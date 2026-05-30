নাচে-গানে মন মাতালেন হাজির ওপার নুসরত ফারিয়া

নাচে-গানে মন মাতালেন হাজির ওপার নুসরত ফারিয়া
হাজির ওপার বাংলার জনপ্রিয় নায়িকা নুসরত ফারিয়ার নতুন ডান্স অ্যান্থেম ‘লোকে বলে’।
Published : May 30, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 30 মে: ব্যস্ততার দুনিয়ায় মানুষের চোখের স্বাদও বদলেছে। গানের মাধ্যমেও গল্প দেখতে ভালোবাসছে শ্রোতা-দর্শক। আর তাই বাংলা গানেও আজ সিঙ্গলস-এর ছড়াছড়ি। হাজির হল ওপার বাংলার জনপ্রিয় নায়িকা নুসরত ফারিয়ার নতুন ডান্স অ্যান্থেম ‘লোকে বলে’। গ্রীষ্মের আমেজে দর্শক-শ্রোতার জন্য নতুন চমক নিয়ে এসেছে এই গান ।
গানটি ইতিমধ্যেই এ বছরের অন্যতম আলোচিত ডান্স ট্র্যাক হিসেবে নজর কাড়তে শুরু করেছে। সামাজিক মাধ্যমের পাতায় চোখ রাখলেই তার হদিস মিলবে।
গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন ফুয়াদ আল মুক্তাদির। কথার দায়িত্বে ছিলেন তাহজিব এম বাধন। মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন জনপ্রিয় কোরিয়োগ্রাফার-চলচ্চিত্র নির্মাতা বাবা যাদব, যিনি তাঁর বর্ণময় ও উচ্চ-শক্তির ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার জন্য পরিচিত। গানটিতে কণ্ঠও দিয়েছেন নুসরত ফারিয়া স্বয়ং। এটি নুসরত ফারিয়ার সঙ্গে এসভিএফ মিউজিক-এর পঞ্চম যৌথ কাজ। এর আগে ‘পটাকা’, ‘আমি চাই থাকতে’, ‘বুঝিনা তো তাই’ এবং ‘হাবিবি’-র মতো জনপ্রিয় গান দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছিল। ‘লোকে বলে’ সেই সফল সঙ্গীতযাত্রাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে গেল বলে দাবি নির্মাতাদের।
গানটি সম্পর্কে নুসরত ফারিয়া বলেন, “এস ভি এফ মিউজিক-এর সঙ্গে আমার প্রতিটি কাজই দর্শকদের কাছ থেকে অসাধারণ সাড়া পেয়েছে। ‘লোকে বলে’ আমার কাছে ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ একটি প্রজেক্ট। গানটির মধ্যে এমন এক প্রাণবন্ত ও উচ্ছ্বসিত আবহ রয়েছে, যা শুনলেই নাচতে ইচ্ছে করবে। শুটিংয়ের সময়ও দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।”
ঝলমলে ভিজ্যুয়াল, আকর্ষণীয় হুক লাইন এবং প্রাণবন্ত বিটে সাজানো ‘লোকে বলে’ এই মরশুমের অন্যতম জনপ্রিয় ডান্স অ্যান্থেম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে বলে দাবি নুসরাতের। গানটি বর্তমানে এস ভি এফ মিউজিকের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং বিভিন্ন অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে গেলেই দেখা আর শোনা যাবে।