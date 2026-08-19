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আধুনিক মানব সভ্যতার ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এক চাবুক উৎপল দত্ত-সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক'

সত্যজিৎকে 'স্যর' বলে ডাকতেন অভিনেতা উৎপল ৷ অভিনেতার প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন পরিচালকও ৷ তিনি বলেছিলেন, 'উৎপল যদি রাজি না হত, তবে হয়তো 'আগন্তুক' বানাতামই না।"

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'আগন্তুক' সিনেমার দর্শন আজও বর্তমান সমাজে প্রযোজ্য (স্ক্রিনশট/ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 11:49 AM IST

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হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: সালটা 1991 ৷ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় প্রবাদপ্রতীম পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের (Satyajit Ray) শেষ ছবি 'আগন্তুক' (Agantuk) ৷ 'মনোমোহন মিত্র'র চরিত্রে পর্দায় ঝড় তোলেন অভিনেতা উৎপল দত্ত (Utpal dutta) ৷ অনেকের মতে, এই সিনেমায় মনোমোহন মিত্রের (উৎপল দত্ত) মুখ দিয়ে সত্যজিৎ রায় যে সংলাপগুলো বলিয়েছিলেন, তা কেবল ছবির চিত্রনাট্য ছিল না, ছিল আধুনিক মানব সভ্যতার ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এক চাবুক।

নৃতত্ত্ববিদ (Anthropologist) মনোমোহন মিত্রের দেশ-বিদেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা এবং তাঁর জীবনদর্শন আধুনিক 'ভদ্রলোক' সমাজকে এক গভীর আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। 35 বছর পরেও সেই প্রশ্ন আজও জীবন্ত ৷ আসলে সত্যজিৎ রায়ের ছবিকে উৎপল দত্ত কুর্নিশ জানিয়েছেন বারবার। 'পথের পাঁচালি'-'জন অরণ্য' দেখে সত্যজিৎকে লিখেছিলেন আবেগঘন চিঠি । 'স্যর' বলে ডাকতেন সত্যজিৎকে। আর পরিচালকও মুগ্ধ ছিলেন উৎপলের প্রতিভায়। একবার এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক বলেছিলেন, 'উৎপল যদি রাজি না হত, তবে হয়তো আমি 'আগন্তুক' বানাতামই না।"

প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা, নির্দেশক ও নাট্যকার তথা আধুনিক ভারতীয় নাট্যমঞ্চে এক অগ্রগামী শক্তি ছিলেন উৎপল দত্ত ৷ একই সঙ্গে, রূপোলি পর্দায় কখনও নেতিবাচক চরিত্রে আবার কখনও কৌতুক-অভিনয়ের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আজও স্থায়ী জায়গা ধরে রেখেছেন ৷ 1993 সালের 19 অগস্ট, 64 বছর বয়সে প্রয়াত হন অভিনেতা ৷ আজ অভিনেতার প্রয়াণ দিবসে, ফিরে দেখা যাক সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এর নেপথ্যের কিছু কাহিনি ও বেশ কিছু সংলাপের দর্শনধারা ৷

যা বলার ছিল, আমি সব বলে দিয়েছি…

সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয়া রায়ের আত্মজীবনী 'মানিক অ্যান্ড আই' থেকে জানা যায়, আগন্তুক সিনেমার শেষ শটটি নেওয়ার পর সত্যজিৎ রায় ইউনিটকে প্যাক-আপের নির্দেশ দেন। এরপর স্ত্রী বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "ব্যাস, এইটুকুই। আমার কাজ শেষ। যা বলার ছিল, আমি সব বলে দিয়েছি।" এর কিছুদিন পরেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 1992 সালের 23 এপ্রিল প্রয়াত হন। সিনেমা সমালোচকদের মতে, ছবির মূল চরিত্র 'মনোমোহন মিত্র' আসলে ছিলেন স্বয়ং পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ছায়াস্বরূপ ৷ যাঁর মুখ দিয়ে তিনি সভ্যতা ও আধুনিক সমাজ নিয়ে নিজের জীবনের শেষ দর্শন তুলে ধরেছিলেন পর্দায়।

ঘরে আর বাইরে আগন্তুক !

নানা সময়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 1990 সালের 22 নভেম্বর কলকাতা ময়দানে এই সিনেমার শুটিং শুরু হয়। প্রথম দিনের শটটি ছিল মনোমোহন মিত্র (উৎপল দত্ত) এবং বাচ্চাদের। কাকতালীয়ভাবে, ঠিক সেই দিনই সত্যজিৎ রায়ের নাতি (সন্দীপ রায়ের ছেলে সৌরদীপ) জন্মগ্রহণ করেন। এই খবর শুনে কৌতুকপ্রিয় উৎপল দত্ত রসিকতা করে বলেছিলেন, "এ যে ঘরে আর বাইরে আগন্তুক !"

এই ছবির শান্তিনিকেতনে শুটিং সম্পর্কে শ্রীমতী বিজয়া রায় আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "শুটিংটা খুব এনজয় করেছি, কারণ উৎপলের মতো অভিনেতা আর মানিকের মতো পরিচালক---যাকে বলে 'সোনায় সোহাগা'।" পরিচালক সন্দীপ রায়ের কথায়, "'আগন্তুক’-এর চিত্রনাট্য বাবা উৎপলদাকে ভেবেই লিখেছিলেন। বাবা খালি প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন, 'দ্যাখো, ছবিতে তুমি আমার হয়ে কথা বলছ। শুধু এইটুকু জেনে রেখো। আর কিছুই নয়।'"

সাঁওতাল নাচের দৃশ্য

ছবির শেষের দিকে একটা সাঁওতাল গ্রামে নাচের দৃশ্য রয়েছে। অসুস্থতার কারণে সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে তখন বেশি রোদে বা খোলা মাঠে থাকা বারণ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি নিজে উপস্থিত থেকে নিখুঁতভাবে এই আদিবাসী সংস্কৃতির দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দী করেন, যা আধুনিক 'ভদ্রসমাজ' বনাম 'আদিম সরলতা'-র এক দারুণ বৈপরীত্য তুলে ধরেছিলেন।

'কূপমণ্ডূকতা' ও আন্তর্জাতিকতা নিয়ে সংলাপ

সিনেমার প্রথমদিকে সুধীন্দ্র (দীপঙ্কর দে) যখন মনোমোহন মিত্রের এত দেশ ঘোরার কারণ জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি বলেন-"আমি তো মশাই কূপমণ্ডূক হতে চাইনি। ব্যাঙের মতো ওই নিজের কুয়োটাকেই পৃথিবী বলে ভাবা- ওটা আমার দ্বারা হতো না। তাই কুয়ো ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

পরিচালকের দর্শন: এখানে সত্যজিৎ রায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতার সীমাবদ্ধতাকে সহজ-সরল ভাষায় একপ্রকার আক্রমণ করেছেন। মনোমোহনের মতে, নিজের চেনা গণ্ডির বাইরে না বেরোলে মানুষ প্রকৃত উদার মানসিকতার অধিকারী হতে পারে না।

Floccinaucinihilipilification' এবং ডিকশনারির ভণ্ডামি

সিনেমায় এই দৃশ্যে মনোমোহন ইংরেজি অভিধানের সবচেয়ে বড় শব্দগুলোর একটি উচ্চারণ করে বলেন:"Floccinaucinihilipilification... উনত্রিশটা অক্ষরের এই শব্দের মানে জানেন? অবজ্ঞা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। যে সভ্যতায় উনত্রিশ অক্ষরের শব্দ দিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে হয়, সেই সভ্যতার প্রতি আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই।"

পরিচালকের দর্শন: ভাষা ও ব্যাকরণের জাঁকজমক দিয়ে সমাজ মানুষের ভেতরের শূন্যতা আর অহংকার ঢেকে রাখে। আদিবাসীদের সরল ভাষায় হয়তো এত জটিল শব্দ নেই কিন্তু তাদের মনে মানুষের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে।

'সভ্যতা'-'বর্বরতা' নিয়ে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব

ছবির সবচেয়ে শক্তিশালী দৃশ্য ছিল ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় (আইনজীবী প্রীথ্বীশ সেনগুপ্ত) এবং উৎপল দত্তের মধ্যে মুখোমুখি বিতর্ক। প্রীথ্বীশ যখন আদিবাসীদের 'অসভ্য' বা 'নরখাদক' (Cannibal) বলে কটাক্ষ করেন, তখন মনোমোহন ক্ষুরধার যুক্তিতে বলেন: "হ্যাঁ, তারা হয়তো তীর-ধনুক দিয়ে মানুষ মারে। কিন্তু বোতাম টিপে এক লপ্তে কয়েক লক্ষ মানুষকে স্রেফ বাষ্প করে উড়িয়ে দেয় না। কে বেশি স্যাভেজ ? যারা তীর মারে তারা, নাকি যারা হিরোশিমা-নাগাসাকির ওপর অ্যাটম বোম ফেলেছিল?"

পরিচালকের দর্শন: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি মানেই যে মানুষ 'সভ্য' হয়ে গিয়েছে, এই ধারণাকে সত্যজিৎ রায় পুরোপুরি নস্যাৎ করেছেন। বড় বড় মারণাস্ত্র তৈরি করা আধুনিক তথাকথিত সভ্য সমাজ আসলে আদিবাসীদের চেয়েও অনেক বেশি হিংস্র ও অসভ্য। এমনটাই এই দৃশ্যে বোঝাতে চেয়েছিলেন পরিচালক ৷

ধর্ম ও মানুষের আসল পরিচয়

সিনেমার শেষের দিকে মনোমোহন মিত্র নিজের জাত-ধর্মের গণ্ডি ভেঙে মানুষের আসল সংজ্ঞা দেন ৷ বলেন: "আমি মানুষ- এই পরিচয়টাই আমার কাছে মুখ্য। জাতি, ধর্ম, দেশের গণ্ডি এগুলো সব মানুষের তৈরি কৃত্রিম বিভাজন।"

পরিচালকের দর্শন: সত্যজিৎ রায় নিজে আজীবন এক ধর্মহীন, উদার মানবতাবাদের চর্চা করে গিয়েছেন। মনোমোহন মিত্রের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছেন, পাসপোর্ট বা ধর্মের পরিচয়পত্র কোনও মানুষের আসল পরিচয় হতে পারে না ৷ মানুষের আসল পরিচয় তার মনুষ্যত্ব ও সততায়।

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উৎপল দত্ত সত্যজিৎ রায় আগন্তুক
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