুন নিয়ম যুক্ত হয়েছে। সিনেমার শেষ ক্রেডিট বা নামলিপি প্রদর্শিত হওয়ার ঠিক পরপরই প্রথম নতুন সুর বা গান হিসেবে যে গানগুলো জমা দেওয়া হবে, সেগুলোর ভিডিয়ো ক্লিপের সঙ্গে অবশ্যই ক্রেডিট শুরু হওয়ার ঠিক আগের 15 সেকেন্ডের সিনেমার দৃশ্য যুক্ত থাকতে হবে।

গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রে, এখন থেকে যেকোনও বছরে সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যূনতম তিনটি ভিন্ন শাখার প্রতিনিধিত্ব থাকা বাধ্যতামূলক।

এই নিয়মগুলো অ্যাওয়ার্ডস কমিটি-বিভিন্ন শাখার নির্বাহী কমিটি, আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা বিষয়ক নির্বাহী কমিটি এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পুরস্কার বিষয়ক নির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় তৈরি করে থাকে ৷ তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এগুলো বোর্ড অফ গভর্নরস-এর বিবেচনার অধীন থাকে। 99তম অস্কার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে 2027 সালের 14 মার্চ ৷ এরপরই, 100তম অস্কার অনুষ্ঠান উদযাপিত হবে 2028 সালের 5 মার্চ ডলবি থিয়েটারে ৷ তারপর অস্কার পরিবর্তন করবে তার স্থান ৷

