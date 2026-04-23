সাহিত্যের পাতা থেকে সিনেমার পর্দা ! World Book Day-তে দেখে নিতে পারেন এই সিনেমা
সাহিত্যর পাতা থেকে একাধিক সিনেমার চিত্রনাট্য ধরা পড়েছে রূপোলি পর্দায় ৷ শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শেক্সপিয়ার, যাঁদের লেখা গল্প পর্দায় আজও সিনেপ্রেমীরা মুগ্ধ হয়ে দেখেন
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 12:46 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 এপ্রিল: ভারতীয় সিনেমা এবং সাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ৷ প্রায়শই দেখা যায়, পাঠকদের অত্যন্ত প্রিয় বইয়ের কাহিনি পর্দায় আরও প্রসারিত করে তোলে। এই সিনেমা গল্পকে কেবল একটি 'খসড়া' বা ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে দেখে না, বরং সেটাকে দেখে এক 'জীবন্ত আধার' হিসেবে ৷ যা থেকে সম্পূর্ণ নতুন কিছু গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম একাধিক ভাষায় তৈরি হওয়া সিনেমার প্রেক্ষপট হিসাবে ধরা দিয়েছে, কোন না কোন লেখকের বই ৷ আজ বিশ্ব বই-কপিরাইট দিবস (World Book and Copyright Day) হিসাবে গল্প বইয়ের পাতা থেকে অনুপ্রাণিত কিছু সিনেমার সফর ফিরে দেখা যাক ৷
মকবুল (2003)
মূল বই: উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'দ্য ট্র্যাজেডি অফ ম্যাকবেথ'
বিশাল ভরদ্বাজের 'মকবুল' শেক্সপিয়রের রক্তস্নাত বিয়োগান্তক কাহিনিকে মুম্বইয়ের অন্ধকার জগতে নতুন রূপ দিয়েছে ৷ এতে বিশ্বস্ত অথচ মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত 'মকবুল'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরফান খান। উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং 'আব্বাজি'-র প্রেমিকার (তাবু) প্রলোভনে পড়ে মকবুল ধীরে ধীরে এক আচ্ছন্নকারী সন্দেহবাতিক, সহিংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আবর্তে তলিয়ে যায়।
পিঞ্জর
মূল বই: অমৃতা প্রীতমের লেখা পিঞ্জর
দেশভাগের প্রেক্ষাপটে তৈরি 'পিঞ্জর' সিনেমা পুরোর (উর্মিলা মাতন্ডকর) কাহিনিকে কেন্দ্র করে এগোয় ৷ এক হিন্দু নারী, যাকে রশিদ (মনোজ বাজপেয়ী) অপহরণ করে ৷ যা ছিল বংশপরম্পরায় চলে আসা এক প্রতিশোধের অংশ। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, লিঙ্গ-ভিত্তিক মানসিক আঘাত এবং নিজের বাড়ির ধারণার এক গভীর মানবিক চিত্র ফুটে ওঠে। অমৃতা প্রীতমের উপন্যাসের প্রভাব ছিল সুগভীর ও মর্মস্পর্শী ৷
ওমকারা
মূল বই: উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ওথেলো
'ওমকারা' ছবিতে বিশাল ভরদ্বাজ ওথেলোকে উত্তর প্রদেশের মূল ভূখণ্ডের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। অজয় দেবগন নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যিনি ঈর্ষা ও জাতি-ভিত্তিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিপর্যস্ত এক রাজনৈতিক বলপ্রয়োগকারী। অন্যদিকে, সইফ আলি খানের ল্যাংড়া ত্যাগী ইয়াগো চরিত্রে তাঁর কেরিয়ারের সেরা অভিনয় করেন। 'ওমকারা' শুধু শেক্সপিয়রের নাটককে অভিযোজিতই করে না, বরং তাঁকে দেশীয় রূপ দেয়।
সাত খুন মাফ
মূল বই: রাস্কিন বণ্ডের সুজানা'স সেভেন হাজবেন্ড
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস এই ছবিতে সুজানার চরিত্রে অভিনয় করেন ৷ এমন এক নারী, যার প্রেমের অন্বেষণে শেষমেশ সাতজন হতভাগ্য স্বামীর ধারাবাহিক মৃত্যু হয় ৷ রাস্কিন বন্ডের ছোটগল্পের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিনেমায় 'নোয়ার', 'ব্ল্যাক কমেডি' এবং 'মনস্তাত্ত্বিক নাটকের' এক চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিশাল ভরদ্বাজের পরিচালনাশৈলীতে 'সাত খুন মাফ' আজও কাল্ট সিনেমা হিসাবে রয়ে গিয়েছে ৷
পরিণীতা
মূল বই: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পরিণীতা' হল ললিতা ও শেখরের মান-অভিমান, শ্রেণি বৈষম্য ও প্রেমের এক অনন্য আখ্যান। পর্দায় তা অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলেন পরিচালক প্রদীপ সরকার ৷ বিদ্যা বালান, সইফ আলি খান ও সঞ্জয় দত্ত অভিনীত সিনেমা আজও দর্শক দরবারে জনপ্রিয় ৷