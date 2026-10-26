রণবীরের 'রামায়ণ' থেকে সানির 'সূর্য' ! নভেম্বরে প্রেক্ষাগৃহে দেখবেন কোন কোন সিনেমা ?

রণবীরের 'রামায়ণ' থেকে সানির 'সূর্য' ! নভেম্বরে প্রেক্ষাগৃহে দেখবেন কোন কোন সিনেমা ?
November Theatrical Releases: দীপাবলির আবহে ও গোটা নভেম্বর মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে বেশ কিছু বহু প্রতীক্ষিত হিন্দি সিনেমা। রইল তালিকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 11:08 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 অক্টোবর: অক্টোবর শেষ হতে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। এই মাসটি সিনেপ্রেমীদের একাধিক ব্লকব্লাস্টার হিট উপহার দিয়েছে। হিন্দি বক্সঅফিসে 'জেলার 2' এই মাসের অন্যতম বড় হিট হিসেবে উঠে এসেছে, যা বিশ্বজুড়ে 600 কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এখন, দীপাবলির আবহে ও গোটা নভেম্বর মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে বেশ কিছু বহু প্রতীক্ষিত হিন্দি সিনেমা। যার মধ্যে সবার প্রথমেই রয়েছে 'রামায়ণ: পার্ট 1' এবং সানি দেওলের 'সূর্য' ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক, নভেম্বর মাসে কোন সিনেমা, কবে মুক্তি পাচ্ছে ৷
- 6 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে যে সিনেমা
'রামায়ণ: পার্ট 1'
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ: পার্ট 1'- যা 'রামায়ণ: রাইজ অফ আ লিজেন্ড' (Ramayana: Rise of a Legend) নামেও পরিচিত ৷ মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী, যশ এবং রবি দুবে। ভারতীয় মহাকাব্যের এই কাহিনিকে বড় পর্দায় নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে ভগবান রাম ও সীতার সফর, তাঁদের প্রেম, বনবাস এবং তাঁদের ভাগ্য গড়ে দেওয়া বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরা হয়েছে। তারকাখচিত কুশীলব এবং বিশাল পৌরাণিক পটভূমির কারণে, এই ছবিটি নভেম্বর মাসের অন্যতম প্রতীক্ষিত মুক্তি।
'গডজিলা মাইনাস জিরো' (জাপানি ও ইংরেজি ভাষায়)
তাকাশি ইয়ামাজাকি পরিচালিত ‘গডজিলা মাইনাস ওয়ান’-এর গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং সেই ভয়ংকর দানবকে আবারও এক ধ্বংসাত্মক লড়াইয়ের জন্য ফিরিয়ে আনে। ছবিতে শিকিশিমা পরিবারের ওপর গডজিলার নতুন হুমকির মুখে পড়ার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিউনোসুকে কামিকি, মিনামি হামাবে, জুন কুনিমুরা এবং মাসামি নাগাসাওয়া।
- 11 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে যে সিনেমা
ঘোস্ট সোলজার
উইলিয়াম ইউব্যাংক পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার 'ঘোস্ট সোলজার'-এ অভিনয় করেছেন জিম ক্যাভিজেল, গ্যারেট ডিলাহান্ট, অলিভিয়া থার্লবি এবং শিয়া হুইগাম। সিনেমার গল্প একজন অস্ত্র ব্যবস্থা প্রকৌশলী ও প্রাক্তন ‘গ্রিন বেরেট’ (বিশেষ বাহিনীর সদস্য)-কে কেন্দ্র করে, যিনি ওয়াইওমিংয়ে তার প্রতিবেশীদের এক নির্মম কর্পোরেশনের হাত থেকে রক্ষা করেন ৷ যে কর্পোরেশনটি তাদের সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সিনেমাটিতে অ্যাকশনের পাশাপাশি শক্তিশালী কর্পোরেট স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।
- 13 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে যে সিনেমা
'আই প্লে রকি' (I Play Rocky)
পিটার ফারেলি পরিচালিত 'আই প্লে রকি' সিনেমা 1976 সালের হলিউড ক্লাসিক ‘রকি’ তৈরির নেপথ্যের গল্প তুলে ধরে। এতে সিলভেস্টার স্ট্যালোন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যান্থনি ইপোলিটো। সিনেমাটিতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে স্ট্যালোন নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে চিত্রনাট্য লেখেন এবং নিজের সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ অর্জন করেন। এই জীবনীমূলক নাটকটি স্ট্যালোনের সেই অদম্য সংকল্প ও ঝুঁকির দিকগুলো তুলে ধরে, যা তাঁর স্বপ্নকে চলচ্চিত্রের ইতিহাসের অন্যতম সেরা 'আন্ডারডগ' গল্পে রূপান্তর করতে সাহায্য করেছিল।
- 19 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে যে সিনেমা
'সেকশন 84'
পরিচালক ঋভু দাশগুপ্তের হিন্দি কোর্টরুম ড্রামা থ্রিলার 'সেকশন 84'-তে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন। ছবিটিতে রয়েছেন নিমরত কৌর, ডায়ানা পেন্টি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে অমিতাভ বচ্চন ও ঋভু দাশগুপ্ত আবারও একটি থ্রিলার নিয়ে একসঙ্গে কাজ করছেন; ৷ তবে ছবিটির মূল ঘটনা বা মামলাটি সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য এখনও জানা যায়নি।
T 4572 - .. a delight once again to be in the company of distinguished creative minds for this new venture , and the challenge it provokes, for me .. #Section84 @ribhudasgupta @RelianceEnt @FilmHangar #SaraswatiEntertainment @jiostudios https://t.co/ggVYMru6PD— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 1, 2023
- 20 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে যে সিনেমা
সূর্য
এম. পদ্মকুমার পরিচালিত ক্রাইম থ্রিলার 'সূর্য'-তে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল। গল্পটি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ে, যার অতীত বেশ জটিল ৷ তিনি এক পর্যায়ে জটিল হত্যাকাণ্ডের তদন্তে জড়িয়ে পড়েন। ছবিটিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রবি কিষাণ, প্রজ্ঞা জয়সওয়াল, মণীশ ওয়াধওয়া, টিনু আনন্দ এবং যিশু সেনগুপ্ত।
প্রতাপ
শচীন সরাফ পরিচালিত অ্যাকশন ড্রামা ও ক্রাইম থ্রিলার চলচ্চিত্র 'প্রতাপ'-এ অভিনয় করেছেন অমিত সাধ। এতে তিনি একজন এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি পেশাগত দায়িত্ব এবং আইনের বেড়াজালে আটকা পড়েন। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন এষা দেওল, সীমা বিশ্বাস, তিংশু ধুলিয়া এবং মিলিন্দ গুনাজি।
AMIT SADH - ESHA DEOL: 'PRATAP' FIRST LOOK POSTER UNVEILED – THEATRICAL RELEASE DATE LOCKED... #AmitSadh steps into the shoes of a decorated encounter specialist in #Pratap, the upcoming thriller produced by Pradeep Rangwani and UV Films. The film is slated for a theatrical release on 20 Nov 2026. Written and directed by Sachin Saraf, #Pratap also features #EshaDeol, #TigmanshuDhulia, #MilindGunaji, and #SeemaBiswas in pivotal roles. #PratapTheFilm | #UVFilms | #UVMusic— taran adarsh (@taran_adarsh) September 16, 2026
পার্টি অ্যানিম্যালস
রবি ছাবরিয়া পরিচালিত 'পার্টি অ্যানিম্যালস' একটি কমেডি সিনেমা, যাতে অভিনয় করেছেন বিরাজ ঘেলানি, সন্ডাস মৌফাকির, অর্জুন তানওয়ার, আলম খান প্রমুখ। নির্মাতাদের ভাষায় এটি একটি 'ব্রেইনরট কমেডি' (অযৌক্তিক ও উদ্ভট হাস্যরসে ভরা কমেডি) ৷ সিনেমাটিতে থাকছে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, প্রশ্নবিদ্ধ বন্ধুত্ব এবং অদ্ভুত সব হাস্যরস।
VIRAJ GHELANI STARRER 'PARTY ANIMALS' TRAILER DROPS – 20 NOV 2026 RELEASE... Unhinged scenes... Questionable friendships... Zero brain cells detected... The #PartyAnimalsTrailer is out, and it promises absolute chaos. Yoodlee Films, a division of Saregama India, will release their upcoming film #PartyAnimals – a brainrot comedy – in cinemas on 20 Nov 2026. Starring Viraj Ghelani, Arjun Tanwar, Alam Khan, Soundous Moufakir, Anil Charanjeet, Naqiyah Haji, Pragati Nagpal, Moses Koul, Aaron Koul, Saquib Ayub, Jaanya Joshi, Simona, Rohan Khurana, Aryan Prajapati, and Visshesh. Directed by Ravi Chhabriya... Written by Ali Haji, Khush Mullick, and Veer Panchal. #YoodleeFilms | #Saregama— taran adarsh (@taran_adarsh) October 21, 2026
কালী খেতি
এটি গ্রামীণ হরর-থ্রিলার সিনেমা, যাতে অভিনয় করেছেন জ্যাকি শ্রফ, শারদ কেলকার এবং নেহা সরগম। হারিস ইমতিয়াজ খান পরিচালিত এই ছবিটি একটি বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ পটভূমিতে অন্ধকার লোককথা, পারিবারিক গোপন রহস্য এবং বংশানুক্রমিক অভিশাপের বিষয়বস্তু নিয়ে গড়ে উঠেছে।
JACKIE SHROFF - SHARAD KELKAR: RURAL HORROR FILM 'KAALI KHETI' SHIFTS TO A NEW RELEASE DATE – NEW CHARACTER POSTERS UNVEILED... The upcoming rural horror film #KaaliKheti, earlier scheduled to release in theatres on 23 Oct 2026, will now arrive in cinemas on 20 Nov 2026. The makers have taken the strategic decision to shift the release, allowing the film to steer clear of the clutter of multiple releases lined up in Oct 2026 and secure a more focused theatrical window. The new release date has been announced alongside the unveiling of intriguing character posters featuring #JackieShroff and #SharadKelkar. Written and directed by Haris Imtiyaz Khan, #KaaliKheti is produced by Sana Khan under the banner of BlackCanvas Studio. The cast also includes #NehaSargam, #VirendraSaxena, and #ShajiChoudhary in pivotal roles.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 7, 2026
- 26 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে যে সিনেমা
কসমিক স্যামসন
কসমিক স্যামসন (মালয়ালম, তামিল, তেলুগু, হিন্দি ও কন্নড়) বিভিন্ন ভাষায় মুক্তি পাচ্চে ৷ অভিজিৎ জোসেফ পরিচালিত একটি ফ্যান্টাসি সুপারহিরো চলচ্চিত্র, যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সন্দীপ প্রদীপ। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একজন পিৎজা ডেলিভারি কর্মী, যে অপ্রত্যাশিতভাবে এক রহস্যময় ফ্যান্টাসি জগতে গিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকেই শুরু হয় তার এক অসাধারণ রোমাঞ্চকর অভিযান।
- 27 নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে যে সিনেমা
গানমাস্টার জি9
আদিত্য দত্ত পরিচালিত অ্যাকশন-রোমান্টিক থ্রিলার 'গানমাস্টার জি9'-এর মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমরান হাশমি। তিনি এখানে ঈশ্বর নামের এক পারিবারিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ভূমিকায় রয়েছেন, যে তার প্রিয়জনদের রক্ষা করতে আন্ডারওয়ার্ল্ডের এক হিংস্র সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে। মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন জেনেলিয়া দেশমুখ, অবনীত কৌর এবং অপরশক্তি খুরানা। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হিমেশ রেশমিয়া ৷
মাইসা
রশ্মিকা মন্দানা অভিনীত 'মাইসা' (তেলেগু, হিন্দি, তামিল, মালায়ালম এবং কন্নড়), রবীন্দ্র পুল্লে পরিচালিত একটি পিরিয়ড অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ড্রামা। গোন্ড উপজাতিদের জগতে সেট করা, ছবিটি একটি আবেগপূর্ণ এবং উচ্চ-স্তরের অনুসন্ধানে একজন উগ্র মহিলাকে অনুসরণ করে। সামুথিরাকানি, ঈশ্বরী রাও, গুরু সোমসুন্দরাম এবং রাহুল রবীন্দ্রন রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ৷
ইয়ে প্রেম মল লিয়া
সুরাজ বরজাতিয়া পরিচালিত, ইয়ে প্রেম মল লিয়া রোমান্টিক পারিবারিক সিনেমা ৷ মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা এবং শর্বরী । গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন অনুপম খের, সুপ্রিয়া পাঠক, সীমা পাহওয়া এবং সৌম্য ট্যান্ডন। পারিবারিক সম্পর্ক এবং রোম্যান্সকে গল্পের কেন্দ্রে রাখার জন্য পরিচিত বারজাতিয়া আবারও পর্দায় তেমনই এক কাহিনিকে তুলে ধরেছেন ৷
নভেম্বর মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাওয়া সিনেমার তালিকায় রয়েছে পৌরাণিক মহাকাব্য, অ্যাকশন থ্রিলার, সায়েন্স-ফিকশন ড্রামা, কমেডি এবং পারিবারিক বিনোদনমূলক সিনেমা। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সিনেমা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সিনেমার উপস্থিতিতে পুরো মাসজুড়ে দর্শকদের সামনে থাকবে বিনোদনের ভরপুর উপাদান।