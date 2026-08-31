রমরমিয়ে চলছে, বড় হিন্দি রিলিজও থামাতে পারল না জিতের ছবির দৌড়

রমরমিয়ে চলছে, বড় হিন্দি রিলিজও থামাতে পারল না জিতের ছবির দৌড়
দর্শক 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবির আরও শো চেয়েছেন ৷ আর সেই চাহিদাতেই বেড়েছে শো ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 3:58 PM IST
কলকাতা, 31 অগস্ট: দর্শকের ভালোবাসায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'-এর বক্স অফিস যাত্রা । বড় বাজেটের হিন্দি ছবি 'টক্সিক' মুক্তির পরেও সুপারস্টার জিতের সিনেমার জনপ্রিয়তায় কোনও ভাটা পড়েনি । বরং দর্শকের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বেড়েছে শো-এর সংখ্যা । পরের পর শো হাউজফুল হচ্ছে ।
পথিকৃৎ বসু পরিচালিত এবং 'নন্দী মুভিজ' ও 'জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস' প্রযোজিত 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবিটি মুক্তির পর থেকেই দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছে । ছবির গল্প, নির্মাণের ব্যাপ্তি, অ্যাকশন, অভিনয় এবং জিৎ-এর শক্তিশালী অভিনয় বিশেষভাবে নজর কেড়েছে দর্শকদের । ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী, চন্দন সেন, কৌশিক সেন, লোকনাথ দে, সুপ্রভাত দাস, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, দুর্বার শর্মা ।
তবে এই ছবিকে একান্তই জিতের ছবি বলা চলে । বিভিন্ন মেকআপে, নানান বয়সের চরিত্রে, ভিন্ন রূপে জিৎ এই ছবিতে ধরা দিয়েছেন, আর প্রত্যেকটিতেই তিনি মানিয়ে গিয়েছেন দারুণভাবে । যেভাবে তিনি নানা রূপে পর্দায় এসেছেন, রক্ত গরম করা সংলাপ দিয়ে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলেছেন, দক্ষিণী ছবির ধাঁচে অ্যাকশন করেছেন, তা নতুন প্রজন্মের দর্শকের মন জয় করে নিয়েছে । এই ছবির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার কাহিনির প্রাসঙ্গিকতা । স্বাধীন ভারতে প্রশাসন ও সরকারি দুর্নীতি ক্রমশ যেভাবে সমাজের ভেতরে ঢুকে দেশকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা রয়েছে ছবি জুড়ে ।
একদিকে যখন বড় একটি হিন্দি ছবি প্রেক্ষাগৃহে এসেছে, অন্যদিকে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' নিজের জায়গা ধরে রেখেছে দর্শকের ভালোবাসায় । ছবিটি দেখতে দর্শকদের আগ্রহ এবং ইতিবাচক 'ওয়ার্ড অফ মাউথ'-এর ফলেই বেড়েছে শো-এর সংখ্যা, যা ছবিটির প্রতি দর্শকের আস্থারই প্রমাণ বলে মনে করছেন নির্মাতারা । জিৎ-এর অভিনয়ের পাশাপাশি পথিকৃৎ বসুর পরিচালনা এবং ছবির অন্যান্য কলাকুশলীদের কাজও প্রশংসিত হয়েছে । নির্মাতাদের মতে, 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' প্রমাণ করছে যে ভালো বাংলা ছবি নিজের শক্তিতে দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে টানতে পারে এবং বড় কোনও রিলিজের উপস্থিতিও সেই যাত্রাকে থামাতে পারে না ।
বিনোদনমহল সূত্রে খবর, দর্শক আরও শো চেয়েছেন, আর সেই চাহিদাতেই বেড়েছে শো । দর্শকের ভালোবাসা, সমালোচকদের প্রশংসা এবং বাড়তে থাকা শো-এর মধ্যে দিয়ে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' তার সফল থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা অব্যাহত রেখেছে । বড় হিন্দি রিলিজ এলেও বাংলা ছবির দৌড় থামেনি, বরং দর্শকের ভালোবাসায় তা আরও এগিয়ে চলেছে । যেটি ভালো খবর বলে মনে করছে টলিউড ৷