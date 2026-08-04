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স্কুলে একাধিকবার হয়েছেন বুলিংয়ের শিকার ! দাদু কিশোর কুমারের এই গান যন্ত্রণা কমায় নাতনি মুক্তিকার

মন খারাপ হোক বা ভালো গভীর ক্ষততে প্রলেপের কাজ করে গান ৷ যেমনটা মুক্তিকা গঙ্গোপাধ্যায়ের মনের যন্ত্রণা প্রশমিত করেছিল দাদু কিশোর কুমারের গাওয়া গান ৷

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দাদু কিশোর কুমারের এই গান যন্ত্রণা কমিয়েছিল নাতনি মুক্তিকার (সংগৃহীত/ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 5:15 PM IST

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হায়দরাবাদ, 4 অগস্ট: ছোটবেলায় স্কুলে হয়েছিলেন বুলিংয়ের শিকার ৷ সেই যন্ত্রণা কম করতে বারবার শুনতেন কিশোর কুমারের গাওয়া নির্দিষ্ট একটা গান ৷ আসলে, ভালোবাসা-যন্ত্রণা, আনন্দ-কান্না মনের নানা অনুভূতির সঙ্গে গান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ৷ মন খারাপ থাকলে, মন ভালো থাকলে, অনুপ্রেরণা পাওয়ার ক্ষেত্রে গভীর ক্ষততে প্রলেপের কাজ করে গান ৷ ঠিক যেমনটা মুক্তিকা গঙ্গোপাধ্যায়ের মনের যন্ত্রণা প্রশমিত করেছিল দাদু কিশোর কুমারের গাওয়া গান ৷

গায়ক, অভিনেতা, সুরকার, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার-প্রযোজক কিশোর কুমারের (Amit Kumar) আজ 97তম জন্মবার্ষিকী ৷ শিল্পীর জন্মদিনে বাড়িতে বিশেষ কোনও আয়োজন হয় কি না, ঠাকুরদার কোন গান বিশেষ পছন্দ এবং কেন পছন্দ ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর ইটিভি ভারতকে দিলেন অমিত কুমার কন্যা তথা কিশোর কুমারের নাতনি মুক্তিকা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তিনি গায়ক ও সুরকার অমিত কুমারের ছোট মেয়ে ৷ ঠাকুরদার মৃত্যুর অনেক পরে মুক্তিকার জন্ম ৷ তবে, বাবা অমিত কুমারের কাছে ঠাকুরদার কথা সবসময় শুনেছেন ৷ সঙ্গীত পরিবারে বেড়ে ওঠা মুক্তিকাও পড়াশোনার পাশাপাশি সঙ্গীতের ধারাকে বজায় রেখে উদীয়মান গায়িকা ও পারফর্মার হিসেবে পরিচিতি লাভ করছেন ৷

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর জন্মদিন পালন সম্পর্কে মুক্তিকা বলেন, "বাড়িতে খুব ছিমছামভাবে দাদুর জন্মদিন পালন করা হয় ৷ আমরা দাদুর ছবিতে মালা পরাই, তাঁকে খাবার দিই, সমস্ত রীতিনীতি পালন করি। খাবারের মধ্যে দাদুর প্রিয় রাবড়ি দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি লুচি, সবজি, মাছ-মাংস এইসবও দেওয়া হয় ৷ অনেক সময় অনুরাগীরা বাড়িতে আসেন দাদুকে শ্রদ্ধা জানাতে ৷ যেমন আজ, বাড়ির কাছে এক রেস্তোরাঁয় আমাদের একটা সমাবেশ আছে ৷ আমার দাদুকে শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ তাই আজ আমরা সেখানে দাদুর জন্মদিন পালন করব ৷"

পাশাপাশি, কিশোর কুমারের জীবতকালে কীভাবে বাড়িতে জন্মদিন পালন হত সেই প্রশ্নের উত্তরে মুক্তিকা জানান, বাবা অমিতা কুমারের মুখে শুনেছেন, দাদুর জন্মদিনে রাজেশ খান্না থেকে অমিতাভ বচ্চনের মতো তারকারা শুভেচ্ছা জানাতে আসতেন ৷ বেশ বড় করে জন্মদিন উদযাপন হত বলে তিনি শুনেছেন ৷

মুক্তিকা নিজেও গানের জগতে নিজের জায়গা একটু একটু করে তৈরি করছেন ৷ দাদু কিশোর কুমার ও বাবা অমিত কুমারের গায়কীর কোন প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছে, এই প্রশ্ন করলে মুক্তিকা জানান, "দাদুর সোজাসাপ্টা গাওয়ার শৈলী ছিল, এবং কোনও না কোনওভাবে সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়েছে। আমার বাবা, আমার কাকা, সবার জিনেই এটা আছে ৷ তাই আমিও সেই শৈলীটা অনুসরণ করি। শুধু তাই নয়, অবশ্যই, তাঁর গান শোনার ব্যাপারে এটা আমার সত্তাকে আরও শক্তিশালী করেছে ৷ কারণ আমি ছোটবেলা থেকেই তাঁর গান অনেক শুনে আসছি। আমার গভীরে একটা ঐতিহ্যবাহী গানের শৈলী আছে, কিন্তু এখন আমি এখন সেটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি ৷ নিজস্ব গানের ধরন তৈরির প্রয়াস চালাচ্ছি ৷"

কিশোর কুমারের কোন গান মুক্তিকাকে অনুপ্রাণিত করে এবং কেন প্রসঙ্গে মুক্তিকা জীবনের কঠিন এক অধ্যায়ের কথা তুলে ধরেন ৷ ফেলে আসা ভয়ঙ্কর স্মৃতির কথা খুব বেশি না বললেও তিনি জানান, স্কুলে একাধিকবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন মুক্তিকা ৷ মনের ভিতর সেই ভয়, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তিনি বেছে নিয়েছিলেন দাদুর গাওয়া গান, 'কোই হোতা জিসকো আপনা' ৷ 1971 সালের হিন্দি সিনেমা 'মেরে আপনে' (Mere Apne)-এর বিখ্যাত গান এটা। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন কিশোর কুমার ৷ সুর করেছেন সলিল চৌধুরী এবং এর কথা লিখেছেন গুলজার।

গান প্রসঙ্গে মুক্তিকা বলেন, "কোই হোতা জিসকো আপনা... আমার অলটাইম ফেভারিট ৷ যখন আমি ছোটবেলায় এই গান শুনতাম, আমি জানি না কেন, খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তাম ৷ কারণ, আমি স্কুলে প্রচুরবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছিলাম ৷ একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম ৷ তখন এই গান শুনলে নিজেকে কানেক্ট করতে পারতাম ৷ লিরিক্সের দিক থেকে, অন্যান্য দিক থেকেও ৷ কোথাও না কোথাও সেই গান আমার মনে-মাথায় বসে গিয়েছে ৷ এই গানের সঙ্গে আমার একটা আলাদাই কানেকশন রয়েছে ৷ এটা নিয়ে আর কিছু বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না ৷ তবে, হ্যাঁ, দাদুর গাওয়া এই গান আমার সবসময় ভালোলাগে ৷"

ফোনর ওপ্রান্তে ভারী হয়ে আসা মুক্তিকার কণ্ঠ বুঝিয়ে দেয়, পুরনো ক্ষত মনে করতে চান না তিনি ৷ সেক্ষেত্রে, দাদু কিশোর কুমারের আর কোন ভালো লাগে এই প্রসঙ্গে উঠে আসে একটা বৃষ্টির গান ৷ মুক্তি কা জানান 'আব কে সাওয়ান মে জি ডরে' (Ab Ke Sawan Mein Jee Dare) গান তাঁর ভীষণ পছন্দের ৷ 'জ্যায়সে কো ত্যায়সা' সিনেমায় গানে দেখা গিয়েছে জিতেন্দ্র এবং রীনা রায়কে। গানটি গেয়েছেন কিশোর কুমার ও লতা মঙ্গেশকর ৷ সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন আর ডি. বর্মণ। পাশাপাশি রয়েছে 'ইন্তেহা হো গয়ি ইন্তেজার কি' গাও ৷ মুক্তিকার কথায়, যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারেন কিংবা মঞ্চে গান করেন, তখন এই গানের ভাইবও আনন্দ দেয় মুক্তিকা গঙ্গোপাধ্যায়কে ৷

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