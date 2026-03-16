ETV Bharat / entertainment

oscars 2026: 40 বছর পর কারোর স্বপ্ন পূরণ, কেউ রচলেন ইতিহাস ! মহিলা কৃতিত্বে নজর কাড়ল অ্যাকাডেমির মঞ্চ

নারীদের কৃতিত্ব বারবার গর্বিত করে সকলকে ৷ 98তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চেও নারীদের উড়ান দেখল বিশ্ববাসী ৷

oscar-2026-amy-madigan-jessie-buckley-and-autumn-durald-arkapaw-3-women-make-history-at-98th-academy-awards
মহিলা কৃতিত্বে নজর কাড়ল অ্যাকাডেমির মঞ্চ (এএনআই/পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 16, 2026 at 12:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 16 মার্চ: অস্কার মঞ্চে নারীদের জয়গান নানা সময়ে নানাভাবে আপ্লুত করেছে বিশ্ববাসীকে ৷ এবারের 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে একদিকে যেমন 40 বছরের অধরা স্বপ্ন পূরণ হল 75 বছর বয়সী অ্যামি ম্যাডিগানের তেমনই 36 বছর বয়সী আইরিশ নায়িকা জেসি বাকলি গাইলেন মাতৃত্বের জয়গান ৷ আবার, মহিলা সিনেম্যাটোগ্রাফার হিসেবে প্রথম অস্কার জয় করে ইতিহাস গড়লেন অটাম ডুরাল্ড আরকাপা।

অটাম ডুরাল্ড আরকাপা (Autumn Cheyenne Durald Arkapaw )

ময়দান থেকে মহাকাশ, নারীদের বিশ্বজয় এখন আর নতুন বিষয় নয় ৷ তবে বিনোদন জগতে মহিলা সিনেমাটোগ্রাফার, এমনটা জলভাত এখনও তেমন হয়নি ৷ তাও আবার অস্কার জয় ! সিনেমার চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে নারীরা যে পুরুষের মতোই সাবলীল, তা বিশ্বমঞ্চে প্রমাণ করলেন অটাম ডুরাল্ড ৷ ব়্যাচেল মরিশন, মারিসে আলবার্তে, লরা বেলিংহাম, নতাশা ব্রেইয়ার, চার্লট ব্রুস ক্রিসটেনশন, অ্যাগনেস গোদররা সিনেমায় চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন ৷ এ মহিলা সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে প্রথম অস্কার জয় করে ইতিহাস অটাম ডুরাল্ড আরকাপার। 'সিনার্স' সিনেমার জন্য তিনি 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে সেরা সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ৷

জেসি বাকলি (Jessie Buckley)

মাতৃত্ব যে স্বপ্নের অন্তরায় নয়, তার প্রমাণ জেসি বাকলি ৷ আর যে কারণে তিনি তাঁর প্রথম অস্কার পুরস্কার উৎসর্গ করলেন, সেই প্রতিটা মাকে, যাঁরা সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই স্বপ্ন জয়ের পথ তৈরি করেছেন ৷ ক্লোয়ি ঝাও পরিচালিত 'হ্যামনেট' সিনেমার জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অস্কার মনোনয়ন পান বাকলে। বাফটা, গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস থেকে ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডস-এর মতো একাধিক পুরস্কার জিতেছেন আইরিশ নায়িকা জেসি বাকলে।

অস্কার হাতে পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাকলে ধন্যবাদ জানান বাবা-মাকে ৷ এরপর স্বামী ফ্রেডি সোরেনসেনকে দেখে তিনি বলেন, "তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ ৷ তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। তুমি চমৎকার একজন বাবা। তুমিই আমার সেরা বন্ধু ৷ তোমার 20 হাজার সন্তানের মা হতে চাই।" এরপর বাকলে বলেন, "আজ যুক্তরাজ্যে (UK) 'মা দিবস'। তাই আমি এটি উৎসর্গ করতে চাই- প্রত্যেক মাকে ৷ আমরা সবাই এমন এক নারী-বংশধারার উত্তরসূরি, যাঁরা সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সৃষ্টি করে গিয়েছে। এই ভূমিকায় আমাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আপনাদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। এটিই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।"

অ্যামি ম্যাডিগান (Amy Madigan)

98তম অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'উইপনস' সিনেমায় অসাধারণ অভিনেত্রীর জন্য অ্যামি ম্যাডিগান জিতে নিয়েছেন 'সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী'র পুরস্কার ৷ জ্যাক ক্রেগারের সিনেমা 'ওয়েপনস'-এ 'আন্ট গ্ল্যাডিস' চরিত্রে তাঁর হাড়হিম করা অভিনয়ের সুবাদে ম্যাডিগান অস্কার পুরস্কার অর্জন করেন। এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় অস্কার মনোনয়ন ৷ এর আগে 1986 সালে 'টুইজ ইন আ লাইফটাইম' (Twice in a Lifetime) সিনেমার জন্য তিনি প্রথমবার অস্কার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তবে, গোল্ডেন লেডিকে হাতে পেলেন দীর্ঘ 40 বছর অপেক্ষার পর ৷ যে কারণে, ম্যাডিগানের এই জয় ঐতিহাসিক।

ম্যাডিগান তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই বলেন যে, তিনি 'অভিভূত' বোধ করছেন। তিনি কৌতুক করে এ কথাও উল্লেখ করেন যে, অস্কার বিজয়ীদের সাধারণত পরামর্শ দেওয়া হয় যেন তাঁরা তাঁদের বক্তৃতায় খুব বেশি মানুষের নাম উল্লেখ না করেন ৷ কারণ দর্শকরা হয়তো তাঁদের চিনবেন না। তবে তিনি বলেন, সেই নামগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ এরাই সেই মানুষ, যাঁরা তাঁকে এই মঞ্চে পৌঁছাতে সহায়তা করেছেন। পরিচালক জ্যাক ক্রেগারকে তিনি ধন্যবাদ জানান এমন একটি চরিত্র লিখে দেওয়ার জন্য, যাকে তিনি অভিহিত করেছেন একটি 'স্বপ্নের চরিত্র' হিসেবে।

এরপর তিনি তাঁর মেয়ে লিলি এবং জামাই শনকে ধন্যবাদ জানান। সবশেষে, তিনি ধন্যবাদ জানান তাঁর স্বামী অভিনেতা এড হ্যারিসেকে ৷ তিনি বলেন, "এড চিরকালই আমার পাশে আছে ৷ সেটা নেহাত কম সময় নয় ৷ সে যদি আমার পাশে না থাকত, তবে এর কোনও কিছুরই কোনও অর্থ থাকত না।"

TAGGED:

WOMEN IN OSCAR
98TH ACADEMY AWARDS WOMEN WINNER
JESSIE BUCKLEY AMY MADIGAN
অস্কার 2026 মহিলা বিজেতা
OSCAR 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.