'চোর' ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় এম এম কিরাভানি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অন্ধভক্ত এই অস্কারজয়ী

'চোর' ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় এম এম কিরাভানি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অন্ধভক্ত এই অস্কারজয়ী
ইতিমধ্যেই বাংলা ছবি 'চোর'-এর গানের রেকর্ডিং হয়ে গিয়েছে মুম্বইতে । সেখানে এম এম কিরাভানির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গায়ক বাবুল সুপ্রিয় ও ছবি নির্মাতারা ৷
Published : April 11, 2026 at 3:20 PM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের আসন্ন বাংলা ছবি 'চোর'-এর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে পদ্মশ্রী এম এম কিরাভানি । 'আর আর আর' ও 'বাহুবলি' খ্যাত সঙ্গীত পরিচালক তিনি ৷ 'নাটু নাটু' গানের জন্য পেয়েছেন অস্কারও ৷ দু'বার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত এই সঙ্গীত পরিচালক নাকি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাংলা আধুনিক গানের অন্ধভক্ত ।
আর সেই ভালোবাসা থেকেই সম্প্রতি এম এম কিরাভানি গাড়িতে যেতে যেতে গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান, 'মৌ বনে আজ মৌ জমেছে, বৌ কথা কও ডাকে...' । তাঁর কণ্ঠে এই গানটি ক্যামেরাবন্দি করে সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন 'চোর' ছবির সর্বময়ী কর্ত্রী অভিনেত্রী, সঞ্চালিকা তথা অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায় । তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই চোর ছবির 'কে বলে প্রেম' শীর্ষক গানের রেকর্ডিং হয়ে গিয়েছে । গানটি লিখেছেন প্রসেন ৷ গেয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় ৷ গানটির সুর দিয়েছেন এম এম কিরাভানি ৷ সম্প্রতি কিরাভানি এই ছবির গান রেকর্ডিংও সেরে ফেললেন মুম্বইয়ের যশ রাজ স্টুডিয়োতে বসে ।
সুদীপা চট্টোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "এম এম কিরাভানি স্যার মুম্বইতে এসে বাবুল সুপ্রিয়কে নিয়ে গানের রেকর্ডিং করে নিলেন । 'যশ রাজ স্টুডিয়ো' মুম্বইয়ের বেস্ট রেকর্ডিং স্টুডিয়ো । কিরাভানি স্যার নিজেই, অগ্নির মেডিক্যাল কন্ডিশন দেখে রেকর্ডিং ক্যানসেল করতে চান । বাবুল সুপ্রিয়ও বলেন, উনি আরেকটা দিন দিয়ে দেবেন । আসলে অগ্নিকে ছাড়া কেউই রেকর্ডিং করতে চাননি । কিন্তু অগ্নি বলেন যে, স্যারের বেনারসের ব্যস্ত শিডিউল থেকে উনি টাইম বের করে যখন রেখেছেন, আর ফ্লাইটের টিকিট থেকে শুরু করে যশ রাজের বুকিং বাতিল করতে হলে, অনেকটা ক্ষতি অগ্নির বড় ছেলে আকাশকে (এই ছবির প্রযোজক) পূরণ করতে হবে । তাই, ওঁদের গান রেকর্ডিং করতে বলেন । ওরা ওখান থেকে ভিডিয়ো কল বা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ রেখেই দারুণ সুন্দর রেকর্ডিং কমপ্লিট করেন । এর পর গানগুলোর মাস্টারিং হবে হায়দরাবাদে । এর আগে বাংলায় এরকমভাবে গানের রেকর্ডিং বোধহয় হয়নি ।"
সুদীপা চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "রেকর্ডিং চলাকালীন আমরা জানতে পারি যে, কিরাভানি স্যার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক বাংলা গানের দারুণ ভক্ত । পরপর উনি হেমন্তর বাংলা গান শোনান আমাদের । 'মৌ বোনে আজ মৌ জমেছে….' গানটি রেকর্ড করে, আকাশ আর আমি আমাদের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টও করেছি । সব মিলিয়ে খুব আনন্দ হয়েছে সেদিন । পুরো বিষয়টায় পারিবারিক বন্ধু বাবুল সুপ্রিয় আমাদের অনেকটা সাহায্য করেছেন ।"
প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন 'চোর' ছবির পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় । তবে, এখন অনেকটাই সুস্থ তিনি । বাড়িতে ফিরেছেন । চলছে ছবির শেষলগ্নের কাজ ।