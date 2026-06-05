বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র শতবর্ষ স্মরণ, বিশেষ উদ্যোগ গ্র্যামি জুরি পণ্ডিত প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়ের
'রক্তকরবী'র চারাগাছ রোপণ এক বিশেষ স্মরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তির মাটি শান্তিনিকেতনে এরকম উদ্যোগে খুশি শিল্পীর পরিবারের সকলেই।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 11:35 AM IST
কলকাতা, 5 জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কিংবদন্তী রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করলেন বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীত শিল্পী-সুরকার গ্র্যামি জুরি পণ্ডিত প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-র শতবর্ষ উপলক্ষে একটা 'রক্তকরবী'র চারা রোপণ করা হল কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্তিনিকেতনের বাড়ির প্রাঙ্গণে। সহযোগিতায় মোহর বীথিকা প্রাঙ্গণ। প্রিয়ম মুখোপাধ্যায় ও ঋতপা ভট্টাচার্য পরিবেশন করেন রবীন্দ্র গান 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও'।
'রক্তকরবী'র চারাগাছ রোপণ এক বিশেষ স্মরণ। এই মাটি যেমন আত্মবলিদানের মাটি, আবার সঙ্গীত - সংস্কৃতির মাটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তির মাটি শান্তিনিকেতনে এরকম উদ্যোগ বিশেষত কিংবদন্তী রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস ভবনের প্রাঙ্গণে হওয়ায় এই উদ্যোগে খুশি শিল্পীর পরিবারের সকলেই। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ম মুখোপাধ্যায়, ঋতপা ভট্টাচার্য প্রমুখ।
পণ্ডিত প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, "5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের পাশাপাশি আমার জন্মদিনও। যে পৃথিবীর মাটিতে বড় হয়েছি, বাতাস থেকে অক্সিজেন নিচ্ছি তা যদি সুস্থ না থাকে আমরা নিজেদের প্রজন্ম, আগামী প্রজন্মের কাছে কি রেখে যাবো। এর আগে অব্যবহার যোগ্য বাদ্যযন্ত্রে বৃক্ষরোপণ করেছিলাম, যা দেখতেও ভালো হয়েছিল, কাজেও লেগেছিল। এবার এই পূণ্যভূমিতে এসে বৃক্ষরোপণ করলাম যা আমার কাছে সম্মানের, গর্বের, শ্রদ্ধার।" মোহর বীথিকা প্রাঙ্গণের পক্ষে প্রিয়ম মুখোপাধ্যায় ও ঋতপা ভট্টাচার্য বলেন, "রক্তকরবী একটা মাইলস্টোন। তার শতবর্ষে এরকম একটা উদ্যোগের তাৎপর্য অনেক গভীর।" সমগ্র অনুষ্ঠান ভাবনায় সুদীপ্ত চন্দ।
মূলত, 2026 সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল থিম হল "প্রকৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। জলবায়ুর জন্য। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। অর্থাৎ Inspired by Nature. For Climate. For Our Future." জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) এই উদযাপনের নেপথ্যের প্রধান সংস্থা। বিভিন্ন প্রচারাভিযান, অনুষ্ঠান ও উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে পরিবর্তন আনতে অনুপ্রাণিত করে, জরুরি অবস্থার বোধ জাগিয়ে তোলে এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় উদ্বুদ্ধ করে।