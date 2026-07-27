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ইন্ডিয়ান আইডল 16 জয়ী জ্যোতির্ময়ী, কী বললেন ওড়িশার কন্যা ?

ট্রফি জয়ের পর জ্যোতির্ময়ী জানান, এই মুহূর্ত তাঁর কাছে স্বপ্নপূরণের মতো। অডিশন থেকে ট্রফি জয়, পুরো জার্নিটাই ছিল জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো এক অভিজ্ঞতা।

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ইন্ডিয়ান আইডল 16-এর মুকুট ওড়িশা কন্যার মাথায় (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 10:55 AM IST

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হায়দরাবাদ, 27 জুলাই: গত বছর ইন্ডিয়াল আইডল 15-এর মঞ্চ আলোকিত করেছিল বাঙালি কন্যা মানসী ঘোষ ৷ এবার দীর্ঘ 9 মাসের যাত্রা শেষে 'ইন্ডিয়ান আইডল সিজন 16' ট্রফি জিতে নিয়েছেন ওড়িশার মেয়ে জ্যোতির্ময়ী নায়ক (Jyotirmayi Nayak)। অডিশন থেকে শুরু করে গ্র্যান্ড ফিনালে-নিজের দুর্দান্ত পরিবেশনার মাধ্যমে তিনি বিচারক ও দর্শক, উভয়েরই মন জয় করে নিয়েছেন। তারই ফলস্বরূপ, আজ তিনি 'ইন্ডিয়ান আইডল সিজন 16'-এর বিজয়ীর মুকুট পরেছেন।

ইন্ডিয়ান আইডল সিজন 16-এর বিজয়ী জ্যোতির্ময়ী

জ্যোতির্ময়ী নায়ক তাঁর অনবদ্য পরিবেশনার মাধ্যমে সবার মন জয় করে নেন ৷ ফাইনালে অন্য সব প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে ট্রফি জিতে নেন। এর পাশাপাশি তিনি 20 লক্ষ টাকার পুরস্কারও লাভ করেন। আন্দসিকা চোনকার, মনরাজ বীর সিং, মাসকামে বোস, সুহেল সুফি এবং তানিশক শুক্লার মতো শক্তিশালী প্রতিযোগীদের হারিয়ে জ্যোতির্ময়ী নায়ক ফাইনালে জয়ী হন। জব্বলপুরের তানিশক শুক্লা প্রথম রানার-আপ হন।

odisha-girl-jyotirmayi-nayak-crownes-indian-idol-season-16-winner-what-is-her-reaction
ইন্ডিয়ান আইডল 16 জয়ী (সংগৃহীত)

ট্রফি জয়ের পর জ্যোতির্ময়ী জানান, এই মুহূর্তটা তাঁর কাছে স্বপ্নপূরণের মতো। অডিশন থেকে শুরু করে ট্রফি জয় পর্যন্ত পুরো জার্নিটা ছিল তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো বিশেষ অভিজ্ঞতা। তিনি তাঁর পরিবার, অনুরাগী, বিচারক, অনুষ্ঠানের পুরো দল এবং যাঁরা তাঁকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "এই ট্রফি শুধু আমার একার নয়, বরং তাঁদের সবার যাঁরা প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে সমর্থন জুগিয়েছেন এবং আমার ওপর আস্থা রেখেছেন।"

সাফল্যের মূলমন্ত্র জানিয়ে জ্যোতির্ময়ী বলেন, "ইন্ডিয়ান আইডল ট্রফি জয় করাটা আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শুরুর দিনগুলোতে আমি কখনোই ভাবিনি যে আমি ফাইনালিস্ট হতে পারব। তবে আমি চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম। আজ আমার কঠোর পরিশ্রমের ফলেই আমি এই সাফল্য অর্জন করেছি। তাই আমি শুধু এটুকুই বলব, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন, কঠোর চেষ্টা চালিয়ে যান এবং ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখুন। আপনারা নিশ্চিতভাবেই সফল হবেন। সেরা 6-এ পৌঁছানোর বিষয়টি আমি কখনোই ভুলব না। অডিশন থেকে সেরা 6-এর পর্যায়ে উঠে আসাটা আমার কাছে অত্যন্ত বিশেষ এক ঘটনা ছিল। অডিশনের সময় যার মুখোমুখি হয়েছিলাম, সেই জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে যখনই আমার দেখা হয়, তিনি আমাকে বলেন যে যা-ই ঘটছে, তা ভালোর জন্যই ঘটছে। তাই ঈশ্বরের ওপর এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ চালিয়ে যান।"

তিনি অনুরাগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "আমি অনুরাগীদের বলতে চাই, আপনাদের ভালোবাসা, সমর্থন ও আশীর্বাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের আস্থার কারণেই আজ আমি বিজয়ী হতে পেরেছি। আমার এই যাত্রা থেকে আপনারা অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। কোনও সমস্যা দেখা দিলে আমি কখনোই হাল ছাড়ি না। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং চেষ্টা চালিয়ে যান, আপনারা অবশ্যই সফল হবেন।"

জ্যোতির্ময়ীর 'ইন্ডিয়ান আইডল' সফর

জ্যোতির্ময়ীর এই যাত্রা শুরু থেকে মোটেও সহজ ছিল না। এর আগেও তিনি তিন-চারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাঁকে দমে যেতে দেয়নি। তিনি আবারও ভাগ্য পরীক্ষা করেন ৷ অডিশনের দিন গলায় সংক্রমণের কারণে তিনি গান গাইতে পারেননি। তবুও বিচারকরা তাঁকে একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। সেই সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি এবং নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। অডিশনে 'সাইয়া সাইয়া' গানটি গেয়ে তিনি সবার মন জয় করে নেন। এর ফলে, জাতীয় পর্যায়ের শো 'ইন্ডিয়ান আইডল সিজন 16'-তে নিজের কণ্ঠের জাদু দেখানোর সুযোগ পান তিনি। এরপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসে যখন সব প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়াই করে তিনি শেষ পর্যন্ত জয়ী হন।

জ্যোতির্ময়ী নায়কের সঙ্গীত জীবন

জ্যোতির্ময়ী ওড়িশার একজন জনপ্রিয় গায়িকা। 2019 সালে প্লে-ব্যাক গায়িকা হিসেবে তাঁর অভিষেক ঘটে। 'ইশক আধার' (Ishq Aadhaar) এবং 'দেখতা হালে প্রেম হালে' (Dekta Hale Prema Hale) ছবিগুলোর মাধ্যমে ওড়িয়া সিনে জগতে তাঁর জার্নি নতুন মোড় নেয় ৷ প্লে-ব্যাক গায়িকা হিসেবে তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তিনি 'চারিধাম', 'এক ধাম', 'মধু ভাই', 'আমা গাঁও আধার খান্টি গুয়া ঘিয়ো', 'সুনয়না ত্রিতাল ট্র্যাক', 'চোরি চোরি চান্দিনিকু রাজনন্দিনী'-র মতো ভজন ও গানের জন্য পরিচিত। তিনি প্রায় এক হাজারের বেশি গান গেয়ে স্বতন্ত্র পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গেলে, জ্যোতির্ময়ী ভুবনেশ্বরের পালাকান্ধি এলাকায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকেন। শীঘ্রই তিনি আশুতোষ সামালের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন।

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INDIAN IDOL SEASON 16
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