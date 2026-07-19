ETV Bharat / entertainment

প্রকাশ্যে 'কাতুকুতু বুড়ো'-র ট্রেলার, রহস্য-সুর-আবেগে জমল সঙ্গীতময় সন্ধ্যা

'কাতুকুতু বুড়ো' ছবির পরিচালক উজান গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তিনি এই ছবিতে অভিনয়ও করছেন ৷ তাঁর বিপরীতে রয়েছেন অভিনেত্রী রাপূর্ণা ভট্টাচার্য ৷

Katukutu Buro
প্রকাশ্যে 'কাতুকুতু বুড়ো'র অফিসিয়াল ট্রেলার (ছবি-সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 জুলাই: এসে গেল বহু প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি 'কাতুকুতু বুড়ো'র অফিসিয়াল ট্রেলার । আগামী 24 জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটি। আর তাই শনিবার সন্ধ্যায় রহস্য, সঙ্গীত এবং স্মৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটল দক্ষিণ কলকাতার এক ঝাঁ চকচকে শপিং মলে ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রয়াত রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । উপস্থিত সকলেই তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন ।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক ও অভিনেতা উজান গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেত্রী রাপূর্ণা ভট্টাচার্য, ছবির সঙ্গীতশিল্পী দেবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কোরিওগ্রাফার সৃজিতা মিত্র এবং শ্রেষ্ঠা দাস ।
Katukutu Buro
দক্ষিণ কলকাতার শপিং মলে অনুষ্ঠান (ছবি-সংগৃহীত)

টিজার প্রদর্শনের পর প্রকাশ করা হয় ছবির অফিসিয়াল ট্রেলার । ট্রেলারে প্রেম, রহস্য, আবেগ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তার আভাস মিলেছে । গল্পের সমস্ত রহস্য উন্মোচন না করে দর্শকদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তুলেছে এই ঝলক । পরে ছবির কলাকুশলীরা শুটিংয়ের নানা অভিজ্ঞতা, পর্দার আড়ালের গল্প এবং ছবি তৈরির সৃজনশীল যাত্রার কথা ভাগ করে নেন দর্শকদের সঙ্গে ।

Katukutu Buro
ছবির মুখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রী (ছবি-সংগৃহীত)

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছবির গান নিয়ে লাইভ মিউজিক্যাল পারফরম্যান্স । 'টাইটেল ট্র্যাক', 'বিবিডি বাগ', 'বুড়ো বুড়ি' এবং 'লভুডুভু'-র পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা অনুষ্ঠান ।

দর্শকদের অংশগ্রহণ, ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন এবং প্রিমিয়ার পাস জেতার সুযোগ সন্ধ্যাটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে । উজান গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ও পরিচালনায় তৈরি 'কাতুকুতু বুড়ো' রহস্য, আবেগ ও সঙ্গীতের এক ভিন্নধর্মী সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চলেছে বলে জানান নির্মাতারা । ইতিমধ্যেই ট্রেলার ও ছবির গান দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে । এবার অপেক্ষা শুধুই 24 জুলাইয়ের, যখন ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ।

Katukutu Buro
ছবির মুখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রী (ছবি-সংগৃহীত)

উজান বলেন, "কাতুকুতু বুড়ো'য় একটা লাইন আছে, মনে পড়ে? 'হাসির থেকে কান্না পাবে বেশি...' আমাদের এই ছবিতে পাওয়া যাবে দুটোই । যে বিষয়গুলো নিয়ে গোটা সমাজ হতাশ হয়ে আছে সেটাকে হতাশা ছাড়াও যে অন্য ভাষায় প্রয়োগ করা যায়, আবার হাসিমুখে হতাশাটাকে উড়িয়েও দেওয়া যায় ওই স্পিরিটটাই রয়েছে 'কাতুকুতু বুড়ো'তে । ছবিতে প্রেমও আছে ভরপুর । যে তিনটে গান আছে তার মধ্যে দুটোই প্রেমের । আরও অনেক এলিমেন্ট আছে, যা দেখার জন্য যেতে হবে সিনেমা হলে ।"

TAGGED:

KATUKUTU BURO TRAILER
UJAAN GANGULY
কাতুকুতু বুড়ো
উজান গঙ্গোপাধ্যায় ছবি
KATUKUTU BURO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.