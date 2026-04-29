যাঁদের কোরিয়োগ্রাফিতে মাধুরী হয়েছেন 'মোহিনী', ক্যাটরিনা হয়েছেন 'চিকনি চামেলি' আজ তাঁদের দিন

যাঁদের কোরিয়োগ্রাফিতে মাধুরী হয়েছেন 'মোহিনী', ক্যাটরিনা হয়েছেন 'চিকনি চামেলি' আজ তাঁদের দিন
International Dance Day-তে একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ভারতের টপ কোরিয়োগ্রাফারের তালিকায় রয়েছেন কারা ৷
Published : April 29, 2026 at 2:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 এপ্রিল: সিনেমার গান-গল্প-অভিনয়ের পাশাপাশি যা দর্শকদের মুগ্ধ করে তা হল নাচ ৷ মিঠুন চক্রবর্তীর ডিস্কো ডান্সার হোক কিংবা পিয়া তোসে নয়না লাগে রে অথবা হৃতিকের এক পল কা জিনা প্রতিটা গানের সঙ্গে নাচ বা হুক স্টেপ আজও মনে রেখেছ অনুরাগীরা ৷ ফলে বিনোদন জগতে সিনেমার সাফল্যে এই গান ও নাচ অসামান্য অবদান রেখেছে। হিন্দি সিনেমার এই বিশাল ও অসাধারণ সৃষ্টিযজ্ঞে অবদান রাখা বহু সৃজনশীল দিকপালের ভিড়ে, নৃত্য-পরিচালকরাও (Choreographers) পালন করেন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আজ ইন্টারন্যাশনাল ডান্স ডে (International Dance Day) উপলক্ষ্যে রইল, এমনই কিছু সেরা কোরিয়োগ্রাফারদের কথা ৷
সরোজ খান
'দম মারো দম' গানে বিষাদমাথা অথচ বাঁধনহারা জিনাত আমান থেকে শুরু করে, 'হাওয়া হাওয়াই'-এর প্রাণচঞ্চল শ্রীদেবী, কিংবা 'এক দো তিন'-এর সম্মোহনী মাধুরী দীক্ষিত, 'নিম্বুড়া নিম্বুড়া'-র অসাধারণ ঐশ্বর্য রাই বচ্চন - তারকাদের নাচের তাল যতবার দর্শক মোহিত হয়েছে ততবারই মনে পড়ে কোরিয়োগ্রাফার সরোজ খানের কথা ৷ বলিউডের এমন বহু রূপসী অভিনেত্রী আছেন যাঁরা নাচের তালে সকলকে তাক লাগিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ঋণী সরোজ খানের কাছে ৷ বলিউডে তিনি পরিচিত 'মাস্টারজি' হিসাবে ৷ প্রয়াত সরোজ খানের নৃত্য-সৃজনশীলতায় বরাবরই ধরা পড়ে অপূর্ব লাবণ্য ৷ তাঁর সহজ-সরল নাচের কলা, মুগ্ধ করে আপামর দর্শকদের ৷
ফারহা খান
মাইকেল জ্যাকসনের ‘থ্রিলার’ নামের একটি মিউজিক ভিডিয়ো দেখার পর ফারাহ খানের নাকি নাচের প্রতি আকৃষ্ট আসে। পরবর্তীতে তিনি নাচকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেন ৷ বেশ কিছু জনপ্রিয় নাচের কোরিওগ্রাফি করেছেন ফারহা ৷যার মধ্যে রয়েছে ‘ঢোল বাজনে লগে’ (বিরাসত), 'ছাইয়া ছাইয়া' (দিল সে), 'এক পল কা জিনা' (কহো না প্যায়ার হ্যায়), 'ইধর চলা ম্যায় উধর চলা' (কোই… মিল গয়া)-এর মতো আরও অনেক কালজয়ী নাচের দৃশ্য।
গণেশ আচার্য
ওমকারা সিনেমার বিড়ি জ্বালাই লে গানটার কথা মনে আছে ? যে গান লিখেছিলেন গুলজার আর সুর দিয়েছিলেন বিশাল ভরদ্বাজ ৷ সেই গানে মালাইকা অরোরাকে অসাধারণ ডান্স স্টেপ শিখিয়েছিলেন গণেশ আচার্য ৷ আর এই গান সেই সময়ে হয়ে উঠেছিল নম্বর 1 আইটেম নম্বর ৷ গণেশের জনপ্রিয় কোরিয়োগ্রাফি করা তালিকায় রয়েছে, 'অ্যায়সা জাদু ডালা রে' (খাকি), 'চিকনি চামেলি' (অগ্নিপথ), 'বড়ি মুশকিল বাবা বড়ি মুশকিল' (লজ্জা)-সহ আরও অনেক গান ৷
রেমো ডি'সুজা
তিনি বলেন অ্যানি বডি ক্যান ডান্স ৷ আর তিনি সেটা প্রমাণও করেছেন ৷ ব্যালে, অ্যাক্রোব্যাটিক্স, মিড-এয়ার ডান্সিং, হিপ-হপ, বলিউড এবং কনটেম্পোরারি, সবেতেই সাবলিল তিনি। যার ঝুলিতে রয়েছে 'বলম পিচকারি' (ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি), 'ডিস্কো দিওয়ানে' (স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার), 'পিংগা', 'দিওয়ানি মস্তানি' (বাজীরাও মস্তানি), 'ঘর মোরে পরদেশিয়া' (কলঙ্ক)-এর মতো গান, যে গানে রেমোর কোরিয়োগ্রাফি আলাদা জলবা এনেছে ৷
বৈভবি মার্চেন্ট
'ঢোলি তারো ঢোল বাজে' (হাম দিল দে চুকে সনম), 'কাজরা রে' (বান্টি অউর বাবলি) কিংবা 'আজা নাচলে'-গত তিন দশক ধরে বৈভবির ইশারায় নাচেননি এমন অভিনেতা-অভিনেত্রী কমই আছেন ৷ দীপিকা পাড়ুকোনের 'বেশরম রং'কেই ভুলবেন কীভাবে ৷ 1999 সাল থেকে তিনি একজন নৃত্য পরিচালক হিসেবে কাজ করে চলেছেন ৷ তাঁর প্রথম একক নৃত্য-পরিকল্পনা ছিল ‘ঢোল বাজে’। এরপর থেকে, নিজের প্রতিটি নৃত্য-পরিকল্পনার মাধ্যমেই তিনি সাফল্যের এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছেন।