ইডেনে সৌরভের নয়া শো'র লোগো লঞ্চ, মহারাজের জীবনে 'বিগ বস' কে জানেন ?

ইডেনে সৌরভের নয়া শো'র লোগো লঞ্চ, মহারাজের জীবনে 'বিগ বস' কে জানেন ?
বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে 'বিগ বস বাংলা সিজন-3' । এই শোতে সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 7, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দর্শকের মন ভরাতে আসতে চলেছে 'বিগ বস বাংলা' । এই শো'র সঞ্চালনা করবেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । 6 মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে মহারাজের উপস্থিতিতে এক জমকালো নৃত্য পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে হয়ে গেল 'বিগ বস বাংলা'-র আনুষ্ঠানিক লোগো লঞ্চ । এদিনের সন্ধ্যায় সঞ্চালনায় ছিলেন তৃণা সাহা এবং অনিন্দ্য সেনগুপ্ত ।
দাদাগিরির পর রিয়ালিটি শো 'বিগ বস' তাঁর নতুন জার্নি শুরু হতে চলেছে ৷ সেই নিয়ে 'বিগ বস'-এর এই সিজনের সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "কোনও নির্দিষ্ট একটা কাজ আমার কাছে বড় নয়, আমার কাছে সব কাজই বড় । তা সে খেলার মাঠে ক্রিকেট হোক বা সঞ্চালনা । খেলা শেষ করে আমি টেলিভিশনে এসেছি । সেটাও অনেক বছর হয়ে গেল । তবে, বিগ বসের মতো কোনও শো আমি হোস্ট করিনি কখনও ।"
সৌরভের জীবনের 'বিগ বস' কে ?
বাংলার মহারাজের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাঁর জীবনের 'বিগ বস' কে? এক লহমায় সৌরভ বলেন, "আমার বিগ বস সানা ।" 'বিগ বস' মানেই বিতর্ক, সমালোচনা । এই প্রসঙ্গে 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' বলেন, "গসিপ, কন্ট্রোভার্সি সব তো প্রতিযোগীদের নিয়ে । আমাকে সেটা সামাল দিতে হবে ।"
টিম ইন্ডিয়া থেকে কোন খেলোয়াড় 'বিগ বস'-এ অংশ নিলে জমিয়ে দেবেন? সৌরভের উত্তর, "সবাই জমাতে পারবেন । এদেরকে আপনারা খেলার মাঠে দেখেছেন । বিগ বস-এ এলেও এরা ভালো জমাবেন ।" হেয়ার স্টাইলে বদল দেখা গেল সৌরভকে । তাই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় নতুন হেয়ারস্টাইল কি বিগ বসের জন্য? তিনি সহাস্যে বলেন, "এটা ডেইলি লাইফের জন্য ।"
টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে সৌরভের বক্তব্য
উল্লেখ্য, রবিবার টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনাল আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৷ নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল ৷ তার আগে সূর্যকুমার যাদবের দল নিয়ে আশাবাদী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক । ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সে খুশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । এদিন সন্ধ্যার ইডেনে সৌরভের পাশাপাশি গ্যালারি অলঙ্কৃত করেন বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত এবং জনপ্রিয় মুখের সারি । হাজির ছিলেন দীপান্বিতা রক্ষিত, রনিতা দাশ, বিশ্বজিৎ ঘোষ-সহ আরও অনেকে ।
ইডেনে ব্যাট ধরলেন মহারাজ
জানা গিয়েছে, চলতি বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'বিগ বস বাংলার সিজন 3'-র সম্প্রচার শুরু হবে । শোনা যাচ্ছে, মহারাজের পরামর্শ মতোই শুটিংয়ের লোকেশন বেছে নেওয়া হয়েছে । এদিন বর্ণময় ডান্স পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ক্রিকেট টুর্নামেন্টও হয় । 'টিম টলিউড' বনাম 'বিগ বস একাদশ'-এর মধ্যে খেলা হয় এদিন । ইডেনের মাটিতে যীশুর বোলিং-এ চার হাঁকালেন সৌরভ । করতালিতে ফেটে পড়ে ইডেন গার্ডেন্স ।
'বিগ বস বাংলা'র খুঁটিনাটি
প্রসঙ্গত, 2013 সালে ইটিভি বাংলার পর্দায় প্রথম দেখা যায় 'বিগ বস বাংলা' । এই সিজনের সঞ্চালনা করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী এবং বিজয়ী হয়েছিলেন সঙ্গীত শিল্পী অনীক ধর । 2016 সালে অন্য একটি জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেলে দেখা যায় 'বিগ বস' বাংলার দ্বিতীয় সিজন । যার সঞ্চালনায় ছিলেন জিৎ । সেই সিজনে বিজয়ী হয়েছিলেন অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় । আর এবার আরও একটি জনপ্রিয় বাংলা বিনোদন চ্যানেলে আসছে 'বিগ বস বাংলা'-র তৃতীয় সিজন । কে হবে বিজয়ী? দেখতে মরিয়া আম বাঙালি ।