পাখির চোখ অস্কার 2026, আরও একধাপ এগোল 'হোমবাউন্ড', গর্বিত করণ জোহর
গর্বিত প্রযোজক করণ কী লিখলেন সোশাল মিডিয়ায় ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 9:56 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 10:12 AM IST
হায়দরাবাদ, 17 ডিসেম্বর: ভারতীয় সিনেপ্রেমীদের জন্য সুখবর ৷ অস্কার প্রতিযোগিতায় আরও এক ধাপ এগোল নীরজ ঘয়্যানের 'হোমবাউন্ড' (Homebound) ৷ 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (Oscars 2026) ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম ( Best International Feature Film) বিভাগে পরবর্তী ভোটিংয়ের জন্য শর্টলিস্ট হয়েছে এই সিনেমা ৷
ঈষান খট্টর ও বিশাল জেঠওয়া অভিনীত হোমবাউন্ড, সেরা 15টি সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে, যা অস্কার 2026-এ আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে ফাইনাল নমিনেশনের জন্য লড়াই করবে ৷ অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার্স আর্টস অ্যান্ড সাইন্সেস-এ এই তথ্য শেয়ার করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, "15টি সিনেমা পরবর্তী ধাপের জন্য প্রতিযোগিতার ভোটিং-এ জায়গা করে নিয়েছে ৷ প্রায় 86টি দেশের সিনেমা এই বিভাগে প্রতিযোগিতায় ছিল ৷" যার মধ্যে 15টি সেরা সিনেমাকে পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় সিনেমা হোমবাউন্ডও ৷
Presenting the 98th #Oscars shortlists in 12 award categories: https://t.co/Bncw3mIvEw— The Academy (@TheAcademy) December 16, 2025
Oscars nominations will be announced January 22, 2026. pic.twitter.com/1cGsKnAfVr
এই খবর সামনে আসতেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সিনেমার প্রযোজক করণ জোহর ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় নিজের খুশি ব্যক্ত করে লেখেন, "আমি কতটা গর্বিত তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না ৷ হোমবাউন্ড সফরের সঙ্গে আমি যেন চাঁদে আছি মনে হচ্ছে ৷ ধরমা প্রযোজনা সংস্থা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত ৷ এই ধরনের সিনেমা ধরমার সঙ্গে যুক্ত হওয়া বড় বিষয় ৷"
অস্কার মঞ্চে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হোমবাউন্ড-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রয়েছে আর্জেন্টিনার সিনেমা বেলেন, ব্রাজিলের সিনেমা দ্য সিক্রেট এজেন্ট, ফ্রান্সের ইট ওয়াস জাস্ট এন অ্যাক্সিডেন্ট, জার্মানির সাউন্ড অফ ফলিং-এর মতো সিনেমা ৷
ধরমা প্রযোজনা সংস্থার তরফে প্রথমে এই খবর সামনে আনা হয় ৷ সেখানে লেখা হয়, "98 তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে শর্টলিস্টেড হয়েছে হোমবাউন্ড ৷ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সিনেমার প্রতি দর্শকদের ভালোবাসায় আমরা আপ্লুত ৷" এএমপিএএস (AMPAS) অনুযায়ী, প্রিলিমিনারি রাউন্ডে ভোটিংয়ে জায়গা করে নেয় হোমবাউন্ড ৷ এরপর অ্যাকাডেমি সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শর্টলিস্টেড হওয়া এই 15টি সিনেমা দেখে পরবর্তী ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য ৷
সিনেমার প্রেক্ষাপট
হোমবাউন্ড-এর গল্পের আধার ছোটবেলার দুই বন্ধু শোয়েব (ঈশান খট্টর) ও চন্দন (বিশাল জেঠওয়া)কে কেন্দ্র করে ৷ জীবন সুন্দর করে কাটানোর জন্য তাদের স্বপ্ন পুলিশ ফোর্সে যোগ দেওয়ার ৷ কিন্তু সমাজের বাধা- দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদির মাধে দুই বন্ধু কীভাবে লড়াই চালায়, তা দেখানো হয়েছে সিনেমায় ৷ এর আগে একাধিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ও অ্যাওয়ার্ড শো-তে প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে এই সিনেমা ৷
কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ইউএন সার্টেন রিগার্ড সেকশনে এই সিনেমার প্রিমিয়ার হয় ৷ টরেন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এই সিনেমা দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় ৷ এমনকী, এই ফেস্টে ইন্টারন্যাশনার অডিয়েন্স চয়েস অ্যাওয়ার্ডে সেকেন্ড রানার আপ ঘোষিত হয় হোমবাউন্ড ৷
আন্তর্জাতিক সিনেমার মঞ্চে ভারতকে গর্বিত করার উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করেছে হোমবাউন্ড ৷ একটা ধাপ ইতিমধ্যেই সফল ভাবে পার করেছে ৷ করণ জোহর, আদর পুণেওয়ালা ও অপূর্ব মেহতা প্রযোজিত এই সিনেমা 15টি সিনেমার তালিকা থেকে ফাইনাল নমিনেশনে পৌঁছে যাক, প্রার্থনা সিনেপ্রেমীদের ৷