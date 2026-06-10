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লাল-হলুদ গ্যালারির 'ছবিওয়ালা' ! রাহুল স্মরণে বিশেষ ম্যাচ; ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামছেন কারা ?

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে ঐতিহাসিক উদ্যোগ , ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে বিশেষ ট্রিবিউট ম্যাচ ৷ প্রবেশ অগাধ ৷

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রাহুল স্মরণে বিশেষ ম্যাচ (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 3:10 PM IST

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হায়দরাবাদ, 10 জুন: বিনোদন জগতের পর্দার দুর্দান্ত অভিনেতা এবং আজীবন কট্টর ইস্টবেঙ্গল সমর্থক প্রয়াত রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক অভিনব শ্রদ্ধার্ঘ্যের সাক্ষী হতে চলেছে তিলোত্তমা। অভিনেতা রাহুলের শেষ অভিনীত সিনেমা 'ছবিওয়ালা'-র পক্ষ থেকে এবং পরিচালক বাপ্পার উদ্যোগে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মাঠে আয়োজিত হতে চলেছে একটি বিশেষ ট্রিবিউট এক্সিবিশন ম্যাচ।

বাঙালির ফুটবল আবেগে গ্যালারি আর সিনেমার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই বিশেষ ইভেন্টের মূল ট্যাগলাইন রাখা হয়েছে "লাল-হলুদ গ্যালারির ছবিওয়ালা"। গ্যালারিতে রাহুলের সেই চেনা মশাল, জয়ধ্বনি আর ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা টলিউড ও ময়দান উভয় মহলই আজ ভীষণভাবে মিস করছে। তাই, প্রিয় সমর্থককে মাঠ থেকেই পরম শ্রদ্ধা জানাতে এবার বুট পায়ে সবুজ গালিচায় নামছেন একঝাঁক প্রাক্তন তারকা লাল-হলুদ ফুটবলাররা।

on-late-actor-rahul-arunoday-banerjee-memory-chobiwala-movie-team-arrange-special-football-match
ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামছেন কারা ? (সংগৃহীত)

এই বিশেষ ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে অ্যালভিটো ডি’কুনহা, মেহতাব হোসেন, দীপঙ্কর রায়, সৈয়দ রহিম নবী, অসীম বিশ্বাস, অর্ণব মন্ডল , সৌমিক দে, মহ: রফিক-সহ ইস্টবেঙ্গলের বহু প্রাক্তনী ও বিশিষ্ট তারকাদের। উপস্থিত থাকবেন টলিউডের একাধিক বিশিষ্ট অতিথি। 15 জুন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মাঠে (টার্ফ) বিকেল 5টা থেকে শুরু হবে এই ম্যাচ ৷ এখানে থাকছে না কোনও প্রবেশ মূল্য ৷ সকল অনুরাগী-দর্শকদের জন্য থাকছে অগাধ প্রবেশের অধিকার ৷

চলচ্চিত্র দুনিয়া বা ক্রীড়া জগতের ইতিহাসে সাম্প্রতিক কালে কোনও অনুরাগীর স্মরণে এই পর্যায়ের নব ও মহৎ উদ্যোগ দেখা যায়নি। এই ঐতিহাসিক আয়োজনকে সফল করতে এবং মাঠের অনুমতি দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষ কর্তা নীতু সরকার-কে 'ছবিওয়ালা' টিমের পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। পরিচালক বাপ্পা জানান, "মানুষটা হয়তো সশরীরে আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু ওঁর রেখে যাওয়া অন্যতম শেষ ছবি 'ছবিওয়ালা' আর এই মাঠের আবেগের মধ্যে দিয়েই রাহুল দা আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।" সমগ্র চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি ও ময়দান একজোট হয়ে এই অনন্য শ্রদ্ধার্ঘ্যের অংশ হতে চলেছে।

উল্লেখ্য, পরিচালক বাপ্পার পরিচালনায় ও শান্তনু নাথের লেখায় এই ‘ছবিওয়ালা’ সিনেমায় প্রয়াত রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবলীনা দত্ত, শ্রীলেখা মিত্র, শান্তনু নাথ, রিমি দেব, রানা বসু ঠাকুর, আরাধনা জানা, খালিদ মাহমুদ তূর্য, অর্পণ বসু প্রমুখ। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সৌম্যঋত (SoumyaRit) এবং নেপথ্যকণ্ঠে শোনা যাবে রূপম ইসলাম, সোমলতা আচার্য্য চৌধুরী ও জোজোর মতো জনপ্রিয় শিল্পীদের গান।

উল্লেখ্য, দেখতে দেখতে 2 মাসের বেশি সময় কেটে গিয়েছে ৷ রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু কীভাবে হল, তার উত্তর এখনও মেলেনি ৷ তদন্ত চলছে ৷ তালসারি বিচে শুটিং করতে গিয়ে, আচমকাই জলে ডুবে মৃত্যু হয় অভিনেতার ৷ তারপর দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপের পালা চলেছে, প্রতিবাদে টলিপাড়ায় বন্ধ হয়েছে শুটিংও ৷ কিন্তু রাহুলের মৃত্যু রহস্য যে তিমিরে ছিল রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই ৷

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