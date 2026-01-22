Oscar 2026: ভাঙল স্বপ্ন ! অস্কার অধরা 'হোমবাউন্ড'-এর
তীরে এসে ডুবল তরী ! অস্কার প্রতিযোগিতায় সেরা পাঁচে জায়গা পেল কোন কোন সিনেমা ?
হায়দরাবাদ, 22 জানুয়ারি: তীরে এসে ডুবল তরী ! ফের একবার স্বপ্ন ভাঙল দেশবাসীর ৷ 98তম অস্কার মঞ্চে সেরা 5 অর্থাৎ টপ 5-এ জায়গা করতে পারল না ভারতের 'হোমবাউন্ড' ৷ নীরজ ঘাইয়ানের পরিচালিত এই সিনেমা নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিলেন সিনেপ্রেমীরা ৷ একে একে ধাপ অতিক্রম করতে করতে অস্কার মঞ্চে ভারতীয় সিনেমার জয় যাত্রা লেখা হবে বলে, আশা করা হচ্ছিল ৷ কিন্তু ব্যর্থ হল সেই প্রত্যাশা ৷ আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে সেরা পাঁচে জায়গা পেল না 'হোমবাউন্ড' ।
এর আগে 2025 সালের অস্কারের জন্য 'লাপাতা লেডিজ' (Laapataa Ladies) ও 'সন্তোষ' (Santosh) মনোনয়নের তালিকায় ছিল ৷ কিন্তু ভোটিংয়ে প্রথম ধাপেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যায়, কিরণ রাওয়ের সিনেমা ৷
অস্কার প্রতিযোগিতা থেকে আরও একবার ছিটকে গেল ভারতীয় সিনেমা । এই প্রসঙ্গে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ফিরদৌসুল হাসানের সঙ্গে । তিনি বলেন, "আমাদের যাঁরা জুরি ছিলেন তাঁরা 'হোমবাউন্ড' পাঠিয়েছিলেন । তাঁদের মনে হয়েছে, এটা ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা সেরা সিনেমা । ওখানকার জুরিরা ওনাদের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । একটা ভারতীয় সিনেমা এগোলে নিশ্চই ভালো লাগত ।"
তিনি আরও বলেন, "আমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করি, যে সিনেমা আমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে, সেই সিনেমাটা নির্বাচিত হলে নিশ্চই ভালো লাগত । কিন্তু, কেন পেলাম না, কিসের খামতি, সেটা বলা খুব মুশকিল । এমনও তো হতে পারে, যে ছবিগুলো আমাদের টপকে এগিয়ে গিয়েছে, সেগুলো হোমবাউন্ড-এর থেকেও ভালো । নিশ্চই ভালো । তাই মনোনীত করেছএন জুরিরা । আমাদের জুরির সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো উচিত । সিনেমার কোনও প্যারামিটার হয় না । এঠা ক্রিয়েটিভিটি । এটার কোনও মাপকাঠি হয় না । আমরা চেষ্টা করেছিলাম হয়নি । সামনের বছর আরও ভালো ছবি দেব ।"
একনজরে দেখে নেওয়া যাক, আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে জায়গা পেল কোন পাঁচ সিনেমা ।
দ্য সিক্রেট এজেন্ট, ব্রাজিল
ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, ফ্রান্স
সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, নরওয়ে
সিরাত, স্পেন
দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব, তিউনিসিয়া
অস্কারে ভারতীয় সিনেমার দীর্ঘ ইতিহাস:
- গান্ধী (Gandhi) (1982): ভানু আথাইয়া প্রথম ভারতীয় হিসেবে কস্টিউম ডিজাইনের জন্য অস্কার জেতেন।
- লাগান (Lagaan) (2001): সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনীত হয়েছিল ৷ 'মাদার ইন্ডিয়া' ও 'সালাম বোম্বে'-এর পর এটি তৃতীয় ভারতীয় সিনেমা যা অস্কারে মনোনীত হয়।
- স্ল্যামডগ মিলিয়নেয়ার (Slumdog Millionaire) (2008): যদিও এটি ব্রিটিশ সিনেমা ৷ যদিও এর সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় শিল্পী ও পটভূমির কারণে এটি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে একটি বড় অর্জন, যা একাধিক অস্কার জিতেছিল।
- গীতিকার গুলজার 'জয় হো' গানের গীতিকার হিসেবে এ.আর. রহমানের সঙ্গে যৌথভাবে পুরস্কার পান।
- 2023 সালে 'নাতু নাতু' (Naatu Naatu) গানটি সেরা মৌলিক গানের (Best Original Song) বিভাগে অস্কার জেতে৷
- 2023 সালেই দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স (The Elephant Whisperers) সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র (Best Documentary Short Subject) বিভাগে পুরস্কার পায়।
নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
হোমবাউন্ড- আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগের প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যেতেই মুষড়ে পড়েছেন অনুরাগী থেকে সিনেপ্রেমীরা ৷ করণ জোহর থেকে জাহ্নবী কাপুর, ঈশান খট্টর, বিশাল জেঠওয়া সকলেরই মন খারাপ ৷
সিনেমার প্রেক্ষাপট
'হোমবাউন্ড' সিনেমার গল্পের আধার দুই বন্ধুর জার্নিকে কেন্দ্র করে ৷ শোয়েব (ইশান খট্টর) ও চন্দন (বিশাল জেঠওয়া) স্বপ্ন দেখে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে পুলিশের চাকরি করবে ৷ কিন্তু তাদের বন্ধুত্বের পরীক্ষা নেয় জাত-ধর্ম আর বেঁচে থাকার জন্য অদম্য লড়াই ৷ অতিমারির সময়ে উত্তর ভারতের এক গ্রামে এই দুই বন্ধুর গল্প দেখে ইতিমধ্যেই প্রশংসা করেছেন অনেকেই ৷ এই সিনেমায় জাহ্নবীর চরিত্রের নাম সুধা ভারতী ৷ যার রয়েছে নিজস্ব লড়াই ৷ এই সিনেমায় পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে সামাজিক অবিচার এবং বৈষম্যের কথা ৷ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন করণ জোহর, অপূর্ব মেহতা, আদর পুনেওয়ালা ও সোমেন মিশ্রা ৷