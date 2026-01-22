অস্কার 2026 : 'হোমবাউন্ড'-এর ভাগ্য নির্ধারণ আজ, মনোনয়ন ঘোষণা সরাসরি কখন-কোথায় দেখবেন ?

অস্কার 2026 : 'হোমবাউন্ড'-এর ভাগ্য নির্ধারণ আজ, মনোনয়ন ঘোষণা সরাসরি কখন-কোথায় দেখবেন ?
Eligible for Best Picture বিভাগেও রয়েছে বেশ কিছু ভারতীয় সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 12:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 জানুয়ারি: অপেক্ষার অবসান ৷ হোমবাউন্ড-এর ভাগ্যে কী রয়েছে তা নির্ধারণ হবে আজ, ভারতীয় সময় মতে ঠিক সন্ধ্যে 7টায় ৷ অস্কার দৌড়ে হোমবাউন্ড ফাইনাল স্টেজে পৌঁছবে কি না, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানা যাবে ৷ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস 2026 (Academy Awards nominations for 2026)-এর ফাইনাল মনোনয়ন ঘোষণা করা হবে ৷ হলিউডের সবচেয়ে বড় সিনেমাগুলো রেকর্ড সংখ্যক মনোনয়নের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে ৷ অন্যদিকে ভারতের 'হোমবাউন্ড' (Homebound) সিনেমা সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে একটি স্থানের জন্য লড়াই করছে। সব মিলিয়ে অস্কার নিয়ে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। ভারতে সেই ঘোষণা দেখার সুযোগ রয়েছে লাইভ ৷ কোথায়-কীভাবে দেখবেন ? কোন কোন সিনেমা ও তারকা রয়েছে অস্কার জয়ের প্রতিযোগিতায়, রইল তালিকা ৷
2026 সালের অস্কার মনোনয়ন নিয়ে এই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে কারণ বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল সিনেমা দুই অঙ্কের মনোনয়ন পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন প্রবর্তিত সেরা কাস্টিং পুরস্কারসহ মোট 24টি বিভাগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে। শিল্প সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, এই বছর ইতিহাস তৈরি হতে পারে ৷ কারণ অন্তত দুটি সিনেমা সবচেয়ে বেশি অস্কার মনোনয়নের সর্বকালের রেকর্ডের কাছাকাছি চলে আসতে পারে।
অস্কার 2026: ভারতের নজর 'হোমবাউন্ড'-এর দিকে
ভারতীয় দর্শকদের জন্য সবচেয়ে বেশি মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হল সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগটি। নীরজ ঘায়ওয়ান পরিচালিত ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে 'হোমবাউন্ড' ৷ গতবছর 'লাপাতা লেডিস' অস্কার দৌড়ে অনেক আগেই পিছনে পড়েছিল ৷ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে হোমবাউন্ড অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে ৷ এখন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অস্কার মঞ্চে হোমবাউন্ড নিজের জায়গা করতে পারে কি না, সেই দিকে নজর দেশবাসীর ৷
এছাড়াও তালিকায় রয়েছে আরও কয়েকটি ভারতীয় সিনেমা ৷ কান্তারা: আ লেজেন্ড- চ্যাপ্টার 1, তানভি দ্য গ্রেট, মহাবতার নরসিমহা, ট্যুরিস্ট ফ্যামিলি, সিস্টার মিডনাইট ৷ এই প্রতিটি সিনেমা 'সেরা সিনেমা' ( Eligible for Best Picture) বিভাগে লড়াই করছে ৷
অস্কার 2026-এর মনোনয়ন ঘোষণা- তারিখ এবং সময়
মনোনয়নগুলো ঘোষণা করা হবে বৃহস্পতিবার, 22 জানুয়ারি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময়: সকাল 8:30 ইএসটি / সকাল 5:30 পিএসটি
ভারতীয় সময়: সন্ধ্যা ৭টা আইএসটি
অস্কার 2026 মনোনয়ন: সরাসরি কোথায় দেখবেন ?
দর্শকরা নিম্নলিখিত প্ল্যাটফর্মগুলিতে সরাসরি অস্কার নমিনেশনের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন:
এবিসি-এর গুড মর্নিং আমেরিকা
স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম: হুলু, ডিজনি+, এবিসি নিউজ লাইভ
Oscar.com এবং Oscar.org-এ বিনামূল্যে স্ট্রিমিং
ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টিকটক এবং এক্স-এ অ্যাকাডেমির অফিসিয়াল সোশাল মিডিয়া পেজ।
সর্বাধিক মনোনয়নের জন্য মনোনীত শীর্ষ সিনেমাগুলো
সিনার্স - 14টি মনোনয়ন
ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার - 13টি মনোনয়ন
ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন - 11টি মনোনয়ন
মার্টি সুপ্রিম - 11টি মনোনয়ন
হ্যামনেট - 10টি মনোনয়ন
প্রধান বিভাগগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার' ৷ পরিচালক পল থমাস অ্যান্ডারসনের 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার' ছবিটি এই বছরের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ছবিটি ইতিমধ্যেই গোল্ডেন গ্লোব-সহ প্রধান প্রধান পুরস্কারগুলো জিতে নিয়েছে। অস্কারে এটি চারটি অভিনয় বিভাগেই মনোনয়ন পেতে পারে।