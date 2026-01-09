ETV Bharat / entertainment

অস্কার 2026: সেরা ছবির প্রতিযোগিতায় ঋষভ শেঠ্ঠী-অনুপম খেরের সিনেমা

ভারতীয় সিনেমার জন্য এ এক বড় খবর ৷ কোন বিভাগে লড়াই করবে ঋষভ শেঠ্ঠী ও অনুপম খেরের সিনেমা ?

oscars-2026-rishab-shettys-kantara-a-legend-chapter-1-and-anupam-kher-tanvi-the-great-join-for-best-picture-race
অস্কার প্রতিযোগিতায় আরও দুটি ভারতীয় সিনেমা (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 9, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 9 জানুয়ারি: ঘরেতে অস্কার আনার লক্ষ্যে একটু একটু করে এগোচ্ছে ভারতীয় সিনেমা ৷ 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ হোমবাউন্ড-এর পাশাপাশি আরও দুটি ভারতীয় সিনেমা অস্কার প্রতিযোগিতায় নাম লেখাল ৷ একদিকে যেমন রয়েছে ঋষভ শেঠ্ঠীর সিনেমা তেমনই রয়েছে অনুপম খের পরিচালিত প্রথম ছবি ৷

ভারতীয় বক্সঅফিসে কান্তারা: আ লেজেন্ড-চ্যাপ্টার 1 ঝড় তুলেছিল ৷ দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল এই ধরনের গল্প ৷ তার সঙ্গে অভিনেতা তথা পরিচালক হিসাবে ঋষভ শেঠ্ঠী ম্যাজিক দেখিয়েছেন ৷ অন্যদিকে, অভিনেতা অনুপম খের, তানভি দ্য গ্রেট সিনেমা উপহার দিয়েছেন দর্শকদের ৷ প্রথমবার পরিচালক হিসাবে হাতে খড়ি অভিনেতার ৷ আর প্রথম ছবিই পা রাখল অস্কার নমিনেশনের ঘরে ৷ 98তম অস্কারে 201টি ফিচার ফিল্মের তালিকায় জায়গা পেল এই দুই ভারতীয় সিনেমা ৷ এখান থেকে পরবর্তী ভোটিংয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মূল প্রতিযোগিতার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে সিনেমাগুলি ৷ আপাতত, এই দুটি সিনেমা নমিনেশনে জায়গা করে নেওয়ায় খুশি অনুরাগীরাও ৷

খবর, অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস (AMPAS) 201টি যোগ্য চলচ্চিত্রের তালিকা প্রকাশ করেছে যা সরাসরি মর্যাদাপূর্ণ সেরা ছবির দৌড়ে যোগ্য। অ্যাকাডেমি অনুসারে, সেরা ছবির জন্য যা যা যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা পূরণ করেছে এই দুই সিনেমা । এর মধ্যে থিয়েটার রান এবং একটি গোপনীয় অ্যাকাডেমি প্রতিনিধিত্ব এবং অন্তর্ভুক্তি মানদণ্ড এন্ট্রি (RAISE) ফর্ম জমা দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

আরও জানা গিয়েছে যে, 2025 সালে প্রাথমিক মুক্তির 45 দিনের মধ্যে সিনেমা গুলিকে চারটি অ্যাকাডেমি অন্তর্ভুক্তি মানদণ্ডের মধ্যে কমপক্ষে দু'টি পূরণ করতে হবে এবং শীর্ষ 50টি মার্কিন বাজারের মধ্যে 10টিতে যোগ্য থিয়েটারে অংশগ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার পর, 'কান্তারা' প্রিক্যুয়েল এবং 'তানভি দ্য গ্রেট' উভয়ই বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্মে সম্ভাব্য প্রতিযোগী হিসেবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে। 22 জানুয়ারী অ্যাকাডেমি পুরস্কারের ফাইনাল মনোনয়ন প্রকাশ করা হবে।

হোম্বেল ফিল্মস প্রযোজিত 'কান্তারা: চ্যাপ্টার 1' তুলুনাডুতে দৈব পূজার উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে নির্মিত, যার শিকড় চতুর্থ শতাব্দীর কদম্ব রাজবংশ থেকে শুরু। ঋষভ শেঠ্ঠি কান্তারা বন এবং এর উপজাতি সম্প্রদায়ের রক্ষক, বার্মের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অন্যদিকে, অভিনেতা অনুপম খের পরিচালিত 'তানভি দ্য গ্রেট'-এ শুভাঙ্গী, মুখ্য চরিত্র তানভি রায়নার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটিতে অটিজম এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে।

TAGGED:

BEST PICTURE AT OSCARS 2026
TANVI THE GREAT
KANTARA A LEGEND CHAPTER 1
অস্কার বেস্ট ফিচার ফিল্ম
OSCARS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.