যন্তর মন্তরে সোনমের অনশন ! আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সরকারের কাছে কী দাবি তারকাদের ?

যন্তর মন্তরে সোনমের অনশন ! আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সরকারের কাছে কী দাবি তারকাদের ?
সোনমের অনির্দিষ্টকালের অনশন 17তম দিনে পা রেখেছে ৷ শিক্ষাবিদ ও জলবায়ু কর্মীকে সমর্থন বলি তারকাদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 2:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 জুলাই: ক্রমশ খারাপ হচ্ছে শিক্ষাবিদ ও জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকের (Sonam Wangchuk) শারীরিক অবস্থা ৷ দিল্লির যন্তর মন্তরে সোনমের অনির্দিষ্টকালের অনশন 17তম দিনে পা রেখেছে ৷ NEET-UG পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র আয়োজিত আন্দোলনেরই একটি অংশ এই অনশন কর্মসূচি। সোনমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতেই মুখ খুলেছেন একাধিক বলিউড তারকা ৷ যেখানে একদিকে যেমন রয়েছেন '3 ইডিয়টস' খ্যাত 'চতুর' চরিত্রে অভিনয় করা ওমি বৈদ্য (Omi Vaidya), তেমনই রয়েছেন জিনাত আমন (Zeenat Aman), নাসিরুদ্দিন শাহের (Naseeruddin Shah) মতো তারকারা ৷
সোনম ওয়াংচুকে শারীরিক অবস্থা
সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ওয়াংচুকের ওজন এখন পর্যন্ত 8.5 কেজি কমেছে ৷ তাঁর রক্তচাপ কমে 109/70-এ নেমে এসেছে। ওয়াংচুকের প্রতি সমর্থন ক্রমশ বাড়ছে তারকাদের ৷ ইতিমধ্যেই অনেক তারকা, তাঁকে অনশন প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। 'থ্রি ইডিয়টস' ছবির অভিনেতা ওমি বৈদ্য, সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।
লেখিকা অরুন্ধতী রায়, অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ ও রত্না পাঠক শাহ, অভিনেত্রী জিনাত আমন, অর্থনীতিবিদ জয়তী ঘোষ ওয়াংচুকের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁকে অনশন শেষ করার অনুরোধ করেছেন। সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আন্দোলনকারীদের প্রতি 'গভীর কৃতজ্ঞতা' প্রকাশ করেন ৷ পাশাপাশি, ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের অবনতি নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেন।
সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর খবর অনুযায়ী, বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "দেশজুড়ে ছাত্র ও যুবসমাজের জন্য আপনারা যে উদ্দেশ্যবোধ, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাকে আমরা কুর্নিশ জানাই।" আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তাঁরা আরও বলেন, "সামনে যে দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম অপেক্ষা করছে, তার স্বার্থে আমরা আপনাদের এই অনশন কর্মসূচি অবিলম্বে প্রত্যাহার করার বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই লড়াইটি কোনও স্বল্পমেয়াদী দৌড় (স্প্রিন্ট) নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী দৌড় (ম্যারাথন) ৷ তাই আগামী দিনগুলোতে আপনাদের উপস্থিতি, শক্তি ও নেতৃত্ব আমাদের একান্ত প্রয়োজন।"
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, সরকারের পক্ষ থেকে দাবির বিষয়ে নীরবতা অনশনকারীদের স্বাস্থ্যকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। বিবৃতিতে শেষে বলা হয়, "আপনাদের দাবির প্রতি সরকারের উদাসীনতা আপনাদের অনেকেরই স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে-এ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।"
ওয়াংচুককে সমর্থন ওমি বৈদ্যর
'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমায় চতুর রামালিঙ্গম বা 'সাইলেন্সার'-এর চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা ওমি বৈদ্য মানুষকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যার জন্য ওয়াংচুক লড়াই করছেন। ওয়াংচুকের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্র 'ফুংসুখ ওয়াংড়ু'-র প্রসঙ্গ টেনে বৈদ্য তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি আবেগঘন ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োটির শিরোনাম ছিল- "আমি চাই না ফুংসুখ ওয়াংড়ু মারা যাক।"
ভিডিয়ো ক্লিপটিতে অভিনেতা বলেন, "আমি এই লোকটির সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বেশ আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব। জীবনে তিনি অসাধারণ সব কাজ করেছেন এবং তাঁকে বেশ বিনয়ী মনে হয়েছে-যা সত্যিই দারুণ ব্যাপার। আমি আপনাদের পরামর্শ দেব তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এবং তিনি বর্তমানে কী করছেন তা জানতে ৷ কারণ তিনি এখন দীর্ঘ সময় ধরে অনশন করছেন। এই অনশন অনেক সপ্তাহ ধরে চলছে এবং এর ফলে তাঁর রক্তে শর্করার মাত্রা অনেক কমে গেছে।"
এরপর অভিনেতা উল্লেখ করেন যে, ওয়াংচুকের প্রতি সমর্থন রাজনৈতিক বা আদর্শগত মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে হওয়া উচিত। ওমি বলেন, "আপনি তাঁর সঙ্গে একমত হোন বা না-ই হোন, আমি আসলে চাই না যে এই মানুষটি মারা যান। আমার মতে তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একজন মানুষ এবং আমি চাই তিনি বেঁচে থাকুন।"
ওয়াংচুককে সমর্থন জিনাত আমনের
জিনাত তাঁর ইনস্টাগ্রামে সোনমের একটি ছবি পোস্ট করে তাঁর সমর্থনে এক বার্তা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "আজ আমার ভাবনা দেশের রাজধানীর দিকে নিবদ্ধ, যেখানে ওয়াংচুকের অনির্দিষ্টকালের অনশন আন্দোলন 17তম দিনে পা রেখেছে ৷ " তিনি আরও বলেন, "একটি সংবাদ প্রতিবেদনে আমি পড়েছি যে, ওয়াংচুকের শরীর ভাঙছে ৷ তিনি তীব্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।’ এমনকী, অনশন ভাঙার অনুরোধ করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছেন, 'আমাকে অনশন ভাঙার কথা বলবেন না। বরং সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তারা আলোচনা করতেই রাজি হচ্ছে না।'"
জিনাত লেখেন, "মিঃ ওয়াংচুকের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি ভারত সরকারের কাছে এই বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, কারণ এটি সমগ্র ভারতের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত ৷ আমরা এমন কোনও সমাজে পরিণত হতে পারি না যারা হাত গুটিয়ে বসে দেখবে যে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক মেধাবী মানুষকে বলি দেওয়া হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ভারতের ৷ যারা ক্ষমতায় আছেন, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই এমন প্রতিবাদের মোকাবিলা করা তাঁদের দায়িত্ব। সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও শুভকামনা রইল।"
সোনম ওয়াংচুকের অনশন
NEET পরীক্ষায় অনিয়মের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে 'সিজেপি' (CJP) যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে। গত 28 জুন সোনম এই আন্দোলনে যোগ দেন ৷ তখন থেকেই তিনি অনির্দিষ্টকালের অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। সংগঠনটি আগামী 20 জুলাই সংসদ ভবন অভিমুখে একটি মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।