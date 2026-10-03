বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার নুশরত ! এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে রাতেই ফিরেছেন মুম্বই; কবে অস্ত্রোপচার ?

বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার নুশরত ! এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে রাতেই ফিরেছেন মুম্বই; কবে অস্ত্রোপচার ?
Nushrratt Bharuccha suffered a spine fracture: বালিতে এক দুর্ঘটনায় নুশরত ভারুচার মেরুদণ্ডে চিড় ধরেছে ৷ অস্ত্রোপচারের জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে মুম্বইয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 9:44 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 অক্টোবর: বালি-তে বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার অভিনেত্রী নুশরত ভারুচা ৷ দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ডে চোট (ফ্র্যাকচার) পেয়েছেন তিনি ৷ বলিউড অভিনেত্রীকে মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারের তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয়েছে মুম্বইয়ে ৷ কাজের পাশাপাশি ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে বালি-তে গিয়েছিলেন নুশরত ৷ তাঁর দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছেন। অনুরাগীদের প্রার্থনা দ্রুত সেরে উঠুন অভিনেত্রী ৷
নুশরতের পক্ষ থেকে জারি করা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চিকিৎসকদের দ্বারা আরও পর্যালোচনার পর তাঁর অস্ত্রোপচার করা হবে। এরপরেই তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে মুম্বাইতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও করা হয় ৷ এখানেই তাঁর পরবর্তী চিকিৎসা চলবে। মুম্বইতে তাঁর পৌঁছানোর মুহূর্তের ভিডিয়ো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এতে দেখা গিয়েছে, নুশরতকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হচ্ছে। পরবর্তী চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদেরও তাঁর সঙ্গে দেখা গিয়েছে।
শুক্রবার রাতে প্রকাশ করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "কাজের পাশাপাশি ছুটি কাটানোর জন্য বালি-তে থাকাকালীন নুশরত ভারুচা এক দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ৷ তাঁর মেরুদণ্ডে চিড় বা ফ্র্যাকচার হয়। তিনি বর্তমানে বালি-র একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। চিকিৎসকদের আরও পর্যালোচনার পর নুশরতের মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচার করা হবে।"
তাঁর দল জানায় যে, নুশরতের স্বাস্থ্যই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তাঁকে মুম্বইতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "বর্তমানে তাঁর স্বাস্থ্য এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আমরা তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে বালি থেকে মুম্বাইতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি, যেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হবে।" আঘাত থেকে সেরে ওঠার সময় নুশরাতকে কাজ থেকেও বিরতি নিতে হবে। তাঁর দলের মতে, অস্ত্রোপচার এবং সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার কারণে আগামী সপ্তাহগুলোতে তাঁর কাজের সূচি বা প্রতিশ্রুতিগুলো প্রভাবিত হতে পারে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আঘাত ও অস্ত্রোপচারের প্রকৃতির কারণে নুশরাতকে বিশ্রাম ও সেরে ওঠার জন্য সময় নিতে হবে; ফলে আগামী কয়েক সপ্তাহে তাঁর কাজের ওপর এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"
টেলিভিশন শো 'কিটি পার্টি' ও 'সেভেন'-এর মাধ্যমে কেরিয়ার শুরু করা নুশরত 'জয় সন্তোষী মা' সিনেমার মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় পা রাখেন। 'লাভ সেক্স অউর ধোকা' ও 'পেয়ার কা পঞ্চনামা'-র মতো সিনেমায় অভিনয়ের পর তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি 'পেয়ার কা পঞ্চনামা 2', 'সোনু কে টিটু কি সুইটি', 'ড্রিম গার্ল', 'ছোরি', 'জনহিত মে জারি', 'রাম সেতু', 'আকেলি' ও 'ছোরি 2'-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন।
সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, টাইগার শ্রফের পরবর্তী সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। এই প্রজেক্টটির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে তাঁদের। নুশরতকে সর্বশেষ সোহুম শাহের সঙ্গে 'উফ ইয়ে সিয়াপ্পা'-তে দেখা গিয়েছিল।