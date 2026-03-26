সিনেমার পর্দায় 'অপারেশন সিঁদুর', পরিচালকের আসনে কে ?

সিনেমার পর্দায় 'অপারেশন সিঁদুর', পরিচালকের আসনে কে ?
ভারতীয় বাহিনী 2025 সালের মে মাসের 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযান চালায় ৷ পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানে অবস্থিত সন্ত্রাসী আস্তানাগুলো ধ্বংস করে ভারতীয় সেনা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 1:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 মার্চ: 'ধুরন্ধর' এখনও থামেনি ৷ এরমধ্যেই ভারতীয় জওয়ানদের আরও এক বীরত্বের কাহিনি ফুটে উঠতে চলেছে পর্দায় ৷ 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'- খ্যাত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী এবার পর্দায় বদলা নেবেন পহেলগাঁও হত্যার ৷ অর্থাৎ সিনেপর্দায় আসতে চলেছে 'অপারেশন সিঁদুর' ৷
বিবেক অগ্নিহোত্রী সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন এই খবর ৷ ভূষণ কুমারের 'টি-সিরিজ' এবং বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর 'আই অ্যাম বুদ্ধ প্রোডাকশনস' যৌথভাবে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে। এই সিনেমায়ি লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে.জে.এস. 'টাইনি' ধিলন (অবসরপ্রাপ্ত)-এর লেখা 'অপারেশন সিঁদুর: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ ইন্ডিয়াস ডিপ স্ট্রাইকস ইনসাইড পাকিস্তান' নামক বইয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে জানা গিয়েছে। সিনেমা পরিচালনার দায়িত্বে বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী নিজেই।
আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' সিনেমা দেখে আবেগতাড়িত দেশবাসী ৷ ভারত মাতার নিরাপত্তায় কত জওয়ান নীরবে-নিঃশব্দে লড়াই করে চলেছেন, তা এই সিনেমাতে ধরা পড়েছে ৷ এর আগেও একাধিক দেশাত্মবোধক সিনেমা তৈরি হয়েছে বলিউডে ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল 'অপারেশন সিঁদুর'-এর নাম ৷ সিনেমাটি অবশ্যই ভারতীয় বীর জওয়ানদের সত্যি অভিযানকে কেন্দ্র করেই এগোবে ৷ এই অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল "পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী অবকাঠামোর বিরুদ্ধে ভারতের লক্ষ্যভেদী সামরিক হামলা" (India's targeted military strikes against terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir)। ভারতের ইতিহাসে কৌশলগত দৃঢ়তা, অসীম সাহস এবং নিখুঁত কার্যসম্পাদনের এক মাইলফলক হিসেবে এই অভিযানটি বিবেচিত হয়।
2005 সালে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে নিরীহ বেসামরিক নাগরিক তথা পর্যটকদের নির্বিচারে হত্যা ৷ মর্মান্তিক সেই ঘটনা এবার ক্যামেরার লেন্স থেকে দেখবেন পরিচালক বিবেক ৷ প্রযোজক ভূষণ কুমার বলেন, "কিছু গল্প বেছে নেওয়া হয় না; সেগুলোই আপনাকে বেছে নেয়। অপারেশন সিঁদুর এমনই একটি গল্প। এমন একটি গল্প যা সততা, সাহস এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে বলা প্রয়োজন। এটি শুধু একটা সিনেমা নয়। এটি উন্মোচনের একটি গল্প। যখন একটা জাতি এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে যায়, তখন সেগুলোকে সত্যনিষ্ঠভাবে নথিভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।"
পরিচালক-প্রযোজক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী বলেন, "এটি শুধু সিনেমা নয়। অপারেশন সিঁদুর-এর মাধ্যমে ভারত শুধু পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার প্রতিশোধ নেয়নি, পাকিস্তানকে শাস্তি দেয়নি, বরং আধুনিক যুদ্ধে তার দক্ষতাও প্রদর্শন করেছে। আমি সবসময় এমন গল্প বলায় বিশ্বাসী যা অস্বস্তিকর হলেও প্রয়োজনীয়। আমার প্রচেষ্টা হল সাহস, পেশাদারিত্ব এবং কৌশলগত স্বচ্ছতায় এই কাহিনিকে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ৷ একই সঙ্গে এক রোমাঞ্চকর সিনেমা অভিজ্ঞতা হিসেবে উপস্থাপন করা।"
কবে থেকে সিনেমার শুটিং, কারা কারা রয়েছেন মুখ্য চরিত্রে, কবে মুক্তি পাবে ইত্যাদি বিষয় এই মুহূর্তে গোপন রাখা হয়েছে নির্মাতাদের তরফে ৷