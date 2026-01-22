অস্কার 2026: Top 5 নমিনেশনে জায়গা পেল কারা ? রইল সম্পূর্ণ তালিকা

ETV Bharat / entertainment

অস্কার 2026: Top 5 নমিনেশনে জায়গা পেল কারা ? রইল সম্পূর্ণ তালিকা

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক অস্কার দৌড়ে কোন সিনেমা, কোন তারকা জায়গা করে নিয়েছেন ৷

অস্কার 2026: Top 5-এ সেরার সেরা জায়গা পেল কারা ? (গেটি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 8:43 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 জানুয়ারি: দীর্ঘ সময় ধরে এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলেন বিশ্ববাসী ৷ যার প্রতিটা কোণায় ছড়িয়ে থাকা সিনেপ্রেমীরা মুখিয়ে ছিলেন, 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস জয়ের প্রতিযোগিতায় থাকছেন কারা ৷ আর কোন সিনেমাই বা জায়গা করে নেবে 'সেরা ছবি' প্রতিযোগিতায় ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক, 98তম অস্কার প্রতিযোগিতায় রয়েছে কারা ৷

শ্রেষ্ঠ সিনেমা (Best picture)

বুগোনিয়া

এফ1

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

হ্যামনেট

মার্টি সুপ্রিম

ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার

দ্য সিক্রেট এজেন্ট

সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু

সিনার্স

ট্রেন ড্রিমস

শ্রেষ্ঠ পরিচালক (Best director)

ক্লোয়ি ঝাও, 'হ্যামনেট'

জশ সাফডি, 'মার্টি সুপ্রিম'

পল থমাস অ্যান্ডারসন, 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'

জোয়াকিম ট্রিয়ার, 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু'

রায়ান কুগলার, 'সিনার্স'

প্রধান চরিত্রে সেরা অভিনেত্রী (Best actress in a leading role)

জেসি বাকলি, 'হ্যামনেট'

রোজ বায়ার্ন, 'ইফ আই হ্যাড লেগস আই’ড কিক ইউ'

কেট হাডসন, 'সং সাং ব্লু'

রেনেট রেইনসভ, 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু'

এমা স্টোন, 'বুগোনিয়া'

প্রধান চরিত্রে সেরা অভিনেতা (Best actor in a leading role)

টিমোথি শালামে, 'মার্টি সুপ্রিম'

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'

ইথান হক, 'ব্লু মুন'

মাইকেল বি. জর্ডান, 'সিনার্স'

ওয়াগনার মৌরা, 'দ্য সিক্রেট এজেন্ট'

পার্শ্বচরিত্রে সেরা অভিনেত্রী (Best actress in a supporting role)

এল ফ্যানিং, 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু'

ইঙ্গা ইবসডোটার লিলিআস, 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু'

অ্যামি ম্যাডিগান, 'ওয়েপনস'

উনমি মোসাকু, 'সিনার্স'

তেয়ানা টেলর, 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'

পার্শ্বচরিত্রে সেরা অভিনেতা (Best actor in a supporting role)

বেনিসিও দেল তোরো, “ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার”

জ্যাকব এলোর্ডি, 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'

ডেলরয় লিন্ডো, 'সিনার্স'

শন পেন, 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'

স্টেলান স্কার্সগার্ড, 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু'

শ্রেষ্ঠ মৌলিক গান (Best original song)

ডায়ান ওয়ারেন: রিলেন্টলেস থেকে 'ডিয়ার মি'

কে-পপ ডেমন হান্টার্স থেকে 'গোল্ডেন'

সিনার্স থেকে 'আই লাইড টু ইউ'

ভিভা ভার্দি! থেকে 'সুইট ড্রিমস অফ জয়'

ট্রেন ড্রিমস থেকে 'ট্রেন ড্রিমস'

শ্রেষ্ঠ কাস্টিং (Best casting)

নিনা গোল্ড এবং লুসি অ্যামোস, 'হ্যামনেট'

জেনিফার ভেন্ডিটি, 'মার্টি সুপ্রিম'

ক্যাসান্ড্রা কুলুকুন্ডিস, 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'

গ্যাব্রিয়েল ডোমিঙ্গেস, 'দ্য সিক্রেট এজেন্ট'

ফ্রান্সিন মেইসলার, 'সিনার্স'

সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য (Best original screenplay)

ব্লু মুন

ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট

মার্টি সুপ্রিম

সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু

সিনার্স

সেরা অরজিনাল স্কোর (Best original score)

জার্স্কিন ফেন্ড্রিক্স, ‘বুগোনিয়া’

আলেকজান্ডার ডেসপ্ল্যাট, ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’

ম্যাক্স রিখটার, ‘হ্যামনেট’

জনি গ্রিনউড, ‘ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার’

লুডভিগ গোরানসন, ‘সিনার্স’

শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা (Best international feature film)

দ্য সিক্রেট এজেন্ট

ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট

সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু

সিরাত

দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব

শ্রেষ্ঠ অ্যানিমেটেড পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা (Best animated feature film)

আর্কো

এলিও

কে-পপ ডেমন হান্টার্স

লিটল অ্যামেলি অর দ্য ক্যারেক্টার অফ রেইন

জুটোপিয়া 2

শ্রেষ্ঠ ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম (Best documentary feature film)

দ্য আলাবামা সলিউশন

কাম সি মি ইন দ্য গুড লাইট

কাটিং থ্রু রকস”

মিস্টার নোবডি এগেইনস্ট পুতিন

দ্য পারফেক্ট নেইবার

সেরা মেকআপ এবং হেয়ারস্টাইলিং (Best makeup and hairstyling)

মাইক হিল, জর্ডান স্যামুয়েল এবং ক্লিওনা ফিউরি, 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'

কিয়োকো টোয়োকাওয়া, নাওমি হিবিনো এবং তাদাশি নিশিমাতসু, 'কোকুহো'

কেন ডিয়াজ এবং মাইক ফন্টেইন, 'সিনার্স'

কাজু হিরো, গ্লেন গ্রিফিন এবং বিয়র্ন রেহবাইন, 'দ্য স্ম্যাশিং মেশিন'

থমাস ফোল্ডবার্গ এবং ক্যাথরিন সাউয়ারবার্গ, 'দ্য আগলি স্টেপসিস্টার'

