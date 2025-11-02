কানে দুল-ধূসর চুলে কিলার লুকে 'কিং', জন্মদিনে মারকাটারি টিজার শাহরুখের
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত শাহরুখ খানের পরবর্তী অ্যাকশন ছবি 'কিং' ৷ সুহানা খানকে বাবার সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে ছবিতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2025 at 3:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 নভেম্বর: 60তম জন্মদিনে অনুরাগীদের বড় চমক দিলেন শাহরুখ খান ৷ রবিবার প্রকাশ্যে এল কিং ছবির টাইটেল বা টিজার ৷ 1 মিনিট 12 সেকেন্ডের ভিডিয়োতে অন্যরকম রূপে ধরা দিলেন শাহরুখ ৷ তাঁর ছবির লুকে ইতিমধ্যে ঘায়েল অনুরাগীরা ৷
কালো পোশাক, কানে দুল, ধূসর চুল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে ৷ মুখে তাসের কিং ৷ ছবির টিজারে শাহরুখের অন্য অবতারের আভাস পেলেন ভক্তরা । টিজারটি শুরু হয়েছে দুটি লাইন দিয়ে, "শ দেশো মে বদনাম, দুনিয়া নে দিয়া সিরফ এক হি নাম-কিং।"
ডাঙ্কি ছবিতে শেষবার বড়পর্দায় দেখা গিয়েছে শাহরুখকে ৷ আর তাঁর দীর্ঘ চলচ্চিত্র কেরিয়ারের তালিকায় নতুন সংযোজন হতে চলেছে আসন্ন ছবি কিং ৷ যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথমবার বড়পর্দায় দেখা যাবে মেয়ে সুহানা খানকে ৷ পাশাপাশি এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে আরও একবার জুটি বাঁধছেন দীপিকা পাডুকোন ৷
কিং ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ ৷ তিনি এর আগে পাঠান ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছিলেন ৷ পরিচালক সিদ্ধার্থ কিং ছবির টিজার সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ৷ ক্যাপশন তিনি লিখেছেন, #কিং । এখন শো-টাইম ! সিনেমা 2026-এ ।"
টিজারটিতে ধুন্ধুমার অ্যাকশন, তীক্ষ্ণ ভিজ্যুয়াল এবং মারকাটারি লুকে শাহরুখ খানকে দেখানো হয়েছে, যা অনুরাগীদের মনে করিয়ে দিয়েছে কেন তাঁকে বলিউডের বাদশা বলা হয় । আর কিং ছবির টিজার প্রকাশ্যে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়ার বন্যা বইছে । এক শাহরুখ অনুরাগী লিখেছেন, "কিং ফিরে এসেছে ৷" আবার অন্যজন লিখেছেন, "অবশেষে শাহরুখের অবসর পরিকল্পনা হল, বিশ্বকে মনে করিয়ে দেওয়া কে বলিউডে শাসন করে ।" আরেকটি আবেগঘন বার্তায় এক অনুরাগী লিখেছেন, "এটি আপনার দেওয়া সেরা জন্মদিনের উপহার ৷ শাহরুখ খান রাজা ছিল, থাকবে ৷"
অন্যরা টিজারটিকে জন্মদিনের মাস্টারস্ট্রোক হিসেবে প্রশংসা করেছেন । একজন সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারী লিখেছেন, "বেশিরভাগ মানুষ তাদের জন্মদিনে মোমবাতি জ্বালান ৷ আপনি তো পুরো ইন্টারনেটে আগুন ধরিয়ে দিলেন । একেবারে রাজার মতো আচরণ ৷" অন্য একজন লিখেছেন, "হৃদয় রাজ করা থেকে পর্দায় শাসন করা পর্যন্ত, 60 বছর বয়সেও শাহরুখ খান থামার নাম নিচ্ছেন না ।"
পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ সবসময় বড় পর্দায় জমজমাট অ্যাকশন ও নতুন কিছু নিয়ে হাজির হন ৷ কিং ছবির টিজারটিও যেন তাঁর সেই ধারাকেই প্রতিফলিত করছে । এখনও পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে বড় ছবি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে কিং'কে ৷ এই ছবিতে আরও একবার শাহরুখ অ্যাকশন ইমেজে ধরা দেবেন ৷ রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং মারফ্লিক্স পিকচার্স প্রযোজিত কিং 2026 সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ।