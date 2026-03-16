Oscars 2026: প্রায় 100 বছরের অ্যাকাডেমি ইতিহাসে এই বিরল ঘটনা ঘটেছে মাত্র 7বার

অস্কার মঞ্চে 'টাই' বা যৌথভাবে পুরস্কার জয়ের ঘটনা ঠিক কতটা বিরল, উপস্থাপক কুমাইল নানজিয়ানির কথাতেই ধরা পড়ে ৷

oscars-2026-academy-awards-see-rare-moment-that-happened-only-7-times-in-100-years
অ্যাকাডেমি মঞ্চে বিরল ঘটনা (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 16, 2026 at 10:54 AM IST

হায়দরাবাদ, 16 মার্চ: প্রতি বছর অস্কার মঞ্চ এমন কিছু ঘটনার সাক্ষী থাকে যা হয়ে দাঁড়ায় বিরল ৷ 98তম অ্যাকাডামি অ্যাওয়ার্ডসের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি ৷ এই 98 বছরের ইতিহাসে, 2 হাজারেরও বেশিবার পুরস্কার গ্রহণ ও প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারের ক্ষেত্রে 'টাই' বা যৌথভাবে পুরস্কার জয়ের ঘটনা ঠিক কতটা বিরল, উপস্থাপক কুমাইল নানজিয়ানির কথাতেই ধরা পড়েছিল ৷

তিনি যখন মঞ্চে উঠে বেস্ট লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম (Best Live Action Short Film)- বিজেতার কথা ঘোষণা করতে যান, তখন তিনি বলেন, "এটা টাই হয়েছে ৷" তাঁর এই কথা শুনে উপস্থিত দর্শকরা একটু হলেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ৷ অস্কার মঞ্চে এমনটা যে আবারও হতে পারে, এটাই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অনেকে ৷ কিন্তু এই বছর সেটা হয়েছে ৷ 'সেরা লাইভ-অ্যাকশন স্বল্পদৈর্ঘ্য' বিভাগে যৌথভাবে দু'জন অস্কার বিজয়ী নির্বাচিত হয়েছেন ৷ অ্যাকাডেমির মঞ্চে, প্রায় 98 বছর আগে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে, এমন বিরল ঘটনা ঘটেছে মাত্র 7 বার ৷

অস্কার 2026 দেখল একই পুরস্কারে যৌথ বিজেতা (Oscars 2026 sees rare tie)

অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে 'সেরা লাইভ-অ্যাকশন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র' (Best Live-Action Short Film ) বিভাগটি সাধারণত খবরের শিরোনামে খুব একটা আসে না ৷ অর্থাৎ যতটা স্পটলাইটে আনা হয়, সেরা সিনেমা-পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, সেই তুলনায় এই বিভাগ নিয়ে খুব একটা হইচই দেখা যায়নি ৷ তবে, এবার সেই বিষয়টা অন্যরকম ৷ পুরস্কার প্রদানকারী কুমাইল নানজিয়ানি ঘোষণা করেন যে বেস্ট লাইভ-অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম বিভাগে ফলাফল 'টাই' (tie) হয়েছে।

তিনি বলেন, "ফলাফল টাই হয়েছে! আমি কিন্তু মজা করছি না! সত্যিই টাই হয়েছে, তাই সবাই শান্ত হোন ৷ একটু অপেক্ষা করুন, আমরা ঠিকই এই পরিস্থিতি সামলে নেব ৷" এরপর তিনি জানান, প্রথমে একজন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করবেন, যিনি মঞ্চে এসে তাঁর পুরস্কার গ্রহণ করবেন ৷ তাঁর পরেই দ্বিতীয় বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই ক্যাটাগরিতে 'দ্য সিঙ্গার্স' (The Singers) ও 'টু পিপল এক্সচ্যাঞ্জিন সালাইভা' (Two People Exchanging Saliva ) জিতে নেয় অস্কার ৷

অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে যৌথ পুরস্কার দেওয়ার ঘটনা

এর আগে, অস্কারের ইতিহাসে পুরস্কার ভাগাভাগি হওয়ার ঘটনা মাত্র ছ'বার ঘটেছে ৷ যার সূচনা হয়েছিল 1932 সালে ৷ সেই বছর 'সেরা অভিনেতা' বিভাগে পুরস্কারের জন্য ওয়ালেস বিরি (দ্য চ্যাম্প-The Champ) এবং ফ্রেডরিক মার্চ (ডা. জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড-Dr Jekyll and Mr Hyde) যৌথভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন। প্রথমে মার্চকেই একমাত্র বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৷ পরবর্তীতে সেই ভুল সংশোধন করা হয়।

1950 সালে, 'বেস্ট ডকুমেন্টারি শর্ট সাবজেক্ট' বিভাগে 'আ চান্স টু লিভ' এবং 'সো মাচ ফর সো লিটল' যৌথভাবে বিজয়ী হয়েছিল। 1987 সালে, 'বেস্ট ডকুমেন্টারি ফিচার' বিভাগে 'আর্টি শ: টাইম ইজ অল ইউ হ্যাভ গট' এবং 'ডাউন অ্যান্ড আউট ইন আমেরিকা' যৌথভাবে বিজয়ী হয়। 'বেস্ট শর্ট ফিল্ম লাইভ অ্যাকশন' (তৎকালীন সময়ে বিভাগটির এই নামই প্রচলিত ছিল) বিভাগে এর আগে 1995 সালে একবার টাই বা যৌথ বিজয়ের ঘটনা ঘটেছিল ৷ সেবার ফ্রাঞ্জ কাফকাসের 'ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ' এবং 'ট্রেভর'-উভয়কেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল। 2013 সালে, 'স্কাইফল' এবং 'জিরো ডার্ক থার্টি'-এই দুটি সিনেমা 'বেস্ট সাউন্ড এডিটিং' বিভাগে যৌথভাবে বিজয়ী হয়ে সাড়া ফেলেছিল ৷

তবে অস্কার মঞ্চে যৌথভাবে পুরস্কার জয় ঘিরে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছিল 1969 সালে ৷ সেইবার 'সেরা অভিনেত্রী' বিভাগে ক্যাথরিন হেপবার্ন (Katharine Hepburn) এবং বারবারা স্ট্রাইস্যান্ড যৌথভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন। ক্যাথরিন হেপবার্ন (Barbra Streisand) তাঁর 'দ্য লায়ন ইন উইন্টার' সিনেমার জন্য এবং স্ট্রাইস্যান্ড 'ফানি গার্ল' সিনেমায় 'ফ্যানি ব্রাইস' চরিত্রে কালজয়ী অভিনয়ের জন্য এই পুরস্কার অর্জন করেছিলেন।

